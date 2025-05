Antonio Domínguez se acaba de tomar un descanso. Son las 11.00 y lleva desde las nueve y media en la biblioteca pública de Cáceres ... estudiando para la EBAU. Este joven de 18 años está a punto de enfrentarse a la conocida como Selectividad. Quiere hacer Medicina y en cuestión de horas se jugará su futuro, que depende literalmente de los exámenes que se celebrarán entre este martes y el jueves. Su media en Bachillerato es de 9,5, así que tiene posibilidades de acceder a una de las carreras con la nota de corte más alta.

«Me he organizado bastante bien y en esta última semana estoy repasando. Me he hecho un horario en el que dedico tres días a la teoría, dos a la práctica y los fines de semana repaso. Creo que tengo posibilidades», explica.

Como él, 5.270 extremeños (en 2021 fueron 5.600) se han inscrito para participar en esta prueba que se hará en 15 sedes de Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena, Llerena, Zafra, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Almendralejo.

Son días de nervios y tensión en las bibliotecas y en las habitaciones de los aspirantes. Casi todos acaban de estrenar la mayoría de edad y se enfrentarán a una de las pruebas de su vida.

Lo sabe bien Celia Crespo, que es un manojo de nervios. «Mis amigos y mi familia me ayudan a relajarme cuando entro en crisis. Estudio en la biblioteca porque si me quedo en casa me cuesta levantarme y concentrarme», dice antes de reconocer que no tiene claro si hará una carrera relacionada con Arte o Magisterio.

En cuanto a la preparación, reconoce que hay materias de las que no han dado todo el temario. «En algunas como Inglés sí hemos hecho simulacros de EBAU, pero en Matemáticas y Lengua no nos hemos enfrentado a exámenes similares», lamenta.

Quien sí tiene claro que quiere estudiar es Blas Vázquez. Intentará hacer Ingeniería Mecánica en Sevilla o en Granada. «Estaba agobiado por Literatura e Historia y, como al final solo necesito un diez sobre 14 y tengo buena media en Bachillerato, me he relajado un poco».

Él, al igual que la mayoría de sus compañeros, ya no tiene muy presente la pandemia. La principal novedad este año es que las mascarillas solo serán obligatorias para quienes presenten síntomas del virus. Además, para ellos se habilitará, por si desean hacer uso de ella, un aula covid donde se extremarán las medidas de ventilación.

Sin padres en las instalaciones

Asimismo, es recomendable que para evitar la masificación en los edificios solo accedan los estudiantes y los responsables de los centros de secundaria. «Este año habrá 120 responsables de centros que ayudan a que todo se desarrolle sin incidencias», indica la vicerrectora de Estudiantes de la UEx, Rocío Yuste.

Eso se traduce en ningún padre en las instalaciones, una imagen que se solía ver en estas pruebas antes de que llegara la pandemia. Y es que ellos también se convierten en parte importante del proceso. Es más, en los días previos suelen ayudar a sus hijos a calmarles y concentrarse. «Los nervios no se van así como así. A mí, por ejemplo, mi madre me ayuda mucho dándome técnicas de estudio», reconoce Blas.

No es para menos. Se lo juegan todo en tres días y eso para algunos, según cuentan, no es justo. «Puedes tener un mal día aunque lo lleves muy preparado, pero bueno al final son las mismas condiciones para todos», añade Blas. «Es injusto que por una décima te quedes sin estudiar la carrera que quieres», comenta Domínguez. «El proceso es ridículo, igual que el sistema educativo, la pura memorización no vale de nada», matiza Miguel Timón, que estudiará Dirección Cinematográfica y Guion en Bilbao. «Solamente me piden Bachillerato y la Selectividad la haré por si luego estudio alguna carrera».

Los alumnos podrán examinarse sin mascarilla y se pueden presentar estudiantes con un suspenso

Timón es muy crítico con el sistema actual porque cree que no fomenta el aprendizaje y ve necesarios cambios. Algunos de ellos ya están llegando. Por ejemplo, antes solo podían acceder a la EBAU los alumnos que acabasen segundo de Bachillerato con todas las asignaturas aprobadas. Ahora pueden examinarse aunque tengan un suspenso si así lo decide el claustro de profesores.

No es el caso de Marien Barrado, que llega con una buena media a Selectividad, pero necesita más. Quiere estudiar un doble grado de Psicología y Criminología para el que le piden un 13,18. «No sé si me va a llegar la nota y estoy muy nerviosa», dice desde la puerta de la biblioteca de Cáceres junto a Claudia Jiménez, que también se presenta a Selectividad y quiere estudiar fuera de la región un grado relacionado con Economía.

Lo de prepararse Selectividad en casa no les va a ninguna. «En la habitación acabas cogiendo el móvil y no te concentras», comenta Claudia.

Así son los exámenes

Pero, ¿cómo es exactamente el proceso? Los estudiantes se tienen que examinar obligatoriamente de cuatro asignaturas. Por un lado, las comunes en todos los bachilleratos (Historia, Lengua e Idioma, que en la mayoría de los casos es Inglés), y por otro, la principal de su especialidad: Matemáticas II en Ciencias); Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (Ciencias Sociales); Latín en Humanidades o Fundamentos del Arte (Artes).

Además, para subir nota hay una parte voluntaria en la que se pueden presentar a un máximo de cuatro exámenes que eligen del resto de asignaturas troncales que han cursado. Por ejemplo, para carreras muy demandadas y con una nota de corte muy alta como Medicina esta fase es imprescindible.

La calificación se calcula ponderando un 40% la nota de la EBAU y un 60% la de Bachillerato. La puntuación puede subir hasta 14 gracias a la fase voluntaria en la que se tienen en cuenta como máximo los dos exámenes con la nota más alta.

Duran 90 minutos

Cada uno de los exámenes dura 90 minutos y aunque todo el proceso es exigente, con la pandemia se introdujeron cambios que lo hicieron más sencillo. El principal es el mayor margen que tienen los alumnos para elegir las preguntas que quieren responder. Ahora hay solo un examen y tienen más posibilidades de seleccionar las preguntas que cuando solo había dos opciones.

Como en los dos años anteriores, hay un mayor margen para elegir las preguntas que responder en los exámenes

Las pruebas constan de preguntas semiabiertas, que exigen una construcción breve como una palabra; abiertas, que requieren de capacidad de reflexión como las producciones escritas, y de opción múltiple, en las que eligen una respuesta de entre varias propuestas.

Las calificaciones se publicarán el 17 de junio y la revisión de exámenes será del 20 al 22 de junio. Las notas definitivas se conocerán el día 29 de este mes y la inscripción en la UEx será del 17 al 30 de junio. La matrícula se podrá hacer del 15 al 18 de julio.