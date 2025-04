Fernando Pizarro: «Mantengo mi interés en dirigir el PP extremeño y presentaré mi candidatura cuando se convoque el congreso» El alcalde de Plasencia vuelve a ponerse a disposición del partido tras conocer que no cuenta con el respaldo de Génova

Ana B. Hernández Jueves, 27 de enero 2022, 12:35 | Actualizado 14:22h. Comenta Compartir

Un día después de que HOY haya adelantado que ni el actual presidente del PP, José Antonio Monago, ni el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, cuentan en estos momentos con el apoyo de Génova para tomar las riendas de la formación, el primer edil placentino ha vuelto a ratificar su disposición de hacerlo.

No solo eso. El alcalde de Plasencia no pierde la esperanza en liderar una candidatura única y de consenso para el próximo congreso de los populares extremeños, que se convocará posiblemente a mediados de febrero, tras las elecciones de Castilla y León, y convertirse por tanto en el sucesor de José Antonio Monago al frente del partido en la región.

Por eso, «porque no pierdo la esperanza», Fernando Pizarro ha confirmado este jueves que «sigo estando a disposición del partido, sigo teniendo interés en ser candidato a presidirlo y presentaré mi candidatura cuando se convoque el congreso».

El primer edil placentino ha querido con sus declaraciones dejar claro que, tras conocerse que en estos momentos no cuenta con los apoyos de las direcciones del partido, él no tira la toalla porque «cuento con la libertad y los apoyos necesarios para presentarme». De militantes que han iniciado en las redes sociales una campaña en su favor y para los que ha pedido respeto, «porque no se ocultan y con nombres y apellidos expresan su opinión».

Respeto, además, que «reclamo igualmente para el partido y para la persona que lo preside, para José Antonio Monago». Con quien ha reconocido que ha hablado antes de su comparecencia ante los medios de comunicación y cuya lealtad hacia él ha querido dejar clara también Pizarro: «Yo soy alcalde gracias a José Antonio Monago, que me apoyó en las primarias de 2010». Un proceso que ganó entonces y que le convirtió primero en presidente del PP de Plasencia y después en candidato a la Alcaldía.

«He sido respetuoso y obediente»

Por eso también, porque tiene experiencia en las primarias, Pizarro ha dejado entrever que, «aunque soy partidario de una lista única para evitar situaciones de enfrentamiento», no tiene problema alguno en pasar por ellas «y que los militantes decidan en un partido con democracia interna y que desde sus orígenes asumió la libertad; principios que hacen que te sientas cómodo en una formación a la que me afilié en 1996 y con la que siempre he sido respetuoso, incluso obediente».

El primer edil placentino, que asume su tercera legislatura consecutiva con mayoría absoluta, ha reclamado también serenidad hasta que se convoque el congreso y ha pedido que «se acabe con las filtraciones que generan revuelo, tiras y aflojas que perjudican al partido, porque no nos podemos permitir divisiones». Y precisamente por estas «filtraciones», ha reconocido Pizarro, «me veo en la obligación de comparecer hoy, de pedir respecto a todo el mundo y serenidad hasta que se convoque el congreso», dejando claro que aunque partidario de una lista única, «sigo manteniendo mi interés en presidir el partido» o, lo que es lo mismo, que haya una candidatura de consenso liderada por él.

Un aviso a navegantes que quien hasta ahora es el único que se ha postulado con claridad para sustituir a Monago confía que pueda llevar a reconducir la situación que hoy vive el PP extremeño y que evite unas primarias que, en cualquier caso y en estos momentos, Fernando Pizarro está dispuesto a librar. En definitiva, que el relevo pacífico pactado entre las direcciones nacional y regional pueda ser una realidad.