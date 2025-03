El paro baja en octubre por primera vez en quince años pero también cae la afiliación

Octubre suele ser un mes malo para el empleo, sobre todo por el cierre de la campaña estival. La situación económica actual, con un escenario ... de subida de precios y carencia de materiales, hacía prever por tanto un dato negativo para la región. Pero el mercado laboral extremeño vuelve a sorprender con la primera caída del desempleo en este mes en los últimos quince años.

Hay que remontarse a 2007 para ver una reducción en el número de parados, pero entonces fueron apenas 25. Este año la caída es de 2.670, algo más de un 3% respecto a septiembre, en el segundo mejor dato de todas las comunidades autónomas por detrás de Baleares (y el tercero en números absolutos tras Andalucía y Cataluña).

La bajada del paro en octubre no solo es la más alta de la serie reciente, sino que además mejora un año que no estaba siendo tan bueno como en los años posteriores a la crisis. Desde 2013, con el paréntesis de la pandemia, en este mes sube el desempleo, pero no impide una alta tasa de descenso en términos interanuales. El buen dato de 2022 eleva la caída respecto a 2021 a 9.470 parados, un 10% menos que hace un año. Con ello se rompe otra barrera, ya hay menos de 85.000 desempleados en la región, en concreto 84.737.

Por sectores, desciende sobre todo en agricultura (1.235) y servicios (1.102), pero también en construcción (195), industria (99) y el colectivo sin empleo anterior (39). Por provincias, baja más en Badajoz (1.600) que en Cáceres (1.070), aunque porcentualmente es mayor en territorio cacereño. Respecto al pasado año ronda el 10% en los dos casos.

Por géneros la caída es mayor entre las mujeres, con 1.539 paradas menos, que entre los hombres (1.131), pero porcentualmente es mayor en estos últimos. Por edades, destaca el descenso entre los menores de 25 años con 473, un 6,2% menos respecto a septiembre.

Sin embargo, la caída del paro se ve empañada por el descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social. La media en octubre fue de 1.094 menos que en septiembre (880 más en Cáceres y 1.974 menos en Badajoz), aunque son 2.600 más que hace un año. Respecto a 2021, el desempleo se ha reducido casi cuatro veces más que lo que ha crecido el empleo.

Los afiliados en el régimen general suben en más de 1.600 efectivos, pero caen en más de 2.600 en la agricultura, a pesar de que ese sector lideró la bajada del paro. Una señal de que puede haber un desplazamiento a otras actividades o territorios.

El secretario general de Empleo de la Junta de Extremadura, Javier Luna, destaca que la bajada de la afiliación está centrada en la agricultura, mientras que crece en otros sectores. Resalta especialmente el aumento entre las mujeres, con 337 más respecto a septiembre y 3.539 en un año.

«La mujer en el mercado de trabajo en Extremadura está muy activa y la ocupación está siendo muy alta y los sectores económicos se están comportando todos bastante bien y tan solo podemos ver que, cuando las campañas agrícolas bajan o suben, es cuando repercuten en nuestro mercado de trabajo«, señaló.

En cuanto a la bajada interanual del paro, del 10%, «nos da una especie de tendencia de estabilidad en la creación de empleo en Extremadura», por lo que la valoración es positiva.

Por parte de los agentes sociales, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) recalca que la bajada del paro «contra todo pronóstico y contra la serie histórica» tiene una cara oculta con el descenso de la afiliación, que recoge las personas que están efectivamente ocupadas. «No decimos que la otra cifra sea una trampa, pero sí que hay personas que no cuentan como parados porque no están en búsqueda de empleo aunque no estén trabajando, ya que son fijos discontinuos con contratos en vigor que se incorporarán a la actividad cuando sean necesarios», indica el secretario general, Javier Peinado.