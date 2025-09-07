HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José Marín en su despacho del Colegio de Veterinarios de Badajoz. José Vicente Arnelas

«Los parques con aves deberían estar en guardia ante posibles casos de gripe aviar»

José Marín / presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz ·

Esta semana han cerrado parques en Sevilla y Málaga y pide a los ciudadanos que avisen si ven aves muertas

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:41

Como presidente de los veterinarios de la provincia de Badajoz, José Marín se reconoce «obsesionado con la prevención». Y como profesional que sigue muy de ... cerca la gripe aviar, considera que debemos estar preparados si en cualquiera de nuestras ciudades aparecen brotes que hasta ahora solo se relacionaban con granjas de aves.

