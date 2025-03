El Plan de Movilidad Sostenible de la región contempla medidas con un coste de 1.890 millones

Extremadura cierra su plan de movilidad sostenible con el objetivo de poder desarrollar medidas hasta 2030. La Junta de Extremadura, la patronal extremeña Creex y ... los sindicatos CC OO y UGT han firmado este documento que se presenta para «conseguir movilidad sostenible y eficiente desde un punto de vista social, ambiental y económico». Recoge el programa poner en marcha distintos tipos de medidas, tanto infraestructuras propiamente dichas como otras relativas al fomento del transporte público, el teletrabajo, la formación a distancia o la generalización de los llamados aparcamientos disuasorios, que son los situados generalmente en la periferia de ciudades para los conductores que pretenden acceder a ellas aparquen en ellos y continúen su viaje en transporte público colectivo. Actualmente en Extremadura hay dos proyectos de este tipo en marcha, en Cáceres y en Villanueva de la Serena.

El plan extremeño de movilidad sostenible se plantea con un coste presupuestario de 1.890 millones, de los que 1.574 los tendría que poner el Gobierno central, 189 la Junta de Extremadura y 126 la Unión Europea. Hay estimación del coste pero no financiación asegurada para ejecutar las 77 medidas contempladas. «Es un plan ambicioso», ha resumido el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien ha destacado que nace del consenso con la patronal y los sindicatos. Es un plan, ha remarcado, para tratar de «garantizar la movilidad fuera y dentro de Extremadura».

Bautista considera que se trata, de forma genérica, apostar por el uso del transporte público para llegar a, por ejemplo, a hospitales y centros de salud en detrimento del transporte individual. En este sentido dice que hay que «priorizar» la conectividad a esos centros a través de transporte público; el transporte público a demanda en las zonas rurales; la construcción de carril bici (la Administración regional está haciendo uno entre Villanueva de la Serena y Don Benito); la generalización de aparcamientos disuasorios y mejorar la conectividad con el aeropuerto de Badajoz, con una mejor carretera de acceso.

Sobre el aeropuerto regional, en el plan se recoge la necesidad de instalar un mejor sistema antiniebla para evitar la cancelación de vuelos. Un sistema no costaría «mucho», en palabras del consejero de Transporte Manuel Martín Castizo, algo más de seis millones de euros, aunque ha dejado claro que se trata de una competencia de Aena (la empresa que gestiona los aeropuertos públicos españoles) y no se va a acometer con fondos propios de la Junta. En este sentido, Castizo ha recordado que sigue pendiente la respuesta de Aena para avanzar en un reforzado sistema antiniebla.

Según contó HOY en junio pasado, el plan extremeño de movilidad sugería destinar 90 millones a las nuevas rutas de autobús que son concesiones de la Administración extremeño.

En el ámbito del transporte ferroviario, el consejero de Presidencia ha recordado la exigencia de la Junta de Extremadura al Gobierno de que la conexión por alta velocidad entre Madrid y Lisboa esté concluida en 2030. Para Bautista, no sirven «como excusas» para no cumplir con ese objetivo que todavía no haya hecho nada, administrativamente hablando, del paso del tren rápido por la provincia de Toledo por discrepancias del Ayuntamiento de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o la prórroga presupuestaria de las cuentas generales del Estado. «Extremadura no aguanta más y reclama justicia», ha subrayado el titular de Presidencia, un discurso secundando tanto por CC OO, UGT y la Creex.

Patro Sánchez, secretaria general de UGT Extremadura, ha destacado que el plan extremeño de movilidad sostenible apueste por el desarrollo del teletrabajo y la formación a distancia. «Necesitamos una movilidad eficaz y eficiente», ha subrayado la dirigente ugetista tras destacar, en negativo, como ha aumento un 17% los accidentes in itinere en los últimos cuatro años.

Por su parte Encarna Chacón, líder de CC OO en la región, ha puesto en valor que el plan firmado hoy va en la línea de todas las políticas de movilidad sostenibles aprobadas hasta ahora y recoge algunas actuaciones específicas de la Agenda 2030. También ha recordado particularmente que se debe implementar un mayor uso del transporte público porque el 99% de los gases de efecto invernadero lo producen el uso del transporte individual.

Por su parte, Francisco Javier Peinado, secretario general de la Confederación de Empresarios de Extremadura (Creex), ha felicitado singularmente a la Consejería de Transportes por su trabajo para el plan de movilidad sostenible y espera que se pueda ejecutar en su gran parte aunque no exista garantía de financiación en estos momentos. Al mismo tiempo, Peinado ha enfatizado las carencias ferroviarias y en carreteras (reclamando las autovías pendientes) que lastran a Extremadura para facilitar el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma.

Autovías regionales

En rueda de prensa en el acto de la firma del plan extremeño de movilidad sostenible se le ha preguntado al consejero de Transportes sobre dos proyectos de autovía competencia de la Junta de Extremadura. Por su lado, sobre la conclusión de la autovía regional entre Navalmoral de la Mata y la frontera portuguesa, quedan alrededor de 15 kilómetros por hacer por parte de la Administración regional.

La Junta ha planteado que se hagan a través de una concesión administrativa a una empresa, un modelo de colaboración pública-privada que confía vaya a ser ejecutable. «Hay mucho interés por esta fórmula», ha dicho Castizo al recordar que siete empresas se han presentado a la licitación para realizar el estudio de viabilidad del tramo de autovía pendiente. Una vez que se adjudique quien hará ese estudio de viabilidad, queda por sacar a concurso la concesión de la empresa que haga esos 15 kilómetros. No ha dado plazos sobre cuándo será posible.

Muchos menos avanzado está un proyecto del actual Gobierno regional anunciado en esta legislatura como es la construcción de la autovía Zafra-Jerez, como se conoció en noviembre de 2023. El anterior Gobierno regional tenía aprobado para mejorar los casi 40 kilómetros que unen a dos de los grandes municipios del sur extremeño la construcción de una carretera con tres carriles en algunos tramos y dos circunvalaciones que salvaran los cascos urbanos de Burguillos del Cerro y Brovales. Pero ese proyecto ha sido desechado por el Ejecutivo regional del PP.

El Gobierno de María Guardiola apuesta porque la conexión Zafra-Jerez se haga finalmente por autovía. De momento no se ha avanzado en nada desde el punto de vista administrativo. En los Presupuestos de Extremadura del año pasado se incluyó una partida de 50.000 euros para sacar a concurso la redacción del estudio de viabilidad pero esa partida no se ha ejecutado siquiera. «Nuestro plan (de que se haga la autovía Zafra-Jerez) sigue adelante», ha esbozado Manuel Martín Castizo preguntado por el proyecto.