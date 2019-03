Nueve de los diez cabezas de lista al Congreso para el 28-A son nuevos Se mantiene la misma proporción de mujeres, el 50%, que en las elecciones de 2016 entre los cinco partidos aunque con un reparto desigual REDACCIÓN BADAJOZ. Miércoles, 27 marzo 2019, 10:24

Nueve de los diez cabezas de lista de los principales partidos (PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox) que concurrirán por Badajoz y Cáceres a las elecciones generales del próximo 28 de abril son nuevos. A excepción de Amparo Botejara, que volverá a encabezar la candidatura de Unidas Podemos por la provincia pacense, el resto se estrenarán en estos comicios.

En la mayoría de los casos, además, será la primera vez que formen parte de una lista al Congreso de los Diputados. Además de la citada Botejara, solo Víctor Píriz, que ahora será número uno del PP por Badajoz, sabe lo que es sentarse en el parlamento de la Carrera de San Jerónimo, aunque para la legislatura que finaliza ocupó el número cuatro en la papeleta electoral.

Se mantiene, por lo demás, la misma proporción de mujeres y hombres que en junio de 2016, exactamente el 50%, aunque en el caso del PP sus dos cabezas de lista son hombres, circunstancia que no se da en las otras cuatro formaciones.

Valentín García y Belén Fernández, números uno del PSOE al Congreso por Badajoz y Cáceres.: HOY

PSOE: Dos estrenos

El PSOE ha apostado por dos caras nuevas para las elecciones generales, aunque no se trata de recién llegados. En el caso de Badajoz, su número uno será Valentín García, portavoz socialista en la Asamblea de Extremadura durante la presente legislatura autonómica y bregado con anterioridad como secretario regional de Comisiones Obreras. Sustituye a la veterana política Soledad Pérez. Tampoco repetirá Ignacio Sánchez Amor, secretario de Estado de Administraciones Públicas, que se convertirá en eurodiputado. Su puesto como número dos al Congreso lo ocupa la docente Maribel García, concejala en el Ayuntamiento de Badajoz y con menos experiencia política. En el número tres y con opciones de salir según el sondeo de GAD3 para el diario HOY está Mariano Sánchez, hermano de la actual líder de UGT en la región, Patrocinio Sánchez. No repite en la lista socialista Patricia Sierra.

Belén Fernández sustituye, en la provincia de Cáceres, a Pilar Lucio (que se incorporará al Consejo de Seguridad Nuclear) como número uno al Congreso. Concejal en el Ayuntamiento cacereño, donde ha sido una de las principales piezas del grupo socialista en la oposición, forma parte de la ejecutiva federal del PSOE (secretaria ejecutiva de Cooperación y Desarrollo) tras su apoyo a Pedro Sánchez desde los primeros momentos. En los posteriores procesos internos de primarias se alineó frente a Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Morales, que consiguieron revalidar sus cargos de secretario regional y provincial del PSOE, respectivamente, y con los que en la actualidad mantiene una buena relación dentro del partido.

Como número dos y con opciones también de salir repite César Ramos.

Víctor Píriz y Alberto Casero, números uno del PP al Congreso por Badajoz y Cáceres:: HOY

PP: Renovación con Casado

La renovación puesta en marcha por Pablo Casado en el PP también se ha dejado notar en la listas extremeñas al Congreso. Aunque Víctor Píriz es diputado desde el verano de 2016 tras el fallecimiento de Alejandro Ramírez del Molino, en las próximas elecciones generales pasará de ocupar el número cuatro al uno, en lo que ha influido su lealtad al actual presidente del PP desde que decidió presentarse a las primarias del partido frente a Dolores de Cospedal, a la que apoyó en primera instancia el PP extremeño, y Soraya Sáenz de Santamaría.

De este modo, Teresa Angulo ha dejado de encabezar la candidatura popular por Badajoz, aunque se mantiene como número dos. El número tres lo ocupará Celestino Rodolfo. El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento pacense es de las pocas sorpresas en la conformación de las listas, aunque la encuesta de GAD 3 publicada el pasado domingo concluye que el PP perdería un diputado en la provincia y por tanto pasaría de tres a dos.

En Cáceres, también ha jugado a favor de Alberto Casero, alcalde de Trujillo, para su elección como número uno su cercanía personal a Pablo Casado, a quien conoce desde el paso de ambos por Nuevas Generaciones, y al secretario general, Teodoro García Egea. Sustituye a Carlos Floriano, símbolo de la etapa de Mariano Rajoy en el Gobierno, que pasa al Senado. Casero está al frente de la alcaldía de Trujillo desde 2011 y todavía no ha anunciado si renunciará a una nueva candidatura municipal. Entre 2011 y 2015 fue también senador y su nombre incluso sonó como alternativa a José Antonio Monago para las elecciones autonómicas.

Como número dos al Congreso repetirá Dolores Marcos.

Amparo Botejara y Álvaro Jaén, candidatos de Podemos al Congreso por Badajoz y Cáceres:: HOY

Podemos: Continuidad

Unidas Podemos es la única formación que repite con un número uno, la médico pacense Amparo Botejara, que ha visto en directo en la legislatura que acaba cómo triunfaba por primera vez una moción de censura al presidente del Gobierno y que ha formado parte de un grupo parlamentario lleno de vicisitudes internas. Su elección en junio de 2016 supuso la ruptura tradicional del bipartidismo en la circunscripción de Badajoz, pero el 28-A puede que no sea capaz de reeditar este éxito si se cumplen las encuestas. Será una de las incógnitas de la jornada electoral desde el punto de vista extremeño.

El cabeza de lista por la provincia cacereña será Álvaro Jaén, que sustituye en este puesto a Pablo Rodríguez. No se puede decir, en cualquier caso, que sea una cara nueva tras aspirar a presidir la Junta en mayo de 2015 y tener una alta presencia en los medios durante estos cuatro años de actividad en la Asamblea regional. No se descarta que, en función del resultado de las generales, que también regrese al parlamento extremeño.

María José Calderón y María Victoria Domínguez, candidatas de Ciudadanos al Congreso por Badajoz y Cáceres.

Cs: Dos mujeres

Ciudadanos (Cs) es la única de las dos formaciones que apuesta por dos mujeres como cabezas de lista, Victoria Domínguez por Cáceres, que deja así la Asamblea de Extremadura donde ha sido la única diputada del partido de Albert Rivera en los últimos cuatro años, y María José Calderón por Badajoz. Sustituyen a Patricia Meana y David Salazar, respectivamente.

Frente la veteranía política de Domínguez, libre ya de los casos judiciales abiertos por las edificaciones ilegales de Santa Bárbara, en Plasencia, localidad donde reside y fue concejal, Ciudadanos ha escogido para la provincia pacense un perfil repetido en esta formación en la persona de Calderón, arquitecta y diseñadora de interiores de 34 años natural de Don Benito. En ninguno de los casos, sin embargo, es probable que consigan el apoyo electoral suficiente para conseguir un escaño a no ser que el respaldo a Cs experimente una subida importante en el mes que resta hasta las elecciones.

Víctor Sánchez del Real y Magdalena Nevado, números uno de Vox en la lista de Vox al Congreso por Badajoz y Cáceres:: HOY

Vox: La novedad

Por primera vez, una quinta formación política llega a unas elecciones generales con posibilidades reales de lograr un escaño por Extremadura. Aunque su respaldo es muy similar en las dos provincias extremeñas, del 12% según el sondeo de GAD3, ese porcentaje no sería suficiente en Cáceres, donde solo se eligen cuatro diputados, pero sí en Badajoz, donde son seis. Si se cumplen esos pronósticos, el número 1 de Vox se convertiría en parlamentario nacional. Se trata de Víctor Sánchez del Real, que sustituirá a José Marcelo Amarilla, candidato en 2016 aunque entonces Vox pasó inadvertido (logró 610 votos en la provincia). Sánchez del Real se dedica a la consultoría de comunicación y en 2015 fue candidato a la alcaldía de Las Rozas,donde reside, aunque no logró salir elegido concejal. No tenía hasta ahora vinculación política con Extremadura, pero sí personal al ser su mujer de Mérida, ciudad que suele visitar.

Para la provincia de Cáceres, Vox ha elegido a Magdalena Nevado, lo que ha constituido una sorpresa tanto por ser hermana de la alcaldesa cacereña del PP, Elena Nevado, como por su inexperiencia política. Hasta ahora, se había limitado a participar como interventora del PP cuando había sido requerida. Tiene 45 años y en la actualidad está finalizando el grado de Derecho. En las anteriores elecciones el número 1 por Cáceres fue Diego López Ordóñez, que se quedó en 401 votos.

En los comicios de junio de 2016 también presentaron candidaturas por ambas provincias PACMA, UPyD y Recortes Cero-Grupo Verde.