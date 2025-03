El obispo sobre el cura de Don Benito: «Lo ocurrido es fruto de nuestra humana fragilidad»

El obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, ha enviado una carta a todas las parroquias de la diócesis para pedir a los feligreses que no actúen ... de jueces en la causa abierta contra Alfonso Raúl Masa, el cura de Don Benito que fue detenido el pasado 19 por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

En la misiva, que los sacerdotes han leído este domingo en las parroquias de la diócesis, desde Béjar hasta Don Benito, Brotóns reconoce que «la detención de nuestro hermano sacerdote Alfonso y todas las circunstancias que rodean el caso son, ciertamente, dolorosas». Por eso, escribe, «me duele y duele el sufrimiento y escándalo que los hechos descritos suponen; duele el sufrimiento y las lágrimas de nuestro hermano y de su familia; el dolor y consternación de su comunidad parroquial y, con ella, de toda nuestra Iglesia diocesana».

Para el obispo de Plasencia, «lo sucedido, estoy convencido, no es fruto de la maldad, sino consecuencia, entre otros factores, de nuestra humana fragilidad» y, por eso, «ruego que no ejerzamos de jueces, sino de médicos dispuestos a sanar y a cuidar».

El máximo responsable de la diócesis placentina considera que «es momento de orar unos por otros, de orar por nuestro hermano, al que no podemos dejar de lado (¡es nuestro hermano!), y de fortalecer nuestra fraternidad eclesial. No olvidemos que lo que nos define definitivamente no son nuestros hechos, sino la mirada misericordiosa de Dios que perdona, restaura, levanta y sana».

Confianza en los sacerdotes

Alfonso Raúl Masa fue detenido por la Guardia Civil hace una semana junto a su supuesto compañero sentimental en el domicilio en el que ambos convivían en la calle Villanueva, tras hallar en el registro de la vivienda 2.100 gramos de mefedrona, 3.370 euros supuestamente obtenidos de la venta de la droga y varios blísters con comprimidos de sidelnafilo, coloquialmente conocido por Viagra, en el marco de la 'operación Botafumeiro', que la Benemérita inició cinco meses antes de la detención.

Tras pasar a disposición judicial el pasado martes, el juez decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el compañero del cura y, para él, libertad provisional, con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

Ernesto Brotóns recuerda en su carta la decisión que ha adoptado de apartar al sacerdote de sus funciones mientras dure la investigación de la Guardia Civil y el proceso judicial que lleva el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Don Benito. «Durante todo este tiempo, se designará para su parroquia de San Sebastián un administrador parroquial. Estamos ante una comunidad, que va a necesitar especial atención. Oremos por ella. A su vez, se procurará a D. Alfonso el seguimiento y acompañamiento psicológico y espiritual pertinente».

Y, ante lo sucedido, el obispo de Plasencia concluye la carta pidiendo a los feligreses confianza en los sacerdotes. «Ante todos vosotros quiero manifestar mi aprecio y confianza en vuestros sacerdotes (queredlos y cuidadlos, por favor; os necesitan), como en todos los consagrados y seglares de nuestra Iglesia de Plasencia, y mandaros una palabra de aliento, consuelo y esperanza».