Qué ocurre cuando pulsas 'control+esc' y qué pasa si haces doble clic

De la Constitución del 78 a la Ley de Protección de datos y pasando por el entorno Windows o redes informáticas. El examen que esta ... mañana de domingo han hecho en Cáceres y Badajoz 3.335 personas de las casi 6.500 que estaban convocadas a las oposiciones de auxiliar administrativo del SES admite opiniones para todos los gustos sobre la dificultad. «Muchas preguntas de legislación. Nada fácil», corría por uno de los grupos de redes sociales en los que los opositores comparten sus puntos de vista.

Y las opiniones en esos foros, como a la salida de los exámenes, eran para todos los gustos. «Examen fácil, preguntas concretas y las respuestas igual. Era más fácil que el anterior», reseña otra aportación. Emilia Montero, del área de Sanidad de CSIF, remarca que aún es pronto para valorar si caben posibles reclamaciones sobre los planteamientos que se hicieron.

Si había coincidencia de opiniones este domingo era en que se había preguntado mucho sobre legislación. En concreto sobre la Ley 39/2015, que regula regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa. También sobre la 40, empleo público o la Constitución.

Añadir un contenido a 'favoritos' del navegador o como manejar los elementos emergentes estaban entre las materias

«He respondido a las preguntas que sabía. Lo que he visto no me ha parecido difícil pero es que no había estudiado», admitía Elena Pedrazo. También era de las que creían que había habido un exceso de legislación en el contenido. Pero no era lo único. Ofimática, entorno Windows, el escritorio y sus elementos. Un ejemplo, tal y como recordaba un veterano de estas pruebas, Víctor Melo, que ya ha pasado por cinco concursos en un mes. Qué ocurre cuando le das a 'control+esc'. Es el comando de salida de operaciones en el PC. O qué pasa si haces doble clic cuando hay un elemento emergente y qué sucede cuando envías un elemento a la papelera del ordenador y su posible posterior restauración.

LibreOffice

Entre las preguntas se incluía el añadido de favoritos al navegador o el paquete de software libre que utiliza el SES, LibreOffice, incide Sergio Martín, que consideraba que la prueba no había sido difícil, «aunque había que estudiar».

Otra opositora lamentó que solo hubiera entrado una pregunta sobre Igualdad, la última, la número 100. La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres contra la Violencia de Genero en Extremadura incluía disposiciones generales, competencias, organización... Personal estatutario, el derecho de reunión, la protección de datos... fueron otras materias que pasaron por el contenido que debieron abordar los aspirantes a una de las 94 plazas.

Para participar en esta convocatoria había que tener nacionalidad española o pertenecer a un estado miembro de la UE, tener cumplidos los 16 años y no haber tenido expediente disciplinario que le hubiese separado del servicio en el SES o la Administración, entre otros requisitos.