La piscina climatizada de Montijo sigue cerrada tras su reinauguración El Ayuntamiento reconoce que no puede reabrirla por carencias y no tener permiso de Sanidad. Tampoco hay personal. La Diputación gestionó el proyecto

Celestino J. Vinagre Lunes, 15 de enero 2024, 07:31 Comenta Compartir

En Montijo y en su comarca todavía no se lo explican. Una obra de unos 800.000 euros que no sirve, de momento. Montijo (15.400 vecinos, Vegas Bajas del Guadiana) fue una de las primeras localidades de Extremadura en contar con una piscina climatizada ... en la década de los 90. Se deterioró y la instalación necesitaba de una profunda reforma para poder reabrirla. Deberá seguir esperando unos cuantos meses más como poco, a pesar de que políticos y empresa adjudicataria hicieron el pasado 3 de octubre un acto de reinauguración. Entonces ya se sabía que no se iba a poner en marcha de forma inmediata tras estar cuatro años cerrada, pero eso no impidió desarrollar esa cita protocolaria.

Fueron a ella, entre otros, el alcalde de Montijo, Javier Cienfuegos (PP); su antecesor en el puesto, Manuel Gómez (PSOE), con el que se inició la obra; Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz (PSOE); y el director general de Deportes de la Junta, Santiago Amaro (PP). Los fondos para esta infraestructura proceden tanto del Programa Edusi, con más de 300.000 euros y gestionado por la Diputación, como del Ayuntamiento, que pone alrededor de 500.00 euros. La inauguración se hizo una vez que la obra se recepcionó por el Ayuntamiento en agosto pasado. La piscina climatizada está aún «a la espera de una serie de reparaciones menores por parte de la empresa adjudicataria», escribió a horas de su 'reinauguración' el Consistorio en Facebook. Los técnicos municipales «han realizado una revisión de las obras en la que se han detectado algunos desperfectos, normales generalmente en obras de esta envergadura, y que la empresa adjudicataria se encuentra reparando antes de la puesta en marcha», se agregaba entonces. Además, se reconocía que se necesitaba realizar la contratación del personal necesario para su puesta en marcha pero se intuía que eso podía ser realidad a principios de este mes de enero. «Tras solucionar esto sólo restaría el visto bueno por parte de Sanidad», se anticipaba en agosto por parte del Gobierno local de Montijo, que daba a entender que la puesta en marcha podría ser cuestión de meses. Recepción con carencias «Se decidió la inauguración porque se pensaba realmente que esas reparaciones no tenían tanta importancia pero a la vista está que no ha sido así», comenta a HOY el alcalde Cienfuegos, alcalde desde hace siete meses y conocido por el gran público como el laureado atleta lanzador de martillo que ha sido doce veces campeón de España y olímpico en tres. «Lo más gordo, creo, es lo de termoarcilla. Sanidad nos ha dicho que eso no puede ir ahí», remarca. Se refiere a que los acabados de las paredes interiores de la piscina son de termoarcilla vista y la Consejería «no aprueba este material debido que no es una superficie lisa y lavable por lo que puede provocar la proliferación de bacterias y mohos en un lugar húmedo como es una piscina», se explicaba, de nuevo, en el perfil de Facebook del Ayuntamiento que preside. La obra se recepcionó, con carencias, en agosto por el nuevo Gobierno local; el anterior defiende que se hizo según los criterios técnicos vigentes ¿Se hizo la obra sabiendo que no podía ir ese material?. Javier Cienfuegos lo desconoce. El anterior alcalde, Manuel Gómez, que impulsó el proyecto y se construyó en su legislatura, explica que «se hizo con los criterios técnicos conforme a la normativa y el visto bueno del arquitecto». «Respecto a la termoarcilla no sé si el alcalde sabe algo nuevo pero hasta dónde yo sé las farmacéuticas que fueron a inspeccionar la pared de termoarcilla no dijeron que no, sino que tenían que verlo. Pero, si en todo caso, no lo aprueban, se cambia y que lo asuma la Diputación», el gestor de los fondos EDUSI y del proyecto, dice. Cuenta Gómez que la piscina se hizo en la época de Pedro Serrano (PP) como alcalde aunque quien la recepcionó fue Mercedes Molina (PSOE) al poco de ganar las elecciones. Su estado, hace dos legislaturas, ya era muy deficiente. Por eso se tuvo que cerrar. Ampliar Hecha la nueva obra en su mandato aunque no finalizada, Gómez se pregunta por qué el Gobierno local la recepcionó el 10 de agosto. «Si se sabe que está mal, como publicó en Facebook, espera a que se arreglen antes de recepcionarla. O a tener el persona para ponerla en marcha. Otra asunto es el de problemas que puedan sobrevenir o descubrirse en la obra sin intuirlos», señala. Cienfuegos insiste que en las carencias eran menores, en apariencia, para poder recepcionar la obra. Ahora, dice, hay otras más relevantes. No son solo de las paredes, afirma. Se ha detectado una pérdida de agua en el vaso (se ha comenzado su reparación). Se han producido varias averías en la nueva maquinaria, que contienen «piezas delicadas» y que deben ser sustituidas. El pasillo de acceso a la piscina entre los vestuarios y el vaso climatizado carece en su totalidad de aislamiento y acondicionamiento térmico. Además se están empezando a oxidar las lamas de las paredes y se está deteriorando el policarbonato del techo. Por último, «nos encontramos con que la máquina que depura y bombea el agua no ha sido renovada, con lo cual es muy difícil que una máquina que data de la década de 1980 pueda funcionar de manera correcta y eficiente hoy en día», se detalla desde el Consistorio, que pide disculpas a los vecinos por la demora de la reapertura de la piscina. «Todos confiábamos que cuando se recepcionó la obra los problemas fuesen menores. Y por eso se hizo el acto de octubre. Pero lo que nos ha sorprendido sobre todo es el acabado en termoarcilla, algo por lo que Sanidad cuestiona», explica Javier Cienfuegos. «La impresión con esta obra es que íbamos tapando unos huecos pero se iban abriendo otros, metafóricamente hablando. Ahora no puedo avanzar cuándo estarán resueltos», finaliza el regidor montijano.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión