Padres de Imane: «Nos quedaremos en Cáceres hasta que podamos llevarnos al niño»

La lluvia no da tregua y Cáceres se convierte en una ciudad de tráfico caótico incluso en un día que es puente para muchos y ... sobre el papel, tranquilo. Llueve y Mostafa Saadaoui y Malika El Wai, padres de Imane, la joven de 30 años asesinada a cuchilladas por su pareja el pasado día 1 de noviembre en Valencia de Alcántara, no han parado en toda la mañana. A eso han venido, a llamar a todas las puertas posibles.

Aterrizaron el miércoles por la noche en Madrid desde Casablanca, en Marruecos, y ayer por la mañana ya estaban en la capital cacereña. No ha pasado ni un mes y medio desde que perdieron a su hija y aún con el dolor a cuestas tienen muy claros los dos objetivos que les han sacado de su hogar en un viaje por ahora incierto: recuperar a su nieto, un bebé de 15 meses, hijo de Imane y de Badr Saadaoui, asesino confeso de su hija, y lograr que el cuerpo de la joven pueda ser repatriado e inhumado en Marruecos. «Nos quedaremos en Cáceres hasta que podamos llevarnos al niño», explican a HOY gracias a la traducción de Ismail Essabeur, marido de una sobrina de la pareja que vive en Madrid pero que les acompaña y ayuda en esta primera toma de contacto con una realidad cargada de papeleo y burocracia con la que lidian a medias. Ismail se defiende con el español, pero los padres de Imane hablan algo de francés y árabe.

«Hemos estado en el centro de menores donde está el niño pero no hemos podido verle», explican. Ellos exigen poder educar y cuidar a su nieto por ser «su familia». Además, indican que el niño tiene una hermana de ocho años (hija de Imane y de una pareja anterior) con la que, insisten, «debe convivir». La niña está al cuidado de sus abuelos aunque ahora, durante este periodo, permanece «con familiares y vecinos» que se hacen cargo de ella.

Tutela

La Junta de Extremadura tiene la tutela de este niño, que permanece desde el pasado 2 de noviembre en el centro Jardín del Sauce de la capital cacereña. Se ha establecido un régimen de comunicaciones que solamente permite a los abuelos maternos comunicarse con el menor a través de videollamada dos veces a la semana, en horario de 17.30 a 18.00 horas. Este régimen de visitas se fundamenta en los artículos 160 y 161 del Código Civil en el que se precisa que es la entidad protectora de los niños la que debe establecer el régimen de comunicaciones con los familiares, al que los menores tienen derecho. «Nos dicen que no podemos llevarnos al niño porque él ha nacido aquí».

Tras acudir ayer al centro de menores, en donde les indicaron que no podían ver a su nieto, acudieron a las dependencias de Infancia y Familia de Hernán Cortés, en donde cumplimentaron varios documentos para solicitar poder ver al niño y mostrar su interés en lograr la tutela del menor. Han agendado citas para la semana que viene.

Todavía no han abordado cómo harán para lograr la otra de sus grandes pretensiones, recuperar el cuerpo de su hija. La jueza encargada de instruir el caso decretó que el cuerpo no salga del país hasta que no termine esta fase, por si se requiere hacer alguna prueba adicional. Los padres de Imane también quieren personarse en el caso judicial para intentar que las penas sean duras con el asesino de su hija.

¿Cómo afrontan su estancia durante tres meses en Extremadura?Reconocen que «no tienen ayuda», más allá de amigos y familiares de Valencia de Alcántara, en donde piensan residir este tiempo. También cuentan con Ismail en Madrid que en cualquier momento se pueden desplazar. «Están solos», remarca este joven.

Visado

Se van a poner en manos del abogado que lleva el caso de su hija «porque es el que conoce bien el caso». A través de él piensan afrontar también las pretensiones de llevarse a su nieto a Marruecos. Sienten que hay mucha gente que quiere ayudarles. También acudirán a los servicio sociales del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara para poder encontrar un sitio en el que alojarse. No descartan, si las circunstancias lo exigen, establecerse de forma permanente en España para poder estar con su nieto. Por ahora cuentan con un visado con vigencia por tres meses. Una vez que expire tendrían que salir e intentar volver de nuevo.

«Ella nos da fuerza, lo hacemos todo por ella aunque ella ya no esté, para nosotros todo esto es muy grave», señalan los padres de Imane Saadaoui, que subrayan también lo difícil de digerir que es que Badr, el asesino confeso de su hija, sea familiar directo suyo, es su propio sobrino. «Es un problema muy grande», apuntan a través de Ismail.

Badr Saadaoui llamó al cuartel de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara la noche del 1 de noviembre confesando los hechos. Las fuerzas de seguridad y sanitarias acudieron al domicilio familiar en donde la mujer aún se encontraba con vida, pero no pudieron hacer nada por salvarla. Imane había denunciado a su pareja, pero posteriormente había retirado la denuncia, lo que propició que se levantaran las medidas de protección.