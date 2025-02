Pescueza se queda sin el centro de cuidados: «Es un abuso de poder del PP y es vergonzoso»

La Junta ha decidido cambiar la ubicación del centro de convalecencia y cuidados, que estaba previsto levantar en Pescueza, y hacerlo realidad en la ... localidad cercana de Torrejoncillo, según ha anunciado esta misma mañana. En un pueblo, señala en la nota, «que ocupó el segundo lugar en la selección realizada por los responsables del Sepad del Gobierno anterior».

El motivo que alega el actual Gobierno regional es que el terreno ofrecido por Pescueza «no cumple con las condiciones necesarias, ya que se encuentra en suelo no urbanizable y carece de las dotaciones públicas e infraestructuras requeridas para llevar a cabo el proyecto». De ahí la necesidad de cambiar la ubicación, «crucial para evitar la posible pérdida de 38 millones de euros de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que están destinados a la construcción de ocho nuevos centros de convalecencia y cuidados en la región».

Ocho centros de nueva construcción para dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia, en el marco de la atención sociosanitaria, que se repartirán entre las dos provincias. En la de Cáceres, además de Pescueza -ahora Torrejoncillo-, se levantarán en Brozas, Piornal y Tejeda de Tiétar. En el caso de la provincia pacense, las ubicaciones decididas son: Jerez de los Caballeros, Herrera del Duque, Guareña y Llerena.

«Nosotros contábamos con este centro, hemos realizado todos los trámites precisos para ello, y ahora nos encontramos con que nos lo quitan», afirma Agustina Fernández Palomino, alcaldesa de Pescueza. «Es un abuso de poder del PP, responde a su política de chinchetas, es lamentable y vergonzoso».

Según la primera edil de la localidad, que lamenta haberse enterado de la decisión por la prensa, aunque el terreno destinado al equipamiento es rústico, «hemos realizado todo lo que se nos ha pedido para modificar la calificación urbanística y que fuera terreno urbanizable; solo faltaba para ello el visto bueno de la Junta de Extremadura». Insiste en que «es lo único que faltaba y no entendíamos porque estaba paralizado, por qué no se llevaba a cabo; ahora vemos el motivo, la excusa que querían tener para poder quitarnos el centro y llevarlo a Torrejoncillo, donde gobierna el PP», aclara. No es el caso de Pescueza: «La corporación está integrada por cinco ediles y los cinco somos del PSOE ».

Pero Agustina Fernández adelanta que «vamos a pelear para contar con el centro de convalecencia y cuidados que este pueblo, modelo en la atención a las personas mayores, se merece tener». Para eso, además de los trámites urbanísticos, «hemos dejado casi la mitad del presupuesto del ayuntamiento, unos 200.000 euros, para realizar la obra de saneamiento en el terreno». Un espacio sito junto al campo de fútbol y las pistas polideportivas de la localidad que, si no se da marcha atrás en la decisión, no acogerá ningún nuevo centro sociosanitario. «Vamos a tratar de conseguirlo, de revertir una decisión política que se toma para castigar al PSOE y al pueblo de Pescueza».

La alcaldesa dice que «lo de los plazos y la pérdida de dinero que alega del Sepad es mentira» y también que «hay otros pueblos, como Jerez y Llerena, que tenían el mismo problema que nosotros con la urbanización, pero parece que en su caso sí lo han arreglado».