El SES incluye una nueva vacuna combinada frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela

ProQuad® se introduce en el calendario común a los 4 años de edad

R. H.

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:37

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha introducido una nueva vacuna combinada frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (SRPV), ProQuad®, en el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida, de forma sistemática, a los 4 años de edad.

Hasta el momento, se administraban las dosis individuales y separadas de la vacuna Triple Vírica (TV, MMR Vaxpro®), frente a sarampión, rubeola y parotiditis, a los 12 meses, y la dosis individual de la vacuna frente a la varicela (VVZ, Varivax®) a los 15 meses. A los 4 años, se volvía a inmunizar con ambas dosis por separado, informa el Gobierno regional en una nota.

Ahora se reducen los pinchazos al administrar una sola vacuna frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (SRPV), sin alterar la seguridad y la efectividad que ofrecían las anteriores de forma individual, asegura la Junta.

Esta nueva dosis se puede administrar, además, de forma simultánea con otras vacunas como la conjugada frente al neumococo o la hexavalente, en lugares anatómicos diferentes.

Por otro lado, también se puede utilizar para la corrección de calendarios vacunales de personas adultas, aunque, al ser una vacuna de virus vivos atenuados, está contraindicada para personas con inmunodepresión; y en caso de que se administre a una mujer en edad fértil, se debe evitar el embarazo durante el mes posterior a la vacunación.

«El SES responde, de esta manera, a las numerosas demandas de los pediatras de introducir esta nueva vacuna en el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida, ya que supone un cambio muy positivo tanto para los profesionales como para los usuarios», concluye.

