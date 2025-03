Tiempo | Aemet: Ola de calor en Extremadura: más de 40 grados en el aire y 60 grados en el suelo

Tania Agúndez Badajoz Domingo, 10 de julio 2022, 12:16 | Actualizado 14:49h. Comenta Compartir

Calor sofocante y duradero. Extremadura se encuentra bajo los efectos de un extenso y potente anticiclón atlántico que obligará a mantener la alerta naranja por altas temperaturas al menos hasta el martes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo este aviso en toda la región desde ayer, aunque zonas como las Vegas del Guadiana se encuentran en esta situación desde el viernes.

De esta manera, la región encadenará cuatro días seguidos bajo el aviso naranja por calor. Para este domingo se esperan temperaturas elevadas que superarán máximas de 40 grados en muchas zonas. Las mínimas también serán altas, dando lugar a noches tropicales, ya que se registrarán valores por encima de los 20 grados. En Badajoz los termómetros oscilarán entre los 22 y 43 grados; en Cáceres entre los 24 y 41; en Mérida entre los 21 y 42; en Plasencia entre los 24 y 41; y en Don Benito entre los 22 y 42 grados.

La altas temperaturas no solo se hacen sentir en el calor del aire, también se nota en la superficie de la tierra. Este episodio hace que el suelo suba de temperatura, tal y como se desprende la información que ofrece Copernicus, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, que observa el planeta y su medio ambiente. Según los datos de este programa, este sábado 9 de julio la superficie terrestre superó los 60 grados en gran parte de la comunidad extremeña, tal y como se puede apreciar en el mapa.

A partir del lunes se espera que una DANA, que se situará al oeste peninsular, desplace una masa de aire muy cálido de origen africano. Debido a esta circunstancia, detallan desde la Aemet, se intensificará el calor en toda la península. Esta situación se mantendrá, en principio, hasta el próximo miércoles. Desde la Aemet advierten que durante todo este episosio, los valores más altos se alcanzarán en el suroeste peninsular, especialmente en zonas como la extremeña.

Así, para comienzos de semana se prevé que el mercurio siga subiendo en la región. La previsión para el lunes apunta a temperaturas generalizadas en Extremadura por encima de 40 grados, pudiendo llegar a 42 en las Vegas del Guadiana. Las mínimas también serán elevadas, alcanzando los 24 grados en Plasencia y 23 grados en Don Benito y Cáceres.

Para la jornada del martes los valores continuarán en ligero ascenso. Las máximas superarán de nuevo los 40 grados en amplias zonas y las mínimas seguirán por encima de 20 grados. La Aemet no descarta que en las Vegas del Guadiana y el valle del Tajo se alcancen los 44 grados, siendo las noches más tórridas en estos puntos, con mínimas superiores a 25 grados. En Plasencia, por ejemplo, los termómetros marcarán 27 grados de madrugada. También podría registrarse calima.

El miércoles, la situación podría, incluso, empeorar todavía más. Para ese día, aunque aún no se han activado los avisos, las temperaturas mínimas sufrirán un ligero ascenso en Cáceres y pocos cambios en Badajoz. En cambio, las máximas superarán otra vez los 40 grados en la mayor parte de la comunidad. En Badajoz apuntan máximas de 46 grados; en Mérida de 45; en Don Benito y Plasencia de 44; y en Cáceres de 43. Las mínimas permanecerán a nivel general por encima de 20 grados, aunque en las Vegas del Guadiana y el valle del Tajo podrían ser superiores a 25 grados y en Plasencia el mercurio llegará otra vez a los 27 grados.

Riesgo de incendios

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), han lanzado una alerta por la ola de calor y riesgo de incendios forestales en amplias zonas del país, entre las que se encuentra la comunidad extremeña.

Las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales y dichos organismos pide avisar «inmediatamente» al 112 si se descubre el fuego en su inicio. De hecho, el riesgo de incendios forestales se intensifica y extiende a más zonas a partir del lunes (imagen de la derecha). Esa jornada, amplias zonas de la región permanecerán en en riesgo extremo de incendios, el máximo grado de peligro. La Agencia ofrece los niveles de riesgo de incendios forestales a partir de datos meteorológicos y de modelos numéricos de predicción del tiempo.

Para prevenir estos incendios, recomienda prestar atención a las normas de cada comunidad autónoma; no arrojar cigarrillos, basuras y vidrio; no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; acampar solo en zonas autorizadas; no penetrar en el bosque o monte si hay un incendio; y atender a las indicaciones de las autoridades competentes en caso de emergencia.

Ante las altas temperaturas, aconseja limitar la exposición al sol; mantener el lugar bien ventilado; ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en aguas y sales minerales; beber frecuentemente líquidos; vestir colores claros, cubriendo la mayor superficie posible de pie y cabeza; evitar ejercicios físicos prolongados en horas centrales del día; interesarse por las personas mayores y enfermas; y tener en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales.