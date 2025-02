«Ofrezco a Guardiola el apoyo del PSOE para que en los asuntos claves no dependa de Vox»

Miguel Ángel Gallardo Miranda (Villanueva de la Serena, 1974) es el nuevo secretario general del PSOE, tercero en cuatro décadas, en un momento en que se convierte, a su vez, en jefe de la oposición. Su objetivo ahora es volver al gobierno de la Junta ... de la mano de un proyecto regional con el que recuperar la confianza de los extremeños.

–¿Para cuándo la conferencia política de la que salga ese proyecto regional de reconexión?

–Llevamos solo tres semanas. Es verdad que parece que son tres meses, pero no es así. La conferencia llegará tras la reorganización interna. Es muy importante. Antes de salir a la calle a ofrecer, tienes que cimentar. Y estamos en el proceso de cimentar equipos que nos permitan volver a la calle con garantías de saber que el PSOE es un partido firme. El proyecto que saldrá de la conferencia tendrá propuestas realistas, porque el valor de la palabra es fundamental para recuperar la confianza y después mantenerla. Y es lo que va a marcar la diferencia con el PP de María Guardiola.

–¿Por qué contrató al hermano de Pedro Sánchez y por qué mantiene el contrato?

–Se le contrató por su valía, por su capacidad y conocimiento del mundo de las artes escénicas y porque en ese momento se consideró que podía ser un buen directivo en el ámbito musical. Y esto se sigue pensando y, por eso, a día de hoy no se le ha cesado.

–¿Está a favor de alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz?, ¿hasta qué punto defenderá su continuidad?

Escucha aquí la respuesta Escucha aquí la respuesta

–Hay que hacer una reflexión. La señora Guardiola defiende sin más pretensión que el eslogan o el titular. Y dice sí a la central nuclear o a cualquier otro proyecto que piense ella que puede enfrentar a la sociedad extremeña con el Gobierno de España. La posición del PSOE y de su secretario general es clara: vamos a defender la continuidad de Almaraz mientras no haya un proyecto que pueda asumir no solo los empleos que se puedan perder, sino que sean de la misma calidad. El PSOE defenderá los intereses de Extremadura.

–¿No lo hace María Guardiola?

–No. Cuando hemos tenido que defender que a Extremadura lleguen 75 millones más, 25 para la la comunidad y 50 para los ayuntamientos, aprobando la ley de estabilidad, ella se ha plegado a los intereses del señor Feijóo.

–¿La gigafactoría de Envision es para usted una realidad?

–Para mí, lo que es una realidad es que el gobierno de Guillermo Fernández Vara dejó encima de la mesa inversiones para ejecutar por más de 20.000 millones de euros. Entre ellos, la gigafactoría, Elysium o la fábrica de cartonaje de Navalmoral. La gigafactoría es una realidad, se prevé su puesta en funcionamiento en dos años. Pero por lo que puede estar en riesgo es porque la Junta no ha cumplido su compromiso de llevar el agua desde Valdecañas a la instalación, porque, que yo sepa, aún no ha salido a licitación. Ojalá Guillermo Fernández Vara se hubiera encontrado con estos regalitos cuando relevó a José Antonio Monago.

–¿Teme usted no encontrarlos si llega a ser presidente?

–Lo que temo es encontrarnos en 2027 con que esta tierra haya perdido la confianza de los inversores como consecuencia de que todo lo malo que ocurre en Extremadura no se resuelve, se dan patadas al aire buscando responsables aunque no sean culpables de nada. De todo lo que ocurre en la región y que tiene que resolver la Junta, el culpable es Pedro Sánchez.

–El Ministerio de Agricultura dice que Tierra de Barros no se licita porque la Junta no quiere, y el gobierno de PP-Vox que no tiene todo el apoyo de Europa. ¿Qué dice usted?

–Lo que dice la Junta es una gran mentira que va a afectar al futuro de Tierra de Barros. Dijeron que no tenía autorización ambiental, y es mentira. Dijeron que no había reserva de agua, y es mentira, hay una certificación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que determina que hay cupo de agua suficiente para su comienzo. Dijeron que no había dinero, y es incierto, porque del PDR (Proyecto de Desarrollo Rural) había una partida importante para poder hacerlo, en torno a los 200 millones de euros.

–¿Por qué no se hace entonces?

–Porque de ese PDR se está cogiendo el dinero para dar subvenciones. La última partida detraída de Tierra de Barros han sido 27 millones de euros para subvencionar. El gobierno de Guardiola está apostando por una economía subsidiada y no por una economía productiva. El regadío de Tierra de Barros es fundamental para cimentar una agricultura sostenible y no pendiente de la climatología.

–¿Ahora lo que falta es dinero?

–Es que las mentiras tienen las patas muy cortas y, por eso, ahora le escuchamos decir que pide a la comisaria europea que en el próximo PDR se permita hacer Tierra de Barros. Esto significa que, a consecuencia de los enredos, no se puede con el dinero del PDR actual.

–El PP defiende su apuesta por Tierra de Barros.

–Yo huyo del politiqueo y me da especialmente rabia que las mentiras se intenten convertir en verdad. Yo entiendo que la señora Guardiola ha llegado a la Junta, pero no ha ganado, sino que se ha encontrado con el gobierno. Y, como consecuencia de que se lo ha encontrado, no tiene proyecto ni directriz clara de dónde quiere ir. Y este es el problema, que estamos enredando. Solo hay marketing e imagen, pero no un proyecto claro y sólido.

–¿Qué política tributaria defiende? ¿Las becas sin límite de renta le parecen bien o considera que criticarlo es demagogia cuando se está a favor del comedor gratis para todos?

–Creo en una política tributaria que sea equitativa y, sobre todo, justa. Una política en la que pague el que más tiene para que puedan recibir los que más lo necesitan. Este tiene que ser el principio básico de cualquier fiscalidad, algo que también se ha roto en Extremadura. Aquí solo 1.200 ciudadanos con rentas de más de dos millones de euros han dejado de pagar un impuesto que, junto a la reducción de matriculaciones de coches de lujo o a la eliminación del impuesto de grandes tenedores de viviendas, supone una reducción de 70 millones de euros. Yo soy partidario de que becas y demás derechos sean en función de la rentas.

–Menos los comedores.

–La función de los comedores es la universalidad, para permitir la conciliación. Los que no pueden pagarlo, que lo tengan, y los que trabajan, también por conciliación.

–El PP ha registrado una propuesta para que el AVE esté en 2030. ¿Se suma el PSOE?

–Mi propuesta es despolitizar este asunto y volver a la Mesa del Ferrocarril, que tanto bien le hizo a esta tierra y en la que tantos consensos se lograron. No podemos estar todo el día con lo mal que estamos porque se desincentiva a la inversión.

–Pero la conexión ferroviaria no es mejor porque no se critique.

–Indiscutiblemente no podemos estar satisfechos, porque estamos en desigualdad de condiciones y necesitamos las mismas herramientas que los demás. Pero no podemos estar todo el día culpando a otros de lo que nos pasa, porque nadie se va a apiadar de nosotros.

–¿Entonces?

–Tenemos que ser capaces de ir unidos. Yo ofrezco acuerdo: aquellos temas de interés para Extremadura saquémoslos del debate político y pongámonos a trabajar en lo que nos une para generar certidumbre y confianza. Y sigamos trasladando nuestras peticiones al gobierno, que es sensible a la necesidad del ferrocarril. Ahora hay un ministro de Transportes (Óscar Puente) que ha sido alcalde y, cuando le escucho, le creo. Y no debemos olvidar que se trata del gobierno que más ha invertido, aunque quizás eso ha sido un error del PSOE.

–¿Cuál?

–Poner todos los huevos en la cesta de la alta velocidad y no poner los mismos en la inversión en materia ferroviaria que se ha hecho. No existe una línea que tenga traviesas del XIX, porque tan importante es la línea del AVE como Puertollano- Badajoz, más si cabe desde el punto de vista agroindustrial.

–¿Se atreve a poner una fecha para la alta velocidad?

–No me atrevo, lo que quiero es que se cumplan las fechas ya establecidas. En estos momentos, Talavera y Toledo, dos ciudades del PP, ponen reparos y no deciden por dónde tiene que ir el trazado en Castilla-La Mancha.

–Los extremeños somos los que más esperamos para una intervención quirúrgica. ¿Cómo se mejora la gestión sanitaria?

Escucha aquí la respuesta Escucha aquí la respuesta

–Parece que el mantra de que el PSOE tenía a los pacientes metidos en los cajones no resulta ya. Lo que pasa con la sanidad es fruto de la falta de proyecto del gobierno de Guardiola, porque igual que suben las listas sanitarias, suben las del desempleo. Uno de cada tres empleos que se han destruido en España, están en Extremadura. Algo de responsabilidad tendrá el gobierno regional, ya no hablamos de 100 días, ya llevan casi 300 y de la herencia no se puede vivir siempre. Ahora, además de predicar, hay que dar trigo. El problema es que no puede darlo por la sencilla razón de que no tiene proyecto político ni equipos que sepan gestionar. En el caso de la sanidad, porque vienen del sector privado. Claro que igual lo que se pretende es incentivar la privada, lo veremos con el tiempo. En cualquier caso, yo ofrezco acuerdo y diálogo a Guardiola para que todo aquello clave, los asuntos de interés en la región, se pacten y para que aquello que le condicione sus políticas con Vox no dependa de ellos, aunque gobierne con ellos.

–¿Ofrece su apoyo a Guardiola?

–A mí lo que me interesa es la región y, en este sentido, tiene mi palabra de que aquello que sea bueno para Extremadura, siempre contará con Miguel Ángel Gallardo y con el PSOE.

–En materia educativa, con el descenso de alumnos, ¿hay que mantener los conciertos?

–No son un problema. Hay que seguir impulsando la educación pública de calidad que traslade igualdad, pero los conciertos han funcionado bien.

–En caso de que finalmente la deroguen, ¿volverá a hacer una ley de memoria histórica si alcanza la Junta?

–La memoria histórica lo que busca es la reconciliación en este país, que las familias que han perdido a un ser querido y no saben dónde está, puedan saberlo y cierren un duelo que se hereda generación tras generación. Por eso esta ley, aunque se traslade como un concepto negativo por la derecha y la ultraderecha, no lo es. No busca enfrentar a españoles, sino reconciliar a las personas que perdieron a sus seres queridos en una guerra y quieren darles una sepultura digna.

–La autovía Cáceres-Badajoz está parada. ¿Se la va a reclamar al Gobierno de España?

–Lo que voy a hacer es reclamar a la señora Guardiola que gestione aquellas infraestructuras que le competen, las haga un gobierno u otro. Si yo fuera el presidente de la Junta haría por conocer por qué están paradas y me iría a los ministerios, que es donde se resuelven los problemas y, en muchas ocasiones, sin tener que dar publicidad de las gestiones. Pero Guardiola no va a encontrar esto si cada vez que va a un sitio es un eslogan o un titular, pero nunca una solución.

–¿Está a favor de recuperar el tren Ruta de la Plata?

–El PSOE aboga por todo lo que representa desarrollo y puede mejorar la comunidad, pero quien tiene la obligación de gobernar es la señora Guardiola. Si no sabe, que se vaya y que convoque elecciones.