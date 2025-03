Las patronales de los transportistas extremeños no se unen al paro de los agricultores

Las dos principales asociaciones de transportistas extremeños, Asemtraex y Fenadismer, no se unirán al paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional del Transporte, que se ... convocó el pasado sábado de forma indefinida y que se está realizando de forma paralela a las concentraciones bloqueos de las carreteras promovidos por los agricultores.

En total, estas dos patronales agrupan a unos mil empresarios y más de 7.000 vehículos de toda la región extremeña.

La negativa a este paro se ha materializado en una asamblea convocada en la mañana de este lunes, en Cáceres, por Asemtraex. En ella 28 socios han apoyado las movilizaciones, 39 se han mostrado en contra y uno se ha abstenido.

Entre las razones para no apoyar los paros indefinidos de la Plataforma del Transporte, se encuentran dos asuntos: los precios y un convenio único.

«Las propuestas de Plataforma no convencen a todo el mundo. No estamos de acuerdo en que haya un solo convenio a nivel nacional porque tendríamos que pagar unas nóminas imposibles para los empresarios extremeños. No hay empresa que resista en Extremadura sueldos de 2.000 euros», asegura Miguel Ángel Sánchez, presidente de Asemtraex.

Asistentes a la asamblea convocada este lunes por Asemtraex. ARMANDO MÉNDEZ

Asimismo, no apoyan que «se establezcan unos precios para todo el sector en un libre mercado», ha añadido Sánchez.

A eso se suma la situación actual por la que pasan los transportistas de la región extremeña, que aseguran que llevan varias semanas con una actividad que también se está viendo afectada por la huelga en Francia y España de los agricultores, con lo que ello conlleva para su situación económica.

Transportistas que apoyan los paros

Hay que recordar que la Plataforma Nacional del Transporte ya puso en jaque en 2022 la cadena logística y, ahora, de nuevo, se suma a las movilizaciones del campo.

En Extremadura también hay trabajadores de este sector que se están uniendo a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos que pertenecen a la Plataforma en Defensa del Transporte. En este caso, sí están respaldando los cortes de carreteras en la provincia pacense y en la cacereña.

De hecho, son los mismos que en el año 2022 comenzaron las concentraciones a las que, en esa ocasión, sí se unieron las principales patronales de los transportistas.

Ahora, se prevé que en Extremadura el paro de los transportistas no afecte tanto por la negativa de las agrupaciones de empresarios a apoyar esta convocatoria.