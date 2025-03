Los exámenes del concurso-oposición de 819 plazas de Educación arrancarán el 22 de junio

Celestino J. Vinagre Lunes, 6 de noviembre 2023, 12:01 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

Próximo 22 de junio. Ese día, interinos pero también aquellos que no lo sean, comenzarán los exámenes para ganarse una de las 819 plazas de ... docentes que oferta Extremadura dentro del proceso de estabilización de interinos a través del sistema de concurso-oposición. Por eso mismo, al ser también oposición y no resolverse solo con los méritos, como en otro de los procesos de estabilización de personal docente, las oposiciones, cuyo plazo de inscripción se abrirá este diciembre, están abiertas a interinos y no interinos. Y por este motivo, no habrá oposiciones ordinarias, libres, las digamos tradicionales de cada año, en Infantil y Primaria, que hubiera tocado el próximo año. Este año se celebraron las de Secundaria.

La fecha del 22 de junio para el inicio de los exámenes de la fase de concurso-oposición ha sido consensuada por el Gobierno y las comunidades autónomas. De esta manera, se celebrarán las pruebas el mismo día en toda España. «Vamos a ver cómo funciona y si funciona bien podemos valorarlo para otras oposiciones libres de maestros y profesores de cara a un futuro», ha dicho esta mañana la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. Como ha venido informando HOY, hay 1.141 plazas encuadradas en el proceso de estabilización de Educación y restan por cubrirse 819 por el sistema de concurso-oposición. Será en junio del próximo año pero con notables diferencias respecto a otros procesos ordinarios. No solo se valorará al máximo la experiencia sino que también se reducirán los exámenes y no serán eliminatorios. «De la primera parte de la fase de oposición se quita el práctico y en la segunda solo se mantiene la unidad didáctica», detallaba hace unos meses Alfredo Aranda, de PIDE. En el Diario Oficial de Extremadura (DOE) del 30 de diciembre de 2022 se publicó la resolución de la entonces Consejería de Educación y Empleo por la que se convocaban los procesos extraordinario de estabilización de empleo para los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, profesores especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño, maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y cuerpo de Maestros, para plazas de Extremadura. Mañana, ha avanzado Vaquera, se publicará igualmente en el DOE la convocatoria de este proceso de concurso-oposición que introduce otra novedad añadida en el caso de los docentes de Formación Profesional. Los que se presenten deberán hacer una prueba práctica. Se trata, ha dicho PIDE, de una decisión de la Junta de Extremadura. «Podían hacer ese concurso-oposición sin caso práctico para los docentes de FP pero aquí se ha decidido que se haga. En otros sitios, no y con eso se les facilita un poco más el acceso a sus plazas de esos docentes», remata Aranda. Estas son las plazas por especialidad De las 819 plazas por concurso-oposición, 505 corresponden a docentes de Secundaria, 265 a maestros y 39 a docentes de FP. En el caso de Secundaria, las especialidades de Inglés (52), Lengua y Literatura (50), Física y Química (40) y Geografía e Historia (36) son las que más plazas ponen en juego para estabilizar el empleo. En el caso de las de maestros, 79 son para Educación Infantil y 33 para Educación Física. Para las de FP, 14 son para la especialidad de Servicios de Restauración. Además de las 819 plazas del concurso-oposición, la oferta global de Educación para el proceso de estabilización incluía otras 322. En este caso, estas plazas se han cubierto por concurso de méritos y ya han sido adjudicadas. Sus propietarios tomaron posesión de ellas el pasado 1 de septiembre.

