El campo no consigue el apoyo de las patronales de transportistas

Se cumple una semana de movilizaciones de los trabajadores del campo en Extremadura y ahora la protesta agraria busca virar hacia objetivos más concretos. Estos ... ya no pasan por el bloqueo total de carreteras y puntos de acceso a autovías y polígonos industriales, sino por impedir la circulación de los vehículos de transportes de mercancías. Al mismo tiempo, se persigue la complicidad del sector de los transportistas, tal y como se ha podido comprobar en la jornada de este lunes.

Para este martes, se prevé que los paros continúen. En la capital cacereña y sus alrededores no se esperan bloqueos porque los convocantes que cortaron la A-66 y la N-630, a la altura de Valdesalor, la pasada semana, han interrumpido sus movilizaciones hasta el miércoles para no causar perjuicios a los ciudadanos durante las fiestas de Carnaval.

Lo que no se descartan son cortes en el norte de la provincia cacereña, así como en la pacense y en la capital autonómica, que está siendo uno de los puntos más calientes de las protestas agrarias.

De hecho, este lunes, en Mérida y en pleno Carnaval se volvieron a dar las principales concentraciones de los agricultores y ganaderos. En ellas, la consigna se centró en que pasaran los vehículos particulares pero no los camiones o las furgonetas de reparto. Quieren, de este modo, lograr el apoyo de los transportistas, pero por el momento no cuentan con todo el sector.

Se espera que tres tractores abran el desfile de Carnaval de Badajoz para agradecer la comprensión por los paros de los agricultores

Las dos principales asociaciones extremeñas, Asemtraex y AGT, que depende de Fenadismer, no se unirán al paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional del Transporte el pasado sábado y que se está realizando de forma paralela a las concentraciones y bloqueos de las carreteras promovidos por los agricultores.

En contra

En total, estas dos patronales agrupan a unos mil empresarios de toda la región extremeña que, en los últimos días, ya se han manifestado contrarios a estas concentraciones.

La última negativa a este paro se ha materializado este lunes en una asamblea convocada en Cáceres por Asemtraex. En ella, solo 28 socios apoyaron las movilizaciones y 39 se mostraron en contra. Uno se abstuvo.

Entre las razones para no apoyar los paros indefinidos de la Plataforma del Transporte, se encuentran dos asuntos: los precios y un convenio único.

Ampliar Asamblea de Asemtraex celebrada en Cáceres en la que este lunes decidieron no sumarse a las protestas. A. M.

«Las propuestas de Plataforma no convencen a todo el mundo. No estamos de acuerdo en que haya un solo convenio a nivel nacional porque tendríamos que pagar unas nóminas imposibles para los empresarios extremeños. No hay empresa que resista en esta comunidad autónoma sueldos de 2.000 euros», asegura Miguel Ángel Sánchez, presidente de Asemtraex.

Asimismo, no apoyan que «se establezcan unos precios para todo el sector en un libre mercado», añade Sánchez.

A eso se suma la situación actual por la que pasan los transportistas de la región, que aseguran que llevan varias semanas con una actividad que también se está viendo afectada por el paro de los agricultores en Francia y España, con lo que ello conlleva para su situación económica.

Más allá de las agrupaciones patronales, en Extremadura también hay trabajadores de este sector que se están uniendo a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos y que pertenecen a la Plataforma del Sector del Transporte. En este caso, sí están respaldando los cortes de carreteras en la provincia pacense y también en la cacereña.

De hecho, son los mismos que en 2022 pusieron en jaque la cadena logística y, ahora, de nuevo, se suman a las movilizaciones del campo. Ellos fueron los que comenzaron las concentraciones hace dos años a las que, en esa ocasión, sí se unieron las principales patronales de los transportistas.

Ahora, se prevé que en Extremadura el paro de los transportistas no afecte tanto por la negativa de las agrupaciones de empresarios a apoyar esta convocatoria.

Tanto es así que, aunque oficialmente han iniciado los paros para sumarse a los agricultores en sus manifestaciones, apenas ha tenido incidencia esa pretendida unión.

En Mérida, algunos autónomos del sector del transporte se han sumado este lunes, pocos en todo caso, a la concentración que desde primera hora de la mañana tuvo manifestantes procedentes sobre todo de Calamonte, Arroyo de San Serván y Guareña en el polígono industrial El Prado. También se vio a algunos transportistas en huelga en la localidad de Montijo.

En El Prado, la protesta comenzó junto a la rotonda de la estación de servicio Vía de la Plata (ocho tractores) para intentar trasladarse con efectividad a otras zonas de la capital, como las rotondas de la Consejería de Agricultura, la del centro comercial La Heredad (carretera de Alange), la de las Tres Fuentes (carretera de Valverde de Mérida) y la de acceso a Calamonte desde el polígono industrial emeritense, junto a la central hortofrutícola Frutaex.

Momentos de tensión

En este último punto es donde se vivieron momentos de mayor tensión porque los agricultores denunciaron que la Policía Nacional les impidió cortar el tráfico en la rotonda golpeando a un manifestante con una porra.

Esto provocó el efecto llamada y las personas que estaban en las otras concentraciones repartidas por Mérida las abandonaron para irse a la de la rotonda de Calamonte. En todo caso, no se produjeron incidentes relevantes y se siguió con el mismo guion: dejar a pasar a turismos pero no a camiones.

Ha habido cortes en Mérida, La Roca, Moraleja, Santa Amalia y Villanueva del Fresno, entre otras localidades

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, lamentó que los participantes en la protesta de los agricultores «destrozaran» toda la señalización de tráfico del Polígono Industrial El Prado.

El regidor aseguró que el domingo por la tarde y en la madrugada «se tiraron con tractores y maquinaria todas las señales, arrojaron los conos de plástico al río y destrozaron las vallas que marcaban los carriles, todo ello por un valor de 20.000 euros».

Incidencias en carreteras

En el resto de la provincia pacense, en este lunes, las incidencias de cortes puntuales de tráfico en las carreteras se trasladaron a la EX-107, en el límite de Olivenza con Badajoz, a la altura del cruce de San Rafael y San Francisco de Olivenza. Allí hubo presencia de la Guardia Civil y se estuvo dando paso alternativo cada media hora.

En la EX-328, en el entorno de Montijo, que entra a la A-5, también hubo cortes, aunque abrieron cada media hora para no perjudicar tanto a los ciudadanos. En este punto una veintena de tractores estuvieron apostados en la rotonda de Mercoguadiana, entre Montijo y Puebla de la Calzada.

También hay que destacar que la carretera EX-107, entre Villanueva del Fresno y la vecina localidad portuguesa de Mourâo, estuvo cortada desde las 9.00 horas.

En Santa Amalia, de nuevo estuvo afectada la N-430, en el kilómetro 92. En este punto de las Vegas Altas se concentraron una veintena de manifestantes. Además, en el cruce de Alvarado (EX-363/BA-022), persistieron unos 20 tractores.

Asimismo, se registraron cortes en la carretera N-523, en el kilómetros 48.9, en La Roca de la Sierra, y en la EX-104, en Campanario.

Por su parte, en la provincia de Cáceres, la carretera EX-109 a la altura de Moraleja desde el kilómetro 46,5 al 46,6 estuvo cortada de forma intermitente. Se trata de la vía que da acceso a la autovía de titularidad autonómica EX-A1.

En la EX-205, a la altura de Acebo desde el kilómetro 41,3 al 41,4, y en la N-630 desde el 479, en la localidad de San Gil, al 479,2 en Pradochano, dos entidades dependientes de Plasencia, ocurrió lo mismo.

Igualmente, se registraron cortes en la carretera EX-109, desde Rincón del Obispo a Torrejoncillo, y en la EX-205 a la altura de Valverde del Fresno.