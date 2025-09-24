Oposiciones SES 2025: fechas, horas y lugares de examen para todas las categorías publicadas en el DOE El DOE del 24 de septiembre de 2025 publica las resoluciones con lugar, fecha y hora de los exámenes de oposiciones del Servicio Extremeño de Salud en varias categorías sanitarias

En el D.O.E. de hoy, 24 de septiembre de 2025, se han publicado las Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos, por las que se fijan el lugar, fecha y hora de la celebración de los ejercicios de la fase de oposición de los proceso selectivos convocados, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en distintas categorías en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Exámenes

PSICÓLOGO/A CLÍNICO

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. Campus Universitario, avenida de las Letras s/n, 10003 Cáceres y Facultad de Derecho. Campus Universitario, avenida de las Letras, s/n, 10004 Cáceres.

Fecha: Sábado, 8 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre, discapacidad y promoción interna.

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA

Especialidades: Alergología, Análisis clínicos, Anestesiología y reanimación, Angiología y cirugía vascular, Aparato digestivo, Cardiología, Cirugía general y del aparato digestivo, Cirugía ortopédica y traumatología, Cirugía pediátrica, Dermatología médico-quirúrgica y venereología, Endocrinología y nutrición, Hematología y hemoterapia, Medicina física y rehabilitación, Medicina intensiva, Medicina interna, Medicina preventiva y salud pública, Microbiología y parasitología, Nefrología, Neumología, Neurología, Obstetricia y ginecología, Oftalmología, Oncología médica, Oncología radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría y sus áreas específicas, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Reumatología y Urología.

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. Campus Universitario, avenida de las Letras s/n, 10003 Cáceres y Facultad de Derecho. Campus Universitario, avenida de las Letras, s/n, 10004 Cáceres.

Fecha: Sábado, 8 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre, discapacidad y promoción interna.

GRUPO DE GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Avenida de Elvas, s/n, 06006 Badajoz.

Fecha: Domingo, 9 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre, discapacidad y promoción interna.

ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Lugar: Escuela de Ingenierías Industriales. Avenida de Elvas, s/n, 06006 Badajoz.

Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre, discapacidad y promoción interna.

MÉDICO/A DE FAMILIA DE EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Lugar: Facultad de Veterinaria. Avda. Universidad, s/n. 10003 (Cáceres).

Fecha: Domingo, 9 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre, discapacidad y promoción interna.

GRUPO TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Lugar: Facultad de Derecho. Avenida de las Letras, s/n, Norte, 10004 (Campus Universitario), Cáceres.

Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre y promoción interna.

INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL

Lugar: Escuela de Ingenierías Industriales. Avenida de Elvas, s/n, 06006 Badajoz.

Fecha: Sábado, 22 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre.

VETERINARIO/A DE EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Lugar: Facultad de Veterinaria. Avda. Universidad, s/n. 10003 (Cáceres).

Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre, discapacidad y promoción interna.

TRABAJADOR/A SOCIAL

Lugar: Centro Universitario de Mérida. Calle Santa Teresa Jornet, 38, 06800 Mérida, Badajoz.

Fecha: Sábado, 22 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre, discapacidad y promoción interna.

ENFERMERO/A DE URGENCIAS Y DE ATENCIÓN PRIMARIA

Lugar: Escuela de Ingenierías Industriales. Avenida de Elvas, s/n., 06006 Badajoz.

Fecha: Domingo, 9 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre y promoción interna.

FARMACÉUTICO/A DE EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Lugar: Facultad de Veterinaria. Avda. Universidad, s/n. 10003 (Cáceres).

Fecha: Sábado, 29 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre y discapacidad.

ELECTRICISTA

Lugar: Escuela de Ingenierías Agrarias. Avda. Adolfo Suárez, s/n, 06007 Badajoz.

Fecha: Domingo, 23 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre, discapacidad y promoción interna.

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Avenida de Elvas, s/n, 06006 Badajoz.

Fecha: Sábado, 29 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre, discapacidad y promoción interna.

LAVANDERO/A

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Avenida de Elvas, s/n, 06006 Badajoz.

Fecha: Sábado, 22 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre y discapacidad.

TELEFONISTA

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Avenida de Elvas, s/n, 06006 Badajoz.

Fecha: Domingo, 30 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre, discapacidad y promoción interna.

TÉCNICO/A AUXILIAR DE FARMACIA

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Avenida de Elvas, s/n, 06006 Badajoz.

Fecha: Domingo, 16 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre y discapacidad.

PLANCHADOR/A

Lugar: Centro Universitario de Mérida. Calle Santa Teresa Jornet, 38, 06800 Mérida, Badajoz.

Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre, discapacidad y promoción interna.

GOBERNANTE

Lugar: Centro Universitario de Mérida. Calle Santa Teresa Jornet, 38, 06800 Mérida, Badajoz.

Fecha: Domingo, 9 de noviembre de 2025.

Hora: 10:00 horas.

Turnos: Libre y promoción interna.

Instrucciones para los aspirantes

Los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio deberán ir provistos con bolígrafo azul, así como del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que acredite fehacientemente su identidad.

El día de celebración los aspirantes deberán acudir con antelación suficiente para la localización del aula, puesto que no se admitirá ningún opositor que se presente una vez iniciado el ejercicio.

La distribución de los opositores en las facultades se publicará en el Portal de Selección del Personal del Servicio Extremeño de Salud, con antelación suficiente al día de realización de la prueba.