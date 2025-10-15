HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los libros 'extremeños' de László y Peter. A. T.
Un país que nunca se acaba

«¿Qué se te ha perdido ahí?»

El viaje de Krasznahorkai. El Nobel que vino a Extremadura a pesar de los avisos en contra

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Dos libros editados por la fundación Godofredo Ortega Muñoz: 'El último lobo', del escritor László Krasznahorkai (Gyula, Hungría, 1954), y 'El reino de fortuna', del ... filósofo Peter Sloterdijk (Karlsruhe, Alemania, 1947). El primero acaba de conseguir el premio Nobel de literatura y el segundo ha escrito 'Crítica de la razón cínica', la obra de filosofía más vendida en Alemania desde la II Guerra Mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  3. 3 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  4. 4 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  7. 7 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  8. 8

    Transportes aprueba de forma definitiva el tramo Badajoz-Bótoa de la autovía A-58
  9. 9

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  10. 10

    El nivel del río se mantendrá bajo varias semanas para reparar el hormigón del azud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «¿Qué se te ha perdido ahí?»

«¿Qué se te ha perdido ahí?»