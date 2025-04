La neumóloga a la que le encanta dar clase

El primer contacto que tuvo con un hospital fue durante el verano de su tercer año de carrera. «Me parecía absurdo perder el tiempo en ... vacaciones y solo descansar, así que pedí hacer prácticas en el Perpetuo Socorro. Me asignaron Neumología». Estas primeras prácticas fueron determinantes para que Francisca Lourdes Márquez Pérez (Badajoz, 1959) se decantase por Neumología, una especialidad que la ha llevado a ser jefa de Servicio del Hospital Universitario de Badajoz, y profesora de esta asignatura en la Facultad de Medicina de la UEx.

Quien es desde el 27 de febrero también la nueva presidenta de la Academia de Medicina de Extremadura, ya fantaseaba de pequeña con ser médico. «Le quitaba las piernas y los brazos a los muñecos para operarlos», rememora.

Por ello, cuando al terminar COU decidió matricularse en Medicina, sus padres no se sorprendieron. «Mi madre era muy adelantada a su tiempo, nos decía a mis dos hermanas y a mí que teníamos que estudiar, al igual que mi hermano, y nos apoyó siempre en todas nuestras decisiones».

Márquez pertenece a la cuarta promoción de Medicina de la UEx. Hoy echa la vista atrás y asegura que no era consciente de lo nuevo que era todo y del buen ambiente que había en el aula. «Recuerdo que no había competitividad. Teníamos un profesor que no era excelente en la docencia y nos puso un examen con temario que no habíamos dado, los compañeros nos miramos y nos fuimos de clase sin hacerlo. Hoy día eso es impensable».

Lo sabe bien porque es testigo de cómo han cambiado las cosas, ya que también da clases. «La docencia es otra de mis pasiones, me gusta mucho enseñar y estar con los jóvenes. Me motiva mucho que me pregunten cosas, porque me hace evolucionar».

Algunos datos Biográficos Tiene 64 años, nació en Badajoz aunque el trabajo la llevó a vivir a Madrid durante un tiempo, hasta que por su familia decidió volver a su ciudad natal.

Educación La enseñanza obligatoria la hizo en el actual Arias Montano, y los estudios de bachillerato y COU en Las Josefinas y en el Bárbara de Braganza. Se licenció en Medicina por la Universidad de Extremadura.

Profesionales Hizó el MIR en el hospital 12 de Octubre de Madrid, donde se especializó en Neumología. Trabajó en el Servero Ochoa hasta que se vino al Hospital Universitario de Badajoz.

Hizo el MIR por su necesidad constante de aprender e innovar, cuenta. A los diez días de graduarse se casó con su novio, al que conoció durante la carrera. Con él se mudó a Madrid, un cambio que fue duro para ella «por lo que supone vivir en esta ciudad».

Hizo la residencia en el Hospital 12 de Octubre, que no tenía nada que ver con los hospitales de Badajoz de entonces. «Al principio se me hizo inmenso, era enorme y tenía muchas especialidades», algo que aquí era impensable ya que aún quedaba mucho por hacer. De hecho, siendo estudiante estuvo implicada en las protestas que hubo para reivindicar la obra del Perpetuo que permitiera mejorar las instalaciones.

El primer año de residencia se quedó embarazada de su primer hijo, tiene tres. «Era complicado compaginar la guardia con un niño, dormía cuatro horas diarias, pero la terminé y saqué plaza en el Severo Ochoa».

Fue en este hospital de Leganés cuando se enfrentó a un nuevo reto, poner en marcha un área de Neumología. «Era un incentivo montarlo desde cero, tenía que preocuparme desde comprar un broncoscopio hasta la gestión de todo».

«Me encanta trabajar con el enfermo, me gusta escucharlo porque creo que ahí está la base de la asistencia»

En este momento se quedó embarazada de su tercer hijo y esto le hizo volver a Extremadura, ya que aquí le sería más fácil criar a sus hijos con ayuda de su familia. «Lo que más me gusta es tratar al paciente, la asistencia y esto podía hacerlo tanto en un hospital madrileño como en uno de mi ciudad», cuenta.

Así, volvió a Badajoz, donde salió una plaza de asociado en la UEx. En ese momento acababa de terminar la tesis.

Dos vocaciones

Su vuelta de Madrid le permitió dedicarse a sus dos vocaciones, atender a sus pacientes por las mañanas y la docencia. «Me encanta trabajar con el enfermo, me gusta escucharle porque hoy día la Medicina es más técnica, recetan medicamentos y no escuchan al paciente, y creo que ahí está la base de la asistencia».

Su experiencia como paciente (sufrió un grave accidente de tráfico por el que estuvo en cama siete meses) le hizo valorar aún más lo importante que es la humanidad del personal sanitario. «Tuve que aprender de nuevo a caminar. El trato de enfermeras, médicos y fisioterapeutas me hizo darme aún más cuenta de lo importante que es la sonrisa de un sanitario».

Francisca está convencida de que es una afortunada, ya que pudo volver a caminar.

Las tardes las tiene reservadas a su otra vocación, la docencia. Prepara las clases a diario porque no les gusta darlas siempre de la misma manera.

Tantos años de trabajo han dado su fruto y a finales de febrero fue nombrada presidenta de la Academia de Medicina de Extremadura. El objetivo que tiene al frente de la institución es darla a conocer. Hablar de investigación y abordar diferentes debates entre los sanitarios. Asegura que le preocupa la crisis de vocación que se está dando en sanidad. Así como el problema que hay en los hospitales para contratar personal.

Entre tanto trabajo aún tiene tiempo para disfrutar de su gran obra, que para ella son sus hijos y su otra pasión, la música. Toca la guitarra, se formó en el Conservatorio de Badajoz y de no haber sido médico se habría dedicado a la música.