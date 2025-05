Las notas de corte de la UEx suben aún más, con las carreras sanitarias a la cabeza

Las notas de corte en la Universidad de Extremadura se han disparado en la mayoría de los grados que oferta para el curso 2024/2025, ... tal y como recoge el documento publicado por la UEx tras la preinscripción y la primera adjudicación de las vacantes.

Suben respecto al curso pasado y especialmente lo hacen en las carreras sanitarias, con una alta demanda en las universidades de todo el país. En la extremeña, Medicina continúa siendo el grado más solicitado y su nota de corte se sitúa en 13,35, cuando el año pasado fue un 12,91.

Esta carrera ofrece en la UEx 132 plazas y es la que más preinscripciones registra cada año. Suele superar las 3.500, lo que se traduce en que solo uno de cada 28 alumnos que pide estudiar Medicina en la universidad extremeña como primera opción logra hacerse con una vacante.

Es algo reservado para los alumnos más brillantes, pues obtener más de un 13 en la media entre Bachillerato y la prueba de acceso a la Universidad significa rozar la perfección, que se sitúa en 14.

Pero tampoco es fácil alcanzar un 12, una nota que hay que superar en esta ocasión si se quiere entrar en alguna de las 11 titulaciones de la UEx cuya nota de corte es mayor a esa calificación.

Matemáticas y Estadística Para acceder a este doble grado hay que tener un 13,18.

Física Este grado se cuela este curso entre los que piden una nota de corte más alta, con un 12,94.

Psicología El auge del cuidado de la salud mental y la pandemia han disparado las solicitudes de este grado, que pide en la UEx un 12,76, casi 1,3 puntos más que el pasado curso.

Enfermería Este grado se puede cursar en las cuatro principales ciudades de Extremadura. En la que más piden es en Badajoz, con un 12,74.

La mayoría de las que cuentan con una nota de corte por encima de 12 son de la rama sanitaria, como es el caso de Psicología, que ha pasado de pedir un 11,47 el año pasado a un 12,76.

Es una subida de más de un punto que se debe sobre todo al auge del cuidado de la salud mental y la pandemia, que han disparado las solicitudes de este grado que se puede cursar en el campus de Badajoz.

También tiene una nota de corte alta Enfermería en los cuatro centros universitarios de Extremadura, con un 12,74 en Badajoz, un 12,35 en Cáceres, un 12,31 en Mérida y un 12,014 en Plasencia. A ella se suman Fisioterapia con un 12,57 y Veterinaria con un 12,15.

En todas ellas la nota de corte es mayor que la calificación de acceso del año pasado, algo que también ocurre con otras carreras que no son de la rama sanitaria, como el doble grado de Matemáticas y Estadística, con un 13,18. En 2023/2024 fue 12,5.

Sucede algo similar en Física (12,94), Matemáticas (12,88), Biotecnología (12,67), Bioquímica (12,53) y Criminología (12,16).

Los menos demandados

Por el momento y teniendo en cuenta estas notas de corte provisionales, ha habido suficiente demanda para la mayoría de los grados de la UEx. De hecho, solo en 16 de las 84 estudios ofertados se han quedado sin suficientes preinscripciones para cubrir la demanda. Es el caso del doble grado de Comunicación Audiovisual, Información y Documentación y los grados de Administración y Dirección de Empresas en Plasencia, Administración y Gestión Pública, Ciencias Ambientales, Educación Infantil en Almendralejo, Enología, Filología Clásica, Geografía y Ordenación del Territorio, Ingeniería Civil, Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias en Almendralejo, Ingeniería en Geoinformación y Geomática, Lenguas y Literaturas Modernas por Francés, Lenguas y Literaturas Modernas por Portugués, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social y Turismo.

En el resto de grados, pese a que sí hay suficiente demanda, aún no es seguro que se vayan a cubrir las vacantes tras el periodo de matriculación. Hay que tener en cuenta que los alumnos solicitan plaza en muchas universidades del país y una vez han sido seleccionados pueden o no realizar la matrícula en la extremeña. Donde está claro que no se cubrirán las vacantes son en las carreras que en la preinscripción no han contado con bastantes solicitudes.

La primera asignación de plazas fue el 12 de julio y, hasta el 14 de septiembre, habrá siete adjudicaciones de vacantes

La UEx oferta 5.251 plazas de nuevo ingreso en 70 grados y 14 dobles grados el próximo curso, lo que supone 36 vacantes menos que en 2023-2024, pues según la web de la Universidad de Extremadura hay variaciones de vacantes en varios grados.

Se suprimen plazas en el doble grado en ADE y Turismo (26 menos), en el de Ingeniería Informática de Computadores (-13) y en el de Software (-13), en Administración y Dirección de Empresas (-10) y en Economía (-10).

Aumentan plazas en el doble grado de ADE y Economía (10 más), en el de ADE e Ingeniería Informática de Software (+13) y en el de ADE e Ingeniería Informática de Computadores (+13).

La cifra para másteres oficiales es de 1.968, lo que supone 200 plazas menos que en el curso que acaba de finalizar.

El plazo de preinscripción en la UEx de la fase ordinaria, es decir, para los estudiantes que se han presentado a la convocatoria de la EBAU de junio, empezó el 14 de junio y permaneció abierto hasta el día 28 de ese mismo mes. La primera adjudicación de plazas se realizó el pasado 12 de julio. Hasta el 14 de septiembre habrá siete adjudicaciones de vacantes más.