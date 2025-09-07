«Los parques con aves deberían estar en guardia ante posibles casos de gripe aviar»

Como presidente de los veterinarios de la provincia de Badajoz, José Marín se reconoce «obsesionado con la prevención». Y como profesional que sigue muy de ... cerca la gripe aviar, considera que debemos estar preparados si en cualquiera de nuestras ciudades aparecen brotes que hasta ahora solo se relacionaban con granjas de aves.

La primera gripe aviar en los humanos se reportó en Hong Kong en 1997 en un brote ligado a los pollos y, más de una década después, siguieron apareciendo noticias que confirman que esta influenza aviaria denominada H5N1 está lejos de ser erradicada.

Este año España ha reportado, a través del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, ocho focos de gripe aviar en tres comunidades –Extremadura, Andalucía y País Vasco– donde aves silvestres portaban la enfermedad. Pero el problema es mayor por el coste económico que supone para los ganaderos cuando se detecta en aves domésticas o de corral. Seis casos ha habido este año en España y uno ocurrió en la región, en Ahillones, cerca de Azuaga, donde hubo que sacrificar en julio de este año 12.000 pavos de engorde, entre otras medidas de protección que dicta el protocolo.

También hay que anotar que el año pasado se confirmaron casos de H5N1 en ocas silvestres en los municipios de Casar de Cáceres y Corte de Peleas, lo que confirma que este virus presente en todo el mundo ronda a los extremeños.

La novedad es que en septiembre de este 2025 la gripe aviar se ha hecho presente en el corazón de las ciudades. Esta semana Sevilla y Málaga han cerrado parques al haber aparecido aves muertas. En la capital hispalense primero cerró el parque del Tamarguillo el pasado miércoles cuando se encontraron 68 aves acuáticas muertas. Al día siguiente el Ayuntamiento de Sevilla decretó el cierre preventivo de los Jardines del Alcázar y del Parque de Miraflores tras aparecer más. En cuanto a Málaga, el cierre fue en el Parque de Huelin tras morir una veintena de aves entre patos, fochas y gaviotas.

José Marín, presidente del Colegio Provincial de Veterinarios de Badajoz, cree que cualquiera de los parques de Extremadura con aves tendría que cerrar también si se dieran unas circunstancias similares y pide que si algún ciudadano observa aves muertas lo reporte bien a los servicios veterinarios o directamente a la policía. «Los casos de los parques de Sevilla y Málaga es para que todos los parques con aves se pongan en guardia, por ejemplo en Badajoz el parque del río o en cualquier otro más, ante posibles casos de gripe aviar. Si aparecen aves muertas se debería cerrar. Y a las persona que haya estado en contacto con ellas hay que chequearlas por prevención».

La medida para contener el avance de la enfermedad es sacrificar a los animales. Y en el caso de los operarios que trabajan cerca hacerles un estudio exhaustivo por si hubiera contagio, tal y como se ha hecho en Sevilla realizando PCR al personal de los parques, aunque esta capacidad de contagio a personas (zoonosis) es muy reducida aún. «En España no se ha dado ningún caso de contagio en personas. Y si hubiera una serología positiva eso no significa desarrollar la enfermedad y tener síntomas», tranquiliza Marín, quien también deja claro que el consumo de huevos o carne cocinada no representa ningún problema para la salud.

Cada año avanza un poco más

a este tipo de gripe porque sigue su evolución desde hace años y, al contrario que otros virus de la gripe a los que les gusta el frío, a la aviar le da igual la temperatura, avisa. «La preocupación es que va avanzando año tras año pasito a pasito. Ya ha habido mortalidad de leones marinos en Chile, ovejas en Inglaterra, vacas en Estados Unidos, también en gatos... está dando pasos hacia mamíferos y en algún caso a personas. Cuando el virus mute para poderse trasmitir entre personas ahí tenemos el problema porque se habrá adaptado a nosotros y entonces estaríamos ante una posible nueva pandemia», señala.

Para Marín no es cuestión de que haya territorios más o menos rurales para que sean más vulnerables a esta gripe porque las aves migratorias atraviesan países sin entender de fronteras. «Esto no es como el virus del Nilo que se hace endémico en algunos sitios, las aves migratorias llevan el virus e impedir que se junten con las aves domésticas es muy difícil, salvo que estas estén encerradas».

Peligro de mutación

Por otro lado, y esto también preocupa al presidente de los veterinarios de Badajoz, hay que saber que los virus que causan la enfermedad en las aves pueden cambiar sus genes y mutar, por lo que pueden propagarse a otros animales y a los humanos. Así, se sabe que desde mayo de 2024, la gripe aviar H5N1 se ha propagado a las aves de corral y vacas lecheras en los Estados Unidos y ha infectado a algunos trabajadores de productos lácteos y avícolas.

En opinión de Marín, no caben las medias tintas a la hora de combatir este tipo de gripe. «Este problema no se va a apagar solo y algún país ya se plantea la vacunación en aves. Incluso se ha hecho de vacunas para personas con la cepa de gripe aviar que ocasiona la muerte en las aves, sobre todo tras el revuelo de Estados Unidos con las primeras vacas afectadas».

Por otro lado, el presidente de los veterinarios pacenses explica que de todos los animales hay que tener en cuenta especialmente al porcino «porque tiene tres tipos de receptores gripales, el propio, el de los virus aviares y el de los virus gripales humanos. Y si confluyen los tres y se genera uno distinto se generaría un virus nuevo con una capacidad patógena muy alta», avisa.