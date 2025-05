Los nuevos centros de salud de Orellana, Los Santos y Valverde abrirán «próximamente»

El gerente del SES, Jesús Vilés, anunció este viernes en la Asamblea de Extremadura que los nuevos centros de salud de las localidades de ... Orellana la Vieja, Los Santos de Maimona y Valverde de Leganés abrirán «próximamente».

Aunque no dio una fecha concreta para ninguno de ellos, Vilés echó mano de estos equipamientos para explicar el impulso dado a las infraestructuras sanitarias de la región durante el último año, el primero íntegro del PP al frente de la Junta.

Según sus datos, la ejecución presupuestaria en el conjunto de la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha superado el 98% y, en lo que respecta a las infraestructuras, el 81%, porque de los 71 millones de euros previstos se han gastado 57,8.

Vilés reivindicó su gestión y la de su equipo en el SES frente a la «inoperancia del PSOE». Dijo que el anterior Gobierno «dejó muchos deberes sin hacer», que han impedido un mayor avance en las obras, «porque nos las encontramos cuando llegamos a la Junta con un menor grado de ejecución que el que debían tener», y han obligado a un mayor esfuerzo económico. «Hemos tenido que poner recursos propios porque no se agotaron en tiempo y forma los fondos europeos destinados a ellas», argumentó.

Pero insistió en que el trabajo de su departamento ha permitido un alto grado de ejecución en cualquier caso, que los tres centros de salud que mencionó podrán abrir próximamente, que se ha podido inaugurar la primera fase del Hospital de Don Benito-Villanueva y avanzar en el Universitario de Cáceres, «después de la licitación rocambolesca en seis lotes que hicieron y el rediseño del plan funcional que hemos tenido que hacer en este complejo porque el que había no daba respuesta a las necesidades de los cacereños».

Las críticas

El diputado del PP, José María Saponi, aplaudió la gestión de Vilés; Óscar Fernández, por parte de Vox, renunció a intervenir; y José Antonio González Frutos, de Unidas por Extremadura, recriminó al gerente que presentara una batería de datos que no había facilitado con antelación, lo que merma las posibilidades de hacer su trabajo a la oposición, y le recordó que, según su proyecto de presupuestos, los hospitales de Don Benito y Cáceres no estarán acabados hasta 2029 y 2030. «Los llevan a los dos últimos años de margen que dan los fondos Feder, así que para presumir de gestión, no están».

Vilés, que compareció en la Asamblea a petición del PSOE, obvió esta crítica de Unidas por Extremadura y no aclaró ninguna de las preguntas que le planteó la diputada socialista Isabel Gil Rosiña. Más allá del grado de ejecución presupuestaria, datos que la oposición no pudo corroborar, la diputada del PSOE pidió a Vilés que concretara la ejecución con «nombres y apellidos» para saber si esas infraestructuras están o no hechas.

También le reclamó que explicara en la Asamblea cuál es la hoja de ruta, las prioridades en infraestructuras sanitarias, la financiación con la que se llevarán a cabo «y de dónde se va a sacar el dinero ahora que no hay presupuesto para 2025». Por eso, también preguntó Rosiña, «si renuncian a algunas de las obras». El gerente del SES insistió en los porcentajes de ejecución y nada aclaró al respecto.