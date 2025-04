El número de salones de juego en Extremadura baja un 16% en cuatro años

«La oferta estaba por encima de la demanda»

El cierre de salones de juego en la región no es una sorpresa para la Asociación de Empresarios Extremeños del Automático (Aemexa), patronal del juego en máquinas recreativas en la región. Juan Puerto, secretario técnico de la entidad, señala que «la oferta estaba por encima de la demanda», por lo que era previsible un ajuste en el número de establecimientos. A su juicio, el auge de las apuestas deportivas llevó a un crecimiento excesivo de este tipo de locales que estaba sobredimensionado para Extremadura tanto por número de habitantes como capacidad económica. De hecho, estima que en la actualidad apenas quedará en la región una decena de locales de apuestas, que son los establecimientos dedicados exclusivamente a las apuestas deportivas. El cierre de salones de juego, que permiten más actividades, no ha sido tan acusado, pero ha permitido ajustar la oferta en la comunidad tras un crecimiento exagerado. Puerto añade que la apertura de locales que se produjo en los últimos años de la pasada década también se debió a la carrera entre las grandes empresas del sector, dos o tres compañías que tienen implantación en todo el territorio nacional. Las ganas de adelantarse a la competencia llevó a abrir locales que años después han debido cerrar porque no han cumplido las expectativas de actividad. Para ello también considera clave el efecto de la pandemia, que trajo una caída de clientes debido a las limitaciones a la movilidad, y el impulso que dio a las apuestas a través de Internet, un sector que está menos regulado.