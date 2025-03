«Lo de la opción sur para la A-43 es una interpretación, el Gobierno no lo dice»

Celestino J. Vinagre Sábado, 22 de octubre 2022, 07:48 Comenta Compartir

«Castilla-La Mancha puede decir lo que quiera. Es su interpretación. No hay nada en los papeles oficiales del Ministerio que diga que la A-43 (autovía de Extremadura a Valencia) o el desdoblamiento en tres carriles se haga por la zona sur y no por la norte». Saturnino Alcázar, alcalde de Herrera del Duque, el municipio de referencia de La Siberia, tiene claro que la apuesta de los municipios de esa comarca y algunos de las Vegas Altas porque la N-430 sea una autovía por su entorno no está enterrada. «Ni mucho menos. Aquí no se ha dicho la última palabra. Me parece perfecto que se vaya hacer una variante por Puertollano. Queda todavía por resolver cómo se mejorará el tráfico por la parte extremeña», remata Alcázar en declaraciones a este periódico.

Como viene publicando HOY, ya existe una autovía que une Valencia y Ciudad Real pasando por Albacete, la A-43. Pero desde la capital manchega hasta Extremadura se convierte en una carretera convencional, la N-430.

Desde que arrancara la tramitación de este último tramo, en 1997, dos comarcas se disputan su trazado. En La Siberia defienden la opción norte, el desdoblamiento de la actual N-430 por Herrera. En la Serena apuestan por la opción sur, que pasa por Quintana, Castuera y Cabeza del Buey.

De momento, lo «único claro que hay, con papeles, no con interpretaciones, es que se va a hacer un desdoblamiento, esto es, la autovía entre Torrefresneda, junto a la A-5 y Santa Amalia, 11 kilómetros de la N-430. Y a partir de ahí el Ministerio también ha dicho que la mayor parte del recorrido de la N-430 hasta Ciudad Real se va a poner con tres carriles y circunvalaciones en todos los municipios. Nosotros seguimos apostando por una autovía completa sobre la N-430 pero puede ser una buena solución. Lo que no hay escrito por ningún lado es que vaya a haber A-43 por la llamada opción sur«, subraya a HOY el regidor de Herrera del Duque.

Reivindicación intacta

Alcázar cree que el Gobierno manchego, que no esconde su preferencia por la opción sur en territorio extremeño porque enlazaría con Puertollano en detrimento con la otra alternativa, está haciendo interpretaciones de una noticia: que el Ministerio de Transportes haya aprobado el expediente de información pública y el proyecto de trazado de la variante de Puertollano. Castilla-La Mancha prefiere la sur porque revitalizaría el sur ciudarealeño y aprovecharía el tramo de autovía que ya hay construido entre Puertollano y Ciudad Real.

«Nuestra reivindicación sigue intacta. Perfecto para Puertollano. Ahora toca que se mejore el tráfico por territorio extremeño», finaliza Alcázar.

En octubre de 2018, representantes de la Plataforma N-430 defendieron en Madrid, en una reunión con el director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, Javier Herrero Lizcano, la opción norte para la futura autovía Extremadura-Levante (A-43) que debe unir Mérida con Ciudad Real. Una plataforma que agrupa a ayuntamientos, entidades sociales y empresariales de 52 municipios de las provincias de Ciudad Real, Badajoz y Cáceres.

Más de una veintena de alcaldes de la plataforma se desplazaron hasta la sede del Ministerio de Fomento donde volvieron a defender y exigir el desdoblamiento de la actual carretera N-430 en la futura Autovía A-43.

Los miembros de la plataforma señalaron que la opción norte es la que responde al «mayor sentido común», en contra de la opción sur que se plantea como alternativa, que tendría un mayor impacto ambiental, un mayor coste económico y, además, supondría incrementar la distancia a recorrer para unir el Levante con Extremadura.