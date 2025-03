Ola de calor: La Aemet advierte de que toda Extremadura estará este martes en riesgo extremo de incendio

Tania Agúndez Badajoz Lunes, 11 de julio 2022 | Actualizado 12/07/2022 10:57h. Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que este martes toda Extremadura estará riesgo extremo de incendios forestales, el máximo grado de peligro. La Agencia ofrece los niveles de riesgo de incendios forestales a partir de datos meteorológicos y de modelos numéricos de predicción del tiempo.

Las altas temperaturas y las condiciones atmosféricas obligan a activar ese nivel de riesgo de incendios en toda la región. A esta situación se llega tras encadenar varias jornadas seguidas de calor asfixiante. Hay que tener en cuenta que Extremadura se encuentra de nuevo este lunes en alerta naranja por valores elevados, ya que se superarán otra vez los 40 grados en la mayor parte de la comunidad extremeña. Con este ya son cuatro días seguidos bajo el aviso naranja por calor, aunque la previsión es que se mantenga por ahora hasta el jueves, por lo que al menos serán seis. La Aemet mantiene activo este aviso en toda la región desde este sábado, aunque zonas como las Vegas del Guadiana se encuentran en esta situación desde el viernes. Se trata de la segunda ola de calor que soporta la comunidad este verano.

Según explica Marcelino Núñez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura, tras cuatro o cinco días con el mercurio por encima de los 40 grados, la masa forestal pierde toda la humedad acumulada, por lo que el peligro de que se originen fuegos es más alta.

Estas temperaturas responden al episodio de calor que está viviendo la región estos días debido al importante ascenso de las mínimas y máximas en toda la Península, y especialmente en Extremadura. Esta situación se explica por el extenso y potente anticiclón atlántico que obliga a mantener la alerta naranja.

Estas condiciones también han obligado a la Aemet a ir elevando progresivamente los niveles de riesgo de incendios y extendiéndolo a más zonas. Para este lunes, ya se encontraba en riesgo extremo el norte, sur y oeste de la región (son las marcadas en color rojo). Prácticamente todo el centro está en riesgo muy alto (en color naranja) y solo algunas áreas puntuales permanecen en riesgo alto (amarillo).

La situación empeora considerablemente este martes, ya que la posibilidad de que se produzcan incendios es mucho mayor. Para esta jornada la Aemet ha aumentado el riesgo de inicio y propagación de incendios, teniendo que extremar las precauciones por la peligrosidad que conlleva.

Ayer lunes se declaró un preocupante incendio en Las Hurdes. Se trata del primer gran incendio del verano que ha obligado al desalojo de 250 vecinos de Las Hurdes y ya ha calcinado 2.300 hectáreas.

Ya este domingo la comunidad estaba en riesgo muy alto y extremo de incendios. De hecho, por la tarde se produjo uno en el término cacereño de Santa Cruz de Paniagua, quedó a medianoche estabilizado.

Avisos desde la semana pasada

A finales de la semana pasada, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior lanzaron una alerta por la ola de calor y el riesgo de incendios forestales en amplias zonas del país, entre las que se encuentra la comunidad extremeña.

Las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales y dichos organismos pide avisar «inmediatamente» al 112 si se descubre el fuego en su inicio.

Para prevenir estos incendios, recomienda prestar atención a las normas de cada comunidad autónoma; no arrojar cigarrillos, basuras y vidrio; no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; acampar solo en zonas autorizadas; no penetrar en el bosque o monte si hay un incendio; y atender a las indicaciones de las autoridades competentes en caso de emergencia.

Adelanto del peligro

Hay que recordar que la Junta de Extremadura ya adelantó para el 23 de mayo, una semana con antelación sobre lo que viene siendo habitual, el peligro alto de incendio. Declaró época de peligro alto de incendios forestales el periodo comprendido entre el 23 de mayo y el 15 de octubre de 2022 ambos días inclusive. Tradicionalmente este periodo arrancaba el 15 de junio, pero en los últimos años se había adelantado al 1 de junio.

De forma práctica esta declaración se traduce en una serie de limitaciones para la agricultura, la ganadería y el ocio al aire libre. Hay que recordar que con carácter general hay que pedir permiso para quemar rastrojos (los restos de cultivos que se quedan en el campo tras la cosecha), y que ya no está permitida la quema de restos de podas. Desde el 23 de mayo están prohibidas, salvo algunas excepciones, todas las quemas de rastrojos y las barbacoas al aire libre.