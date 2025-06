Un paciente reclama al SES que le pague la dentadura perdida tras someterse a un TAC

J. López-Lago Viernes, 20 de junio 2025, 11:41 | Actualizado 12:34h. Comenta Compartir

Florencio González, pacense de 71 años, no ha vuelto a estar en contacto con su prótesis dental desde que le dijeron que se la quitara para someterse una prueba diagnóstica. Hoy, tres meses después, sigue de mostrador en mostrador del Servicio Extremeño de Salud (SES) buscando su dentadura, que no aparece y tampoco se la pagan.

«Siempre me dicen lo mismo, 'en breve', y cuando pregunto cuántos días son 'en breve' se encogen de hombros y me vuelven a decir 'en breve'. Según me cuentan, les llegan muchos casos parecidos de gafas que por lo visto se pierden a diario», cuenta con tono resignado este pacense que ingresó el pasado 16 de marzo en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Badajoz en estado crítico.

«Nadie sabía nada»

Lo que en principio parecía un ictus resultó ser una intoxicación involuntaria grave por litio. Allí pasó Florencio una semana en cuidados intensivos y después fue aislado en la octava planta durante ocho días más al haberse contagiado de gripe A.

El paciente asegura que llevó siempre puesta su dentadura hasta que, al inicio de su estancia hospitalaria, lo llevaron para hacerle un TAC (tomografía axial computerizada). «Un señor con bata blanca, que no sé si era técnico, enfermero o celador, me dijo que me la quitara y la dejara en una servilleta o algo de color blanco que puso a los pies del tubo donde te meten para hacerte esta prueba. Cuando salí ya no estaba y al darme cuenta y preguntar ya nadie sabía nada. Y eso que por lo visto no me la tenía que haber quitado porque mi dentadura está hecha toda con resina, no tiene metal», relata este pacense que ha divulgado su historia en redes sociales. HOY contactó con él y añade que le han llegado a decir que debía haber reclamado la dentadura justo en el momento. «¡Pero si yo acababa de entrar pensando que tenía un paro cardíaco sin saber si me iba a morir!», se justifica.

Según cuenta, sus hijos le han insinuado que a lo mejor no la llevaba cuando llegó al hospital, pero él asegura que tiene testigos, como su compañero de habitación, de que llevaba puesta la prótesis dental en el momento del ingreso. «Normalmente la gente no se quita la dentadura para nada, y aunque otras personas se la quitan para dormir, no es mi caso». La prótesis en cuestión cuesta casi 1.600 euros. «No es ni de las caras ni de las baratas –dice–, pero no tenerla es un trastorno porque ya no es solo la cuestión estética, es que desde entonces me cuesta comer y hablo peor».

El pasado 9 de abril, transcurridos 25 días desde su llegada a Urgencias, a Florencio González le dieron el alta, pero comenzó otro peregrinaje por las estancias del SES, donde percibe que a nadie le interesa su caso. «Ni ha aparecido ni creo que se estén preocupando por ella». Veinte días después, decidió poner una hoja de reclamaciones. Y entonces le llegó una carta de la directora médica del Hospital Universitario de Badajoz fechada el pasado 10 de junio. En ella le contestan que no ha sido posible localizar el objeto extraviado. «El responsable del Servicio de Radiología nos ha comunicado que, conforme con el protocolo habitual, las salas son revisadas tras la salida de cada paciente. En este caso no se encontró ninguna prótesis dental. En situaciones similares los objetos hallados se entregan a la supervisora del servicio para su custodia y posterior devolución, lo cual no ha ocurrido en esta ocasión», reza el documento.

Sobre la pretensión del afectado para que el SES le abone los gastos tras remitirle una factura de 1.520 euros, le contestan que trasladarán esa petición a la Gerencia, pero no aseguran nada. Y concluye el SES: «Tomamos nota de lo ocurrido y trasladaremos su queja a los departamentos correspondientes con el fin de reforzar los protocolos de seguridad y prevención de este tipo de situaciones».

Por otro lado, preguntado el SES por este caso, su respuesta es que "Tras consultar al personal presente ese día, nadie recuerda haber retirado la dentadura al paciente", y añade en su respuesta a HOY que "en caso de retirársela, se entrega al familiar o al propio paciente, según el caso".