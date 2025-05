¿Qué ha pasado hoy, 29 de mayo, en Extremadura?

R. H. Jueves, 29 de mayo 2025, 21:13 Comenta Compartir

Gallardo llega a la Asamblea «para dar batalla» y Guardiola le replica que solo «busca refugio»

El pleno de este miércoles en la Asamblea de Extremadura marca un antes y un después en la legislatura. En el ecuador de la misma, el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha tomado posesión de su acta de diputado y ha podido debatir por primera vez con la presidenta de la Junta, María Guardiola. Ha sido una confrontación de poco más de cinco minutos, áspera pero respetuosa, en la que ninguno de los dos ha querido recurrir a palabras gruesas para escenificar la distancia que les separa. Gallardo ha asegurado que llega a la Asamblea «para plantar cara» y Guardiola le ha replicado que lo hace en «busca de refugio».

Cuarenta centros educativos de la región comunican que reducen horario por el calor

Un total de 39 centros educativos de la región han comunicado hasta las 13.50 desde este jueves que reducían la jornada lectiva debido a las altas temperaturas. Según resalta a HOY la Consejería de Educación, existe la posibilidad de que más colegios tomen la misma decisión pero no lo hayan comunicado por desconocimiento o porque pretendían hacerlo a lo largo de la tarde.

Cae 'la Mafia del Cobre' que robó en una planta fotovoltaica de Hervás

102 robos en ocho comunidades autónomas diferentes en los que sustrajeron bienes por un valor de 2,5 millones de euros. Estas son las cifras que ha dado la Guardia Civil tras desmantelar, en el marco de la 'operación Kuroma', un grupo criminal autodenominado la «Mafia del Cobre». En total, han sido detenidas 21 personas y se han recuperado 20 toneladas de metal.

De la oficina a la feria de día de Cáceres en una tarde sofocante.

El abanico se convirtió este viernes en el complemento indispensable para lanzarse a la primera jornada de la feria de día en el centro de Cáceres. Un sofocante calor –la temperatura máxima fue de 36 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)– marcó el arranque de una cita que se comparte, principalmente, con los compañeros de trabajo.

Las propietarias de Almaraz acuerdan pedir al Gobierno una prórroga hasta 2030

Las tres empresas propietarias de la central de Almaraz (Iberdrola tiene el 53%, Endesa el 36% y Naturgy el 11%) están de acuerdo en pedir «en breve plazo» al Gobierno que la nuclear extremeña no cierre uno de sus reactores en el año 2027 y el otro en 2028 como está previsto, sino que lo hagan los dos en 2030, según ha anunciado el consejero delegado de Endesa durante unas jornadas celebradas este jueves, organizadas por Cinco Días y Prisa Media. Este diario preguntó a Endesa por esas declaraciones y la empresa ratificó la información. Además, fuentes cercanas a la negociación confirman a HOY que «estas avanzan y hay un principio de acuerdo para alargar la vida de la planta hasta el año 2030, si bien no se puede hablar de nada definitivo hasta que no haya un planteamiento final».