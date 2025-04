Pionera en el ciclismo virtual

La pandemia cambió la vida de muchas personas. Unas para mal; otras para bien. Y algunas simplemente evolucionaron: nuevos oficios, nuevas formas de relacionarse con ... el mundo. Un ejemplo es Ana Dillana, que debido a la covid descubrió el ciclismo virtual, en el que ahora compite, participando incluso en el último mundial.

En marzo de 1985 nació en Plasencia Ana María Dillana Benito. Y allí creció hasta que cumplió la mayoría de edad. Siempre le gustó hacer deporte: gimnasio, balonmano... Hasta que se fue a Salamanca a estudiar ADE. Una vida normal en una ciudad universitaria normal. Sus gustos seguían igual, también el deporte: solo que cambió el balonmano por el spinning.

ALGUNOS DATOS El mundial Ana Dillana participó recientemente con su compañero Miguelín en el mundial de ciclismo virtual. Fueron eliminados pronto, pero lo recuerdan como «un día especial».

Podcast Entre sus aficiones se encuentran la fotografía y la radio, ya que los lunes graba un podcast con algunos compañeros de la comunidad Peta-Z de indoor, llamado Campo Abierto.

Contra las trampas. El pulsómetro sirve para ver el rendimiento del avatar y también para evitar a los tramposos. Aunque hay mucho más «Antidoping, vídeos para mostrar que eres el que corre... No es fácil».

La vida le llevó a Manchester y de ahí a Barcelona. Diez años se pasó trabajando en la ciudad condal. Empezó a hacer running, luego maratones y acabó en el triatlón. En 2018 se lesionó, así que desde entonces se centró en la bicicleta. Primero bici de montaña, luego de carretera. Y por último la disciplina que la hace ser noticia. Esa que surgió, como otras tantas cosas, con los cambios que trajo la pandemia: el ciclismo virtual.

Ana Dillana: «Lo que van diciendo mis padres por Plasencia es que hago bici en casa. Tampoco dan más explicaciones»

«Lo que dicen mis padres por Plasencia es que hago bici en casa. No dan más explicaciones», comenta entre risas Ana Dillana. «Y están muy contentos porque siempre he viajado mucho entre maratones, triatlones, carreras en bicicleta... Sufrían mucho, porque siempre hay riesgo de atropellos. La verdad es que sigo corriendo en carretera pero con el indoor se han tranquilizado».

Pero ¿qué es exactamente el ciclismo virtual? Dillana explica que se hace en casa, aunque con matices. Muchos. «Básicamente, pedaleas con tu bici en un rodillo. Este se conecta a una plataforma virtual tanto de entrenamiento como de competición que se llama Zwift. Es como si corrieras desde casa; la fuerza que utilizas es la misma que en la calle. Y toda la información que se genera se pasa desde el rodillo hasta la plataforma virtual en la que esté conectado».

Esa es la parte más 'física' del asunto. Ya en la plataforma virtual, un avatar en el mundo virtual avanza dependiendo de la fuerza que se genera en el rodillo. Por ejemplo, si son 300 vatios, el avatar va muy rápido; si son 100, se desplaza más lento. «Y no solo eso –apunta Dillana–. También tenemos un pulsómetro que manda información para que se sepa que estamos corriendo, que no lo hemos programado, que no hay trampas«.

¿Podría explicarse este ciclismo virtual como competir en la típica bicicleta estática? Ni mucho menos, considera. Y es que en España no es tan conocida esta disciplina, pero en países como Noruega, Dinamarca, Holanda o el Reino Unido es una auténtica sensación.

«En España tenemos una comunidad de ciclismo indoor llamada Peta-Z. Chats, gente conectada a la plataforma Zwift. Una gran comunidad, aunque todavía no a los niveles de los países del norte, que tienen que estar encerrados mucho tiempo en sus casas por el mal tiempo», argumenta Dillana.

De hecho, es por Peta-Z por lo que entró al profesionalismo del ciclismo virtual. Movistar quería montar un equipo de ciclismo indoor, por lo que contactó con esta comunidad para organizar una prueba de rendimiento competitiva en España. Una para la categoría masculina y otra para la femenina. Quien ganara entraba en el equipo: uno fue Miguel Ángel Andrés, más conocido como Miguelín. La otra fue ella.

«Cuando gané..., la verdad es que todo lo que me viene pasando desde hace unos años me parece surrealista, no tengo otra forma de expresarlo. Ni cuando nos confinaron, ni cuando empecé con esto, ni cuanto entré a Movistar Team. Todavía no me lo creo», confiesa Dillana.

En pandemia su padre enfermó, así que decidió volver a Plasencia. Al principio solo era por un tiempo. Empezó a alargarse la cosa, y finalmente se afincó de nuevo en Extremadura. Algo que ella nunca pensara que fuera a suceder tras toda su vida adulta fuera de casa.

«Mi corazón me decía que tenía que volver. Siempre he sentido orgullo por ser extremeña, pero en Plasencia no tenía nada prácticamente –más allá por supuesto de mi familia–. Prioricé y volví. Costó al principio, porque mis amigas de siempre tenían otro estilo de vida. Una se acaba acostumbrando. Y la verdad es que para entrenar al aire libre esta zona es un paraíso».

Ana Dillana sigue trabajando para la multinacional Bayer. A veces tiene que viajar a Alemania y otras veces a Barcelona. Como una nómada digital, solo necesita Internet, su bici y un rodillo para moverse por el mundo haciendo sus dos trabajos: Inteligencia de Negocios por un lado y el ciclismo virtual por otro. Aunque su epicentro como siempre es Plasencia.

«Nunca he pensado en mí como el ejemplo de trabajadora y deportista del futuro. Lo que siempre digo es que soy la persona que más necesita Internet del mundo, eso sí... Por lo menos, la que más lo necesita de toda Plasencia», bromea.