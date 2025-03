Los transportistas se suman al paro indefinido del campo

Las movilizaciones del sector primario suben de tono de cara a las próximas jornadas. La Plataforma en Defensa del Transporte de mercancías por carretera ... se sumará a las protestas del campo con un paro indefinido a nivel nacional.

Una decisión que fue refrendada este sábado tras una votación a mano alzada entre los centenares de personas que se dieron cita en la explanada del estadio Cívitas Metropolitano en Madrid, junto a representantes de la Plataforma 6F que estos días protagonizan las tractoradas y cortes de carreteras en el territorio nacional.

«Mientras el sector no tenga condiciones dignas, la agricultura y el transporte no van a levantar el paro», expresaba Manuel Hernández, el polémico líder de esta organización minoritaria que aglutina a camioneros autónomos y pymes, que no cuenta con el apoyo de buena parte del sector, representado en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que esta misma semana rechazaba los paros tras reunirse con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

En todo caso, esta organización de transportistas movidos por las redes sociales sí logró poner en jaque la cadena logística e industrial en marzo de 2022, con una huelga de 20 días con la que finalmente consiguieron reunirse con la entonces ministra del ramo, Raquel Sánchez.

Por aquel entonces, grandes cadenas como Danone, Lactalis, Puleva, Heineken, Calvo o Cuétara sufrieron fuertes problemas de abastecimiento, obligando incluso a algunas de sus fábricas a parar la producción ante la falta de materias primas.

Ahora, está por ver el éxito de esta nueva convocatoria y su impacto en los lineales de los supermercados, pues en noviembre de 2022 ya se intentó un segundo paro que finalmente fue suspendido ante la escasa acogida de un sector que ya había firmado un acuerdo con el Gobierno a través del CNTC. Aquel documento se saldó con 1.000 millones de euros para descuentos al combustible y ayudas directas de 1.250 euros por camión, además de créditos avalados por el ICO, entre otras.

Pese a ello, y ya sin el paraguas de las grandes patronales, los transportistas que ahora se manifiestan aseguran compartir problemas con el campo como los elevados costes que obligan a trabajar a pérdidas. Cabe recordar que el Gobierno ya aprobó en agosto de 2022 una ley que incluía una cláusula obligatoria de revisión de precios en sus contratos para evitar esas situaciones.

Pero los camioneros denuncian que no se está cumpliendo. «El Gobierno nos aboca al conflicto», aseguran desde la Plataforma, que el ha reclamado «un gran frente común» de todo el sector primario para conseguir sus obetivos. Denuncian que desde 2022 «no ha habido medidas concretas y los conductores han sido sustituidos por otros de otros países que vienen engañados por una miseria». Algo que han trasladado al ministro Óscar Puente sin recibir respuesta. «Nos dirigimos al presidente del Gobierno y ahora con los agricultores lo podemos conseguir. Somos los pilares del país», defendieron las caras visibles de las movilizaciones ante los asistentes.

Despliegue policial

Con ese clima de tensión de fondo, el Ministerio de Interior desarrolló un amplio dispositivo policial para evitar altercados en una jornada en la que los agricultores tenían previsto sitiar el centro de Madrid, llevando sus tractoradas –que no fueron comunicadas al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska– hasta la misma calle Ferraz, donde se ubica la sede del PSOE.

Finalmente, no se detectó incidente alguno, más allá de dispersos cortes de carreteras con una participación notablemente inferior que en días anteriores, en un fin de semana que las tres principales organizaciones agrarias –COAG, Asaja y UPA– pausaron sus protestas para retomar las movilizaciones este lunes.

La Policía contaba además con el hándicap de que la marcha que se había previsto hacer sobre Madrid (y que finalmente no ocurrió) no había sido comunicada a Interior, como este viernes confirmaba el ministro Grande-Marlaska. Aclaraba que «no van a permitir» que las protestas con tractoradas y cortes de carreteras que se han estado produciendo en varias comunidades autónomas, lleguen a Ferraz. «No nos consta ningún tipo de comunicación», insistió. Por eso, era necesaria la participación de la Brigada de Información Provincial para detectar posibles movimientos sorpresa que puedan preparar los agricultores, según diversas fuentes consultadas por este diario.

La Plataforma 6F también jaleó a los agricultores y ganaderos para hacerse notar en el Recinto Ferial de Valladolid, donde anoche se celebró la gala de los Premios Goya. Un centenar de ellos logró acceder a pie aunque, finalmente y ante la orden de Interior de actuar con proporción pero con contundencia, los incidentes no pasaron de gritos contra la Agenda 2030.

Según los últimos datos del Centro de Coordinación del Ministerio sobre estas movilizaciones, entre el martes y el sábado a las 15.00 horas habían sido detenidas 31 personas, además de 8.400 identificadas para propuesta de sanción administrativa. El número de denuncias incoadas asciende a 3.065.

Las tres grandes organizaciones del sector agrario tienen previsto bloquear el miércoles 14 de febrero los accesos Mercamadrid, uno de los centros estratégicos de mayoristas y distribuidores, además de continuar con los cortes de carretera.

Más movilizaciones a partir del lunes

Las principales organizaciones agrarias del país como son Asaja, COAG y UPA retomarán sus tractoradas y cortes de determinadas carreteras a partir del lunes en Alicante y Comunidad Madrid comarcal M404, para seguir Rioja y Zaragoza (FIMA) (día 13), Toledo, Guadalajara, Jaén, Sevilla, Palencia, Soria, Burgos y Mercamadrid (día 14), Puerto de Castellón (día 15), Cantabria (día 16), Murcia y Algeciras (día 21), Aragón, Cádiz y puerto de Valencia (día 22), León (día 23) y Córdoba (día 27), mientras que para marzo, por ahora únicamente está confirmada una protesta en el Puerto de Algeciras el día 21.

Unos cortes de tráfico que están impactando ya en empresas y particulares, por lo que la cadena de valor del gran consumo, formada por Aecoc, ACES, Anged, Asedas y FIAB y que respeta estas protestas, ha reclamado esta semana que las movilizaciones del campo no se lleven a cabo a costa de paralizar la libre circulación de mercancías y personas como ya está sucediendo en varios puntos del territorio.

Así, algunas compañías del gran consumo ya están informando de retrasos e incidencias en las entradas y salidas de sus plataformas en Cataluña, Madrid, Castilla y León o Levante, entre otras zonas, si bien no se prevén problemas de abastecimiento a los puntos de venta.