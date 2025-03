Estas son las plazas del concurso-oposición de Educación para el próximo año

Celestino J. Vinagre Lunes, 6 de noviembre 2023, 20:58 Comenta Compartir

El próximo 22 de junio, interinos, pero también aquellos que no lo sean, pueden optar a ganarse una de las 819 plazas de docentes que ... oferta Extremadura dentro del proceso de estabilización de funcionarios a través del sistema de concurso-oposición. Al no resolverse solo con los méritos, como en otra fórmula puesta en marcha de estabilización de personal docente, las oposiciones están abiertas a interinos y los que no lo son. Y por este motivo, no habrá oposiciones ordinarias, libres, las tradicionales de cada año, en Infantil y Primaria, que hubiera tocado el próximo año.

La fecha del 22 de junio para el inicio de los exámenes de la fase de concurso-oposición ha sido consensuada por el Gobierno y las comunidades autónomas. El plazo de inscripción para optar a ellas se abrirá este diciembre, indicó este lunes la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. De las 819 plazas por concurso-oposición, 505 corresponden a docentes de Secundaria, 265 a maestros y 39 a docentes de FP. Concurso-oposición de Educación Este es el listado completo de las plazas en juego el próximo año: Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria: Filosofía (14); Latín (11); Lengua Castellana y Literatura (55); Geografía e Historia (40); Matemáticas (19); Física y Química (44); Biología y Geología (14); Dibujo (5); Francés (5); Inglés (58); Portugués (11); Educación Física (13); Orientación Educativa (34); Tecnología (16); Economía (5); Administración de empresas (13); Análisis y química industrial (5); Formación y orientación laboral (11); Informática (6); Intervención sociocomunitaria (6); Organización y gestión comercial (5); Organización y procesos de mantenimiento de vehículos (5); Organización y proyectos de fabricación mecánica (5); Procesos de producción agraria (4); Procesos de diagnóstico clínico y productos ortoprotésicos (6); Procesos sanitarios (6); Instalación y mantenimiento de equipos técnicos y fluidos (5); Instalaciones electrotécnicas (10); Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios (4); Operaciones y equipos de producción agraria (12); Procedimientos sanitarios y asistenciales (5); Procesos comerciales (13); Procesos de gestión administrativa (12); Servicios a la comunidad (17); y Sistemas y aplicaciones informáticas (12). Cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: Inglés (5). Cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas: Para la especialidad de piano, con 5 plazas en juego. Cuerpo de Maestros: Educación Infantil (85); Inglés (32); Francés (2); Educación Física (36); Música (22); Pedagogía Terapéutica (27); Audición y Lenguaje (35) y Educación Primaria (26). Cuerpo de profesores de sectores singulares de Formación Profesional: Para las especialidades de cocina y pastelería (13); fabricación e instalación de carpintería y mueble (6); mantenimiento de vehículos (5); y servicios de restauración (15).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión