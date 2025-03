La Orquesta de Extremadura pone música al último estreno de Netflix

Este viernes se estrena en la plataforma Netflix a nivel mundial 'El club de los lectores criminales', película española de terror que incluye un payaso ... asesino. Con partitura de Arnau Bataller, en la mayoría de las secuencias lo que suena de fondo para añadir tensión a las imágenes ha salido de los instrumentos de la Orquesta de Extremadura (OEx). La grabación se realizó entre el 5 y el 7 de septiembre del 2022 en el Palacio de Congresos de Badajoz, lugar habitual de ensayo para esta orquesta pública que cuenta con una plantilla de entre 55 y 60 músicos.

No es un caso excepcional. Según explica el gerente de la OEx, Esteban Morales, son ya entre 20 y 25 grabaciones las que han realizado para películas, series, algún disco e incluso espectáculos, como el del ballet de la compañía de Antonio Najarro y su espectáculo 'Querencia' y que usan cuando no pueden llevar una orquesta sinfónica.

«Yo llevo en la gerencia ocho años y esta posibilidad nace de la relación de la OEx con Fernando Velázquez (compositor de 'Un monstruo viene a verme', que se llevó un Goya a la banda sonora). Entonces, los técnicos y compositores conocieron nuestros trabajos y nos empezaron a pedir fechas para grabar con nosotros. La primera grabación fue en 2016 para la película 'Cuerpo de élite'. También le pusimos la música a 'Que baje dios y lo vea', del extremeño Curro Velázquez. La última que hemos hecho ha sido para la serie 'García', de HBO», rememora Esteban, que ahora cada año reserva cuatro o cinco fechas para atender encargos de este tipo.

«Por cuestión de presupuesto no todos los compositores pueden grabar con una orquesta y como la tecnología está muy avanzada en audio se utiliza el de 'lata', aunque lo preferible sea una orquesta. La verdad es que abrimos la puerta a que orquestas públicas profesionales entraran en este mundo de la grabación porque hasta 2016 los compositores se iban a Centroeuropa a grabar bandas sonoras. No sé por qué las orquestas españolas no hacíamos este trabajo. Con las públicas es más sencillo y sale más barato porque ya tenemos una plantilla estable».

Apenas un 5% de los ingresos

Según explica Morales, es el técnico de sonido quien se encarga de la grabación de las bandas sonoras. En cuanto al proceso, «la banda sonora es lo último que se hace en la realización de la película. Solo cuando el compositor dispone de la imagen compone, y cuando tiene la composición y la orquestación hecha, ya pasamos nosotros. La cuerda suele ser muy importante y mucha gente solo graba además viento porque la percusión la mete en el estudio».

Según el gerente de la OEx, los ingresos que dejan estos trabajos apenas suponen un 5% del presupuesto anual. «Tienes que abaratar para resultar atractivo. Pero tener una plantilla estable funcionando todo el año te lo permite»

A la OEx el dinero le llega principalmente, además de vía subvención por ser pública, por los ingresos de taquilla. No obstante, Morales destaca «la huella que al final dejamos en el cine, series o discos».