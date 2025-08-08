Noche tórrida en Extremadura: ¿en qué municipios el termómetro no ha bajado de 25 grados?

Las mínimas a medianoche superaban los 30 grados en muchos puntos de Extremadura.

Rubén Bonilla Badajoz Viernes, 8 de agosto 2025, 10:36 Comenta Compartir

Extremadura ha vuelto a vivir una madrugada tórrida tras el ligero alivio de la noche del miércoles al jueves, que fue calificada como tropical.

La pasada noche dos estaciones meteorológicas ubicadas en la región han vuelto a registrar una noche en la que las mínimas no han bajado de los 25 grados, lo que se considera noche tórrida según la definición de la Agencia Estatal de Meteorología.

En Trujillo y Castuera los termómetros no han descendido de los 25,2 grados.

Clasificación de noches Noche tropical. El concepto de noche tropical se utiliza cuando las temperaturas nocturnas no descienden de los 20 grados.

Noche ecuatorial o tórrida Cuando los termómetros no bajan de los 25 grados

Noche infernal Se trata de las noches en el que las mínimas no bajan de los 30 grados Celsius.

Otros dos municipios extremeños han tenido temperaturas mínimas de 24 grados: Plasencia y Garganta la Olla. En la jornada de ayer, la mínima regional más alta fue de 23,4 grados también en Trujillo.

En total, 36 de las 53 estaciones que tiene la Aemet en Extremadura han estado con 20 grados o más durante la pasada madrugada. Y según el ente meteorológico, seguirá costando conciliar el sueño en las próximas noches.

Un indicativo del calor que afecta a Extremadura es el dato de la temperatura a medianoche. A las 00.00 horas de este viernes cuatro estaciones estaban con 30 grados o más. Encabeza esa lista Navalmoral de la Mata, con 32,1 grados. Le seguían Navalvillar de Pella (30,3º), Zorita (30,2º) y Zorita (30,2º).

Avisos por calor para el jueves

Para este viernes, se mantienen los avisos naranjas y amarillos por altas temperaturas en Extremadura.

Todas las comarcas tendrán nivel naranja a excepción de la Meseta cacereña, Norte de Cáceres, Barros y Serena, que estarán en en color amarillo y el sur de Badajoz que está libre de alertas. Los avisos estarán vigentes desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.

Las máximas previstas, que pueden superar los 41 grados, se esperan en las Vegas del Guadiana y las vegas del Tajo y Alagón.

Más días con calor y ascenso térmico

Como viene haciendo desde el pasado domingo, la Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a actualizar este jueves el aviso especial por la ola de calor. «La configuración sinóptica continúa bastante estacionaria en nuestro entorno, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre gran parte de la Península. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor», indica.

«Se espera que continúe la tendencia ligeramente ascendente de las temperaturas en áreas del suroeste y del valle del Ebro y que se mantengan con pocos cambios en el resto de la Península. De esta forma, se espera que alcancen los 40-42 ºC en los valles del cuadrante suroeste», prevé el ente meteorológico.

La Aemet también sostiene que «para el lunes y martes de la semana próxima es probable que las temperaturas sigan subiendo en el suroeste e interior del nordeste, de forma que continuarán los valores anormalmente cálidos. Durante estos días se alcanzarán probablemente los 41-43 ºC en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares», detalla.

Aemet «Es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta, al menos, el miércoles 13

Aunque aún con incertidumbre, «a partir del miércoles 13 la incertidumbre de la predicción es grande, el escenario más probable indica descensos, sobre todo en la mitad occidental peninsular, y que durante los días siguientes se intensificarían. A pesar de estos descensos las temperaturas previstas para el miércoles todavía serán anormalmente altas por lo que es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta, al menos, el miércoles 13», especifica.

Recomendaciones

Ante las alertas por calor, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a los servicios de la Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas. Asimismo, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros; sombreros, gafas de sol y cremas solares protectoras.

En las casas, el 112 Extremadura indica que es conveniente utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar. Además, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación; y prestar especial atención a los menores de edad y a las personas mayores, vigilando su grado de hidratación.