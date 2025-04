Génova no cuenta con Monago ni Pizarro para liderar el PP extremeño

El PP extremeño sigue sin fecha para su congreso y sin candidato por el momento, pero parece claro que ni José Antonio Monago ni ... Fernando Pizarro cuentan con el respaldo de la dirección nacional para tomar las riendas del partido en la región en el nuevo período que se abre. Aunque todo en política puede cambiar de un día para otro, el descarte de ambos por parte de Génova es hoy una evidencia.

El silencio que ha imperado en los últimos meses en el seno de la formación ha comenzado a resquebrajarse. El detonante ha sido la campaña en las redes sociales que afiliados y simpatizantes del partido en la región han iniciado en favor del alcalde de Plasencia, hasta ahora el único que ha manifestado con claridad su disposición a sustituir a José Antonio Monago al frente del partido y ser el candidato del PP a la Junta de Extremadura.

Un paso adelante, no obstante, que estaba dispuesto a dar siempre que contara con el respaldo de los militantes y de las direcciones de la formación. Y, aunque también ha venido reiterando que no será hasta que se convoque el congreso cuando dirá si se presenta o no, lo cierto es que a día de hoy, si lo hace finalmente, no parece que sea con el respaldo de las direcciones.

ABC ha publicado este miércoles una información en la que asegura que Génova y Monago han pactado su relevo pacífico, y con mensaje de unidad incluido, al frente del PP extremeño, de tal forma que quien es su presidente desde 2008 no dará la batalla en unas supuestas primarias y aceptará al candidato que contará con la bendición de la dirección nacional.

«La campaña (de apoyo a Pizarro en las redes) sobra, es una falta de respeto a José Antonio Monago» Manuel Naharro PP Badajoz

«Las redes sociales no están para debatir cuestiones del partido; hay que respetar órganos y tiempos» Laureano León PP Cáceres

Esta decisión o acuerdo o imposición, aunque Monago siga diciendo hoy que no desvelará su futuro hasta que el congreso regional esté convocado, es algo que en realidad se da por hecho en el partido desde hace tiempo. No solo porque su permanencia al frente de la formación chocaba con la renovación por la que apuesta Pablo Casado, sino porque es asumiendo su marcha como se entiende que Fernando Pizarro, quien lleva gobernando tres legislaturas consecutivas con mayoría absoluta, anunciara el pasado junio su disposición a coger las riendas del PP extremeño. Porque el alcalde de Plasencia no se hubiera atrevido a dar ese paso si no contara con el visto bueno de Génova.

Sin embargo, desde entonces a ahora algo ha cambiado en Madrid o en Mérida, porque el alcalde de Plasencia no cuenta ya, no al menos en estos momentos, con el respaldo de las direcciones. Y es así no solo porque el PP ha ido retrasando la convocatoria de su congreso regional, lo que significa que su nombre no alcanzó el consenso deseado, sino porque si contara con ese respaldo, nunca se hubiera lanzado en las redes sociales una campaña en su favor. Simplemente porque no hubiera sido necesaria. Pero, además, las tres direcciones del partido en Extremadura no restan importancia a la iniciativa, sino que la rechazan con rotundidad, lo que viene a poner de manifiesto cuando menos que su apoyo a Fernando Pizarro, si alguna vez lo tuvo, se ha diluido.

El rechazo a la campaña

«Las redes sociales están bien para algunas cosas, pero no desde luego para debatir sobre cuestiones del partido; hay que respetar los tiempos y los órganos de la formación», afirma Laureano León, presidente provincial del PP cacereño.

«Somos un partido serio y esta campaña en las redes sociales sobra», declara Manuel Naharro, presidente provincial del PP pacense. «Esto no toca ahora», mantiene.

Aunque, desde su punto de vista, «el congreso ya se tendría que haber celebrado, lo que nos tiene que ocupar ahora son las elecciones en Castilla y León, porque el PP no está para ganar congresos sino para ganar elecciones». Además, para Naharro, la campaña en redes sociales en favor de Pizarro supone «una falta de respeto a José Antonio Monago, que es nuestro presidente; a mí no me gustaría que tres meses antes de que tocara se estuvieran repartiendo mis ropas».

Unas valoraciones que comparte también José Antonio Monago. «No está convocado el congreso y, por tanto, en lo que tenemos que estar centrados es en los problemas de los ciudadanos que tenemos encima de la mesa». Al igual que a León y Naharro, tampoco a él le gusta la campaña en favor de Pizarro, «porque yo soy el presidente regional y no se tienen que adelantar acontecimientos, porque de lo que tenemos que estar hablando es de las elecciones de Castilla y León y de los problemas de los extremeños».

Ampliar María Guardiola es concejala en el Ayuntamiento de Cáceres. HOY

La posible candidata

La campaña en las redes sociales en favor del alcalde de Plasencia para que sea el futuro presidente regional y candidato a la Junta comenzó de forma tímida tras la Navidad, pero se está intensificando de manera notable a medida que transcurren los días. Por eso también, si nada cambia, todo hace indicar que sus promotores continuarán hasta que se convoque el congreso, en un último intento de que Génova atienda su petición o bien de conseguir que sean más los que se sumen a la iniciativa y rechacen a un candidato impuesto por la dirección.

El congreso en el que el PP elegirá al sucesor de José Antonio Monago se convocará cuando pasen las elecciones de Castilla y León, fijadas para el 13 de febrero. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que será de forma inmediata, al día siguiente o el martes 15 (se celebraría, por tanto, en los primeros días de abril, ya que deben transcurrir 45 días desde su convocatoria), y que el objetivo es que haya una única candidatura.

También se apunta que es la concejala cacereña María Guardiola la persona que se perfila como la candidata oficial, quien cuenta por tanto con el respaldo de Génova y de las direcciones extremeñas para sustituir a Monago y llevar las riendas del PP en la nueva etapa que se abrirá tras la cita congresual.

Guardiola, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura, fue secretaria general de Economía y Hacienda y de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Monago; concejala en Cáceres con Elena Nevado y al día de hoy número dos en la práctica en el grupo municipal del PP que encabeza Rafael Mateos, en la oposición.

Si nada de lo que hay hoy sobre la mesa cambia, el que haya o no primarias dependerá, sobre todo, del alcalde placentino y se sabrá el día en que se convoque el congreso regional. Hasta la fecha Pizarro ha reiterado que ese día sería cuando desvelaría su futuro. Pero cierto es que hasta no hace tanto se pensaba que contaba tanto con el respaldo de los militantes como de las direcciones del partido, la nacional, la regional y las provinciales. Y hoy ese apoyo no se da. Génova no cuenta con Monago pero tampoco con él para liderar el partido en Extremadura.