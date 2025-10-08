HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El pleno de la Asamblea aborda la aprobación de la Ley de Concordia y el proyecto Uninde

La sesión se iniciará a las 9.30 horas con la designación de las dos personas que se integrarán como patronos en la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

El pleno de la Asamblea de Extremadura someterá mañana a aprobación definitiva la propuesta de Ley de Concordia que plantean PP y Vox, una vez sean debatidas las enmiendas parciales que han llegado 'vivas' a la sesión tras su paso por comisión.

En la sesión plenaria, además, la Cámara autonómica abordará el debate del proyecto de ley de reconocimiento de la Universidad Internacional para el Desarrollo Uninde en Extremadura.

Universidad privada

El texto de esta iniciativa de proyecto universitario privado en la comunidad será sometido en primer lugar a la consideración de los diputados para su tramitación por el procedimiento de lectura única y, de salir adelante tal propuesta, se sustanciará su debate de totalidad y, finalmente, también se votará.

Cabe apuntar que el pleno de la Asamblea de este jueves se iniciará a las 9.30 horas con la designación de las dos personas que se integrarán como patronos en la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura.

A continuación, cronológicamente está previsto el debate del proyecto de ley de Uninde así como el debate de enmiendas parciales y la votación final de la Ley de Concordia.

