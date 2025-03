Un pescador extremeño saca una carpa de más de 35 kilos en el pantano de Orellana

J. M. M. Miércoles, 26 de marzo 2025, 14:40 Comenta Compartir

Una carpa de más de 35 kilos. Exactamente 35 kilos y 130 gramos, marca la báscula en la foto que Andrés González Lucas envía a través del Whatspp. Este pescador, natural de Tornavacas, sacó el pantano de Orellana este enorme ejemplar el pasado martes 18 de marzo.

Andrés, de 29 años de edad, lleva practicando el carpfishing desde hace cinco o seis años y nunca había logrado una captura de esas dimensiones. «Cuando la iba acercando, ya se veía que era de un buen porte, pero no pensé que tanto», asegura.

Sin embargo, no le costó un esfuerzo especial sacarla del agua. «No ha sido el pez que más pelea me ha dado; otras carpas de menor tamaño me han supuesto mucho más trabajo», rememora Andrés una jornada que va a resultar difícil que olvide. «Me costó entre 20 minutos y media hora», añade.

«Estos animales tan grandes tienen muchos años y son muy recelosos; esa frase de que tienes memoria de pez no sé yo hasta qué punto está bien dicha» Andrés González Lucas Pescador

Era, además, la primera vez que este joven pescador se desplazaba a pescar al pantano de Orellana, una zona de pesca en la que se han logrado capturas de gran tamaño. De hecho, ese mismo día su compañero de pesca sacó otra carpa de 27 kilos.

Edad

Fue una sesión de pesca de tres días, que comenzó el domingo a mediodía y se prolongó hasta el miércoles. Tras unas primeras horas difíciles, lograron sacar más de una veintena de carpas en total. Aunque fueron los dos enormes ejemplares que pescaron el martes después de comer las capturas más llamativas.

Ampliar Andrés, al sacar la carpa del agua. A. G. L.

Agricultor de profesión, y con su explotación de cerezas en Tornavacas, Andrés es consciente de que le va a resultar muy difícil superar su logró de la pasada semana. «Estos animales tan grandes tienen muchos años y son muy recelosos y no es fácil que piquen; no podría saber la edad de esta carpa, pero puede tener los mismos años que yo. Esa frase hecha de que tienes memoria de pez no sé yo hasta qué punto está bien dicha; son animales listos», detalla.

En el carpfishing las cañas y los hilos están preparados para grandes capturas, pero más allá del equipamiento, Andrés pesca con Kron Quality, es fundamental conocer el terreno. «Mi compañero ya había estado más veces en Orellana; tienes que dar con el sitio y con el cebo adecuado», explica.

Tras sacar la carpa del agua, ambos pescadores procedieron a pesarla. «Nos hicimos las fotos y grabamos un vídeo», dice Andrés. Después, devolvieron el pez al pantano. «Estuvo fuera del agua menos de 45 minutos», informa.

Andrés pertenece a una asociación de pescadores de la comarca de La Vera, en el norte de Cáceres, y suele acudir a los concursos de carpfishing que su trabajo como agricultor le permite. «Es la única forma de ganar dinero con la pesca, porque al final es una afición cara», concluye este pescador.

Temas

Agua

Animales

Pescadores

Pesca

Tornavacas

pantano