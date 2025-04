Pedro Sánchez abrirá el congreso en el que Gallardo será ratificado líder del PSOE de Extremadura

Ana B. Hernández Lunes, 18 de marzo 2024, 11:33 Comenta Compartir

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, abrirá junto a Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Gallardo el congreso extraordinario que los socialistas extremeños celebrarán el próximo sábado en Mérida. Un encuentro con el que la federación regional concluirá su proceso de renovación y abrirá una nueva etapa con el objetivo prioritario de recuperar la Junta.

Además de Sánchez, en el cónclave extremeño participarán también el actual secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, y las ministras Isabel Rodríguez y Pilar Alegría. Los dos primeros en el panel de debate que tendrá lugar por la mañana, sobre el proyecto de derechos que defiende el PSOE, y la tercera, en el acto de clausura junto al expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

295 delegados de las diferentes agrupaciones locales del PSOE ratificarán al alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz, como nuevo secretario general del partido en sustitución de Guillermo Fernández Vara, y elegirán también a los integrantes de los órganos de dirección para culminar la renovación: comisión ejecutiva, comité regional, representantes de Extremadura en la ejecutiva federación y comité de ética y garantías, tal como ha detallado esta mañana Juan Ramón Ferreira, diputado autonómico y miembro del comité organizador del congreso, al que está previsto que asistan unas 1.200 personas.

La votación de los nuevos órganos de dirección se llevará a cabo por la tarde, cuando también tendrá lugar un segundo panel de debate, a cargo de Juventudes Socialistas, antes de que se clausure el congreso. «El 23 de marzo será el día 1 del nuevo PSOE para salir a la calle y construir un proyecto regional fuerte para recuperar la Junta», ha dicho Ferreira. «Un PSOE fuerte y unido, frente a PP y Vox, que volverá a hacer historia».

Mascarillas

Juan Ramón Ferreira ha criticado que el Gobierno de María Guardiola «quiera hacer un caso donde no hay caso» con las 800.000 mascarillas encontradas en el Palacio del Vino de Almendralejo. «El PP quiere embarrar para que no se hable de nuestro congreso, tratando de hacer ver que todo es corrupción».

El diputado autonómico ha dejado claro que el PSOE no va a entrar en el juego, «porque los casos de corrupción no tienen siglas». Sí las hay, sin embargo, «a la hora de actuar frente a ellos y esto es lo que marca la diferencia entre PSOE y PP. Nosotros optamos por la expulsión cuando se abre una investigación, el PP no lo hace».

En el caso de las mascarillas, Ferreira ha destacado que el gerente del SES «conocía desde hacía dos meses la existencia del material» y ha recordado, como ha reconocido el PP, que «la Junta no ha comprado nada a ninguna de las empresas de la trama». Por eso, a su juicio, «con el intento de convertir todo en corrupción, lo que hace el PP es llevar el descrédito político a tal extremo que perjudica a la democracia».