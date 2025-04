El paro cae en noviembre y sigue esquivando la crisis

La temida crisis aún no tiene efecto en el mercado laboral, que en el mes de noviembre vuelve a mostrar más síntomas positivos que negativos. ... El paro baja gracias a servicios y agricultura, aunque también desciende la afiliación a la Seguridad Social.

Noviembre no es tradicionalmente un buen mes para el empleo, aunque tampoco es el peor. En los últimos diez años se combinan bajadas y subidas del paro, pero nunca de forma significativa. El mejor dato es el del pasado ejercicio, en el que el desempleo se redujo en 1.593 personas, un 1,69% respecto al mes anterior.

En esta ocasión el paro vuelve a caer pero con menos fuerza, en 641 efectivos, un 0,76% sobre octubre. En comparación con noviembre del pasado año hay 8.518 desempleados menos, un 9,20%. En ambos casos los porcentajes están por debajo de la media nacional.

Por provincias, el paro baja en Badajoz (875 menos) pero sube en Cáceres (234). La caída fue mayor entre las mujeres (415) que entre los hombres (226), aunque el porcentaje en ambos casos es similar. Por sectores, el descenso se concentra en Servicios (643 menos) y Agricultura (124), mientras que sube en Construcción, Industria y el colectivo sin empleo anterior. Por edades, el desempleo se redujo entre los mayores de 25 años (643 efectivos) y creció entre los jóvenes (aunque solo con dos más).

Los datos no son espectaculares, pero reflejan que la subida de los precios y especialmente de la energía aún no tienen efecto en el aumento del paro. De hecho, en octubre el desempleo bajó por primera vez en quince años y en septiembre creció, pero menos que antes de la pandemia.

Sin embargo, hay de nuevo un dato negativo, la caída de la afiliación a la Seguridad Social, como ocurrió en octubre. Con menos paro, debería haber más personas trabajando. Pero no es así. En noviembre el número de afiliados medios en la región fue de 406.034, 721 menos que el mes anterior. Pero son 2.584 más que hace un año.

Como en el caso del paro, hay disparidad en los datos por provincias. En Badajoz hay 380 afiliados más (en consonancia con la bajada del desempleo, aunque no con la misma intensidad), mientras que en Cáceres hay 1.101 menos (también en línea con el aumento del paro, pero de forma más notable).

La bajada de la afiliación se concentra en Agricultura, con 1.138 menos, y en Industria (68), mientras que crece en Servicios en 392 personas y en 101 en Construcción.

El secretario general de Empleo de la Junta de Extremadura, Javier Luna, considera positiva la tendencia del paro y destaca que la región es la sexta comunidad autónoma que mejor comportamiento ha tenido este mes y en lo que llevamos de año. También recalca la bajada del desempleo femenino y los jóvenes. «El perfil de la persona que ha mejorado su empleabilidad en este mes es mujer menor de 30 años», asegura.

En cuanto a la afiliación, recalca que la comunidad sigue por encima de 400.000. «A pesar de estos ciclos de subidas y bajadas mantenemos unas medias muy altas de ocupación», ha apuntado.

«Es un mes que podemos calificar de plano, con una pequeña bajada en el paro y en la afiliación», ha añadido. «El mercado de trabajo resiste y se mantiene pese a la guerra de Ucrania y la inflación, con ciclos de altas y bajas».

La reacciones de la oposición

Sobre estas cifras, el portavoz de empleo del Grupo Parlamentario Popular, Javier Cienfuegos, señala que la realidad de la calle en la región está alejada del «triunfalismo» por un descenso en el número de parado que atribuye a la reforma laboral en su intento por «maquillar las cifras utilizando los datos de los fijos discontinuos».

La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, reconoce que es un buen dato aunque también cree que no hay motivos para el «triunfalismo». «Es una buena noticia que baje el paro, pero ese triunfalismo es hacerse trampas al solitario. La población en Extremadura ha bajado en 1.579 personas en el primer semestre de 2022. 30.000 extremeños menos desde 2015. Pronto no habrá paro, ni tampoco extremeños», ha destacado.

Asimismo, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, indica que no iba a entrar a analizar los datos de desempleo porque, ha justificado, «desde mi grupo parlamentario no vamos a participar de algo en lo que no creemos».

Por su parte, Unidas por Extremadura valora el descenso del paro y que los datos «mantengan la tendencia de mejoría de los últimos meses». De esta forma se pronuncia el diputado Joaquín Macías, quien aplaude que haya bajado en más de 600 personas, aunque ha recordado que todavía hay más de 84.000 desempleados en la región, «un dato todavía muy alto si lo comparamos con la media española».