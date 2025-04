¿Qué pasa en la Asamblea de Extremadura si no hay acuerdo PP-Vox?

El Pleno de constitución de la Asamblea de Extremadura será este martes, 20 de junio, a las 10.00 horas. En la sesión constitutiva tendrá ... lugar la elección de la Presidencia y del resto de la Mesa de la Asamblea, por lo que será un primer punto de interés para conocer si se forma una mayoría entre los 28 diputados del PP y los 5 de Vox. El PSOE también tiene 28 y Unidas por Extremadura, 4 diputados.

Se elegirá también a la Mesa de la Asamblea, el órgano que decidirá durante los próximos cuatro años el funcionamiento de la Cámara y que está compuesto por una presidencia, dos vicepresidencias y tres secretarías, según el reglamento vigente, aunque en la legislatura que acaba de terminar el número de miembros se elevó a ocho para que todos los grupos políticos tuvieran voz y voto.

Será la denominada 'mesa de edad', integrada por el diputado más mayor y los dos más jóvenes, la que dirigirá las sucesivas votaciones que se tendrán que celebrar para elegir la Mesa de la Asamblea.

En primer lugar se elegirá al presidente del órgano. Para ello cada diputado será llamado a votar y depositará la papeleta con el nombre de su candidato. En caso de que ninguno de los propuestos obtenga mayoría absoluta, que no la habrá sin el acuerdo de PP y Vox, tendrá que repetirse la votación y entonces sí será presidente de la Asamblea el que obtenga más votos. La misma fórmula será la que determine la elección de los otros integrantes: vicepresidentes y secretarios.

Si el bloque de derechas, que es el que puede tener mayoría absoluta con los 28 diputados del PP y los cinco de Vox, no suman sus votos, algo que por el momento no se ha producido porque no hay pacto entre ambos partidos, se da por hecho que cada uno elegirá a su candidato y, por tanto, ninguno de ellos tendrá opción de presidir la Mesa de la Asamblea.

En este caso, sí se da por hecho que PSOE y Unidas por Extremadura sumarán sus 28 y cuatro diputados y los 32 votos les permitirá controlar la Mesa de la Asamblea.

Tras la presidencia, se elegirán las vicepresidencias y las secretarías, si se mantiene el número de miembros de esta legislatura, y de nuevo los números resultarán fundamentales. Las ocuparán los diputados que más votos sumen, por lo que los 32 de PSOE y Unidas servirán para elegir al primero y los 28 del PP al segundo. En cuanto a las secretarías, se regirán por el mismo procedimiento, recogido en el reglamento de la Asamblea de Extremadura.

Tras la constitución del Parlamento regional, la nueva Presidencia será la encargada de iniciar los contactos para elegir al candidato que se someterá a investidura. Para ello, dispondrá de un máximo de quince días. Y dentro de los quince días siguientes tendrá lugar el pleno para el debate y votación.

Igualmente y según contó HOY, PP y Vox perderían la Asamblea de Extremadura si no aceleran su acuerdo de gobierno.