Las organizaciones agrarias aspiran a canalizar las protestas de esta semana

El campo extremeño se prepara para la segunda fase de protestas agrarias que comenzaron la semana pasada, el 6 de febrero, y que ... tomarán un nuevo cariz tras la celebración del Carnaval. No hay consenso: las organizaciones agrarias quieren unión, pero también están atadas por las directrices de las delegaciones de Gobierno, que son quien autorizan las manifestaciones. Mientras tanto, los agricultores independientes, que son mayoría y los primeros en protestar, no quieren saber nada de ellas y avisan que ya se están empezando a organizar por su cuenta para pedir sus exigencias a las administraciones pertinentes.

Hoy mismo comenzará una tractorada hacia Madrid desde Talarrubias, organizada por APAG. Se prevé que coman en Belvís, harán noche en Torrejón de Velasco y ya al día siguiente se unirán en el Ministerio de Agricultura con Asaja Madrid y de otras siete provincias (alguna todavía no está confirmada).

Juan Metidieri, presidente de APAG (con implantación en la provincia de Badajoz), asegura que ellos llevan denunciando «desde hace años» la situación ante el Gobierno y la Junta de Extremadura, tanto la liderada por el PSOE como por el PP. «Hemos tenido tractoradas, protestas, acampadas… Hasta ahora, lo único que se ha hecho es poner lo mínimo desde el Ministerio de Agricultura. Así que nuestra idea es continuar con la presión para que cedan y se enteren de una vez por todas de que la situación en el campo es insostenible. Cuando damos con políticos que dan regadío a países como Marruecos o financian una desaladora en este mismo país para regar, sabemos que lo nuestro está muy complicado. Daremos la batalla y no escatimaremos en esfuerzos», asegura Metidieri, que cree la acabar con las protestas está en mano de «los políticos y Pedro Sánchez». Y avanza: «No los vemos en disposición, pero intensificaremos o flexibilizaremos nuestras protestas más o menos dependiendo de lo que digan nuestros socios».

«Nuestra idea es continuar con la presión para que los políticos se enteren de que la situación en el campo es insostenible» Juan Metidieri APAG

Por su parte, Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres, explicó ayer que los agricultores, bajo diferentes fórmulas, han salido a reivindicar los problemas del campo, y eso es algo bueno. La Plataforma 6F, esa mecha que encendió el campo el pasado 6 de febrero a través de WhatsApp, comenzando por Valencia a través de Lola Guzmán, ha servido para animar a los agricultores. «Evidentemente, han surgido movimientos de agricultores independientes y otros no tan independientes que pueden hacer cortes cuando quieren, mientras nosotros tenemos que jugar siempre con las reglas establecidas. Creemos que debemos estar más unidos que separados. De todos modos, hay intencionalidad política, como se ha visto con Lola Guzmán», afirmó sobre la exmilitante de Vox, que ya reconoció a diferentes medios sentirse decepcionada por dicho partido.

«Nosotros no estamos con las organizaciones, estamos con Extremadura, nos hemos organizado nosotros mismos» Félix Corbacho Agricultor

«De todos modos, aquí cada cuatro años tenemos la posibilidad de elegir una opción para representar al campo, como son las elecciones agrarias. Si no están contentos, en dos años y medio se pueden presentar. Aunque mi opinión es que, unidos, podemos hacer más», reiteró.

Según García Blanco, las peticiones son las mismas: la disminución de requisitos medioambientales, cláusulas espejo para terceros países, fin del cuaderno digital o la reforma de la PAC. «El único gobierno que no se ha movido todavía es el nuestro, el español, mientras el sector agoniza».

Para él «es una pena» que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura haya negado los cortes de autovía que tenían preparados para hoy miércoles en Cáceres. «Así que tendremos que cambiar el sistema de protestas para desplazarnos a entornos urbanos y seguir con marchas de tractores, que están permitidas, junto a los agricultores independientes, a los que apoyamos».

«En Francia ya ha salido su primer ministro para dar respuestas a los manifestantes, aquí no sale nadie» Unión de Uniones Luis Cortés

Hoy habrá una tractorada entre Malpartida y Arroyo de la Luz. Para el viernes habrá «algún paseo» por la ciudad de Cáceres y para el 21 de febrero, junto a APAG Extremadura Asaja y UPA-UCE Extremadura, organizarán concentraciones en Coria, Plasencia y la misma ciudad de Cáceres.

«Ya para el 26 de febrero, coincidiendo con la reunión de los ministros de Agricultura de la UE, queremos preparar algo en Madrid, aunque está pendiente de aprobación por la Delegación de Gobierno. Apoyamos cualquier acto, siempre que vaya con la legalidad».

La tractorada en Madrid

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, señaló ayer que a muchos les ha sorprendido lo que pasó el día 6, pero ellos, según él, ya anunciaron el pasado enero su tractorada a Madrid para el día 21. «Llevamos tiempo anunciando protestas porque la cosa está cada vez peor: ha empezado el segundo año de aplicación de la PAC, y el primero fue un desastre en cuanto a burocracia, además de que hemos ganado mucho menos dinero. El maíz de Ucrania es más barato que el nuestro, el arroz tiene un precio insignificante… Los males se nos multiplican y no hay ni una sola medida encaminada a paliar este problema», aseveró.

«Los independientes pueden hacer cortes cuando quieren, nosotros tenemos que jugar con las reglas establecidas» Ángel García Blanco Asaja Cáceres

Cortés reconoce la existencia de un malestar entre los agricultores independientes hacia las organizaciones agrarias: «Somos conscientes de ese malestar. Los agricultores están mal con organizaciones como Asaja, UPA o La COAG, que no están sabiendo encauzar estas reivindicaciones. Era totalmente normal que salieran por su cuenta, a través de mensajes de WhatsApp, como buenamente podían».

Y también vaticinó que en la segunda fase en las protestas agrarias seguirá el malestar y el enfado. «Porque hay una diferencia respecto a Portugal, Italia o Francia, donde ya ha salido incluso su primer ministro para ayudar y dar una serie de respuestas a los manifestantes. Aquí no sale nadie. Aquí, el ministro Planas sólo ha salido para decir que dio muchos millones y que es lo que hay. Ante esa respuesta, las movilizaciones seguirán».

Él cree que en esta fase de las protestas tendrá cortes y movilizaciones más selectivas. «No será tanto en rotondas sin control ninguno. De hecho, hemos hablado con la Plataforma 6F para organizarnos mejor y poder hablar mejor también con la Administración».

«Lo que ha quedado claro –insistió Cortés–, es que la interlocución que tienen con las 'mayoritarias' no vale, no se sienten representados por ninguna de las tres. Por eso pediremos elecciones a nivel estatal para hablar ante el Ministerio de Agricultura. No puede ser que sea el ministro quien decida quién es el representante, es antidemocratico, no puede elegir a los menos reivindicativos».

Sobre su tractorada del día 21 por Madrid (aunque saldrán el 19 y volverán el 23), indicó que, de momento, saldrán 15 o 20 tractores desde Extremadura. «El presupuesto para gasoil no dará para más. La idea es salir con 8 o 9 autobuses y 20 tractores, ese es el presupuesto que tenemos, aunque esperamos más».

Los independientes

Por último, Félix Corbacho, agricultor independiente que lleva desde el martes en la N-432, entre Entrín Bajo y Santa Marta, y que es un veterano en las protestas agrarias, aclara que la 6F es una plataforma ajena a las organizaciones agrarias. «Eso debe quedar claro. El malestar es muy alto respecto a las organizaciones agrarias, la verdad, y cada uno tiene sus razones; yo también tengo las mías». De hecho, las convocatorias que se han hecho a través de la 6F no les corresponden del todo, porque no quieren saber nada de Valencia. «Nosotros no estamos con ellos, estamos con Extremadura y nada más, nos hemos organizado nosotros mismos».

Según Corbacho, ha ido muy poca gente a las manifestaciones que han montado las organizaciones agrarias. «En la N-432 sigue la gente protestando, y no hace falta llamarles. Aquí se cortarán carreteras hasta que los políticos se reúnan con las personas que se elijan desde aquí. Tanto María Guardiola, la presidente de la Junta, como Mercedes Morán, la consejera de Agricultura, llamarán a estos representantes y ellos pondrán las cosas sobre la mesa».

Al parecer, hoy habrá una reunión, aunque ayer todavía no se había elegido el lugar para llevarla a cabo. En ella se empezará a formular peticiones y a elegir a los representantes de las principales zonas extremeñas para tener esa responsabilidad.

«Las peticiones son claras: derogación de Agenda 2030, precios en mínimo coste, que se quite el IVA al gasoil… Pero también hay particularidades de cada zona extremeña; en nuestro caso, la zona ZEPA o regulación de pozos, si bien habrá otras partes que tengan sus idiosincrasias. Porque la verdad es que hay muchas cosas que son competencias de la Junta de Extremadura», detalla Corbacho.

Sobre los cortes, Corbacho es rotundo: «Los de la Roca de la Sierra seguirán, los de Campiña Sur, los de Villafranca, nosotros… Seguiremos. Y mañana nos reuniremos, pero nosotros, porque nadie va con las organizaciones agrarias. Que vaya con ellas quien quiera, ojo, pero la mayoría...».