Nervios, noches en vela y consejos antes de la maratón de exámenes

Casi nadie ha dormido en condiciones anoche, todos han llegado con margen para evitar imprevistos y a las nueve empezar el control de acceso a ... la aulas. A las diez de la mañana se cerraron las puertas y, bolígrafo en mano, comenzó el primero de los exámenes de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), cuya nota contará un 40% para elegir grado universitario el curso que viene.

Muchos de los más de 5.700 alumnos convocados en alguna de las 13 sedes repartidas por la región han venido acompañados hoy con sus padres o madres (mayoría), así como los profesores que los han tutelado durante este curso. HOY ha hablado con varios de ellos esta mañana justo antes de dar inicio las pruebas.

Alejandra Gómez IES Francisco Vera (Alconchel) «Ha sido un último mes de mucho agobio, terrible»

Ampliar Alejandra Gómez. Casimiro Moreno

A Alejandra Gómez la ha traído su madre en coche. Pertenece al IES Francisco Vera de Alconchel y esta mañana le ha tocado examinarse en la segunda planta de la Facultad de Empresariales, en Badajoz. Tiene 18 años y sus asignaturas preferidas, donde espera disparar su media, son Geografía y Matemáticas.

«Me he levantado a las siete menos diez, no estaba nerviosa, pero es verdad que el miedo el estómago no me ha dejado descansar en toda la noche, lo tenía muy revuelto». Según decía, el último mes no ha sido precisamente el más tranquilo. «Ha sido un último mes de mucho agobio, no me quedan ya lágrimas para echar, ha sido terrible». Quiere estudiar Derecho y Ciencias Políticas en Sevilla y esto dependerá de su rendimiento en estos tres días, ya que Alejandra tiene de media de Bachillerato un 8,35 y le piden 9.754. Su rutina el último mes ha sido estudiar sin descanso, de lunes a domingo. «Mi plan era las ocho levantarme para estudiar hasta las dos y media. Comía, descansaba hasta las cuatro y me volvía a poner a estudiar hasta las ocho y media de la tarde».

Javier Corral Santa María Assumpta (Badajoz) «Veré la nota que saque y luego elegiré qué estudio»

Ampliar Javier Corral. Casimiro Moreno

Javier Corral estudia en Badajoz, concretamente en el Santa María Assumpta, antigua Compañía de María y esta mañana, antes de pasar al aula donde está realizando la EBAU, las manos le temblaban un poco mientras repasaba en el último momento literatura, concretamente el teatro en España antes de 1936. «Espero que caiga», decía. (Al final cayeron los poetas desde 1960 hasta la actualidad y la narrativa española en el primer tercio del siglo XX)

«Estoy tranquilo, no he tenido presión y confío en lo que me sé», ha comentado antes de entrar en el aula este joven que hoy se ha levantado a las siete de la mañana y este último mes asegura que ha seguido una rutina porque dice que es «muy organizado». Lo que no tiene claro es qué estudios universitarios seguirá a partir del curso que viene. «Veré la nota que saque y a partir de ahí elegiré, pero algo de Ciencias, seguro». Según ha declararon antes de entrar, la materia que mejor trae preparada a la EBAU es Física y Matemáticas (los exámenes tienen lugar este martes por la tarde).

Mercedes Martínez Profesora en el Santa María Assumpta (Badajoz) «Merece la pena que pierdan cinco minutos en leer bien la pregunta»

Ampliar Mercedes Martínez. Casimiro Moreno

Mercedes Martínez Sánchez-Cortés es tutora de segundo de Bachillerato y da clases de Matemáticas, de Ciencias, de Ciencias Sociales y de Dibujo Técnico en el colegio Santa María Assumpta, de Badajoz y este martes ha venido con 16 alumnos a acompañarlos y darle los últimos consejos.

«Llevo varios años viniendo con los alumnos y aunque para mí es algo habitual, al final cuando hablo con ellos me transmiten un poco ese nerviosismo. Me pongo en su piel y me digo que ojalá sean capaces de poner en pie todo lo que saben y que no los traicionen los nervios».

Mercedes estudió EGB, BUP y COU e hizo la Selectividad que hoy se denomina EBAU. Según decía esta mañana, «no tiene nada que ver con la de ahora. En la Selectividad íbamos un poco sin saber a dónde íbamos. No se sabía qué te podían preguntar. Ahora la EBAU está muy estructurada. Saben el tipo de ejercicio que les pueden preguntar, los bloques... pueden afinar mucho más el estudio cuando nosotros hace tiempo íbamos a la aventura». Entre las novedades de este curso ha explicado que este año son más exámenes en los mismos días y con materias como Matemáticas que tienen lugar por la tarde. «Yo no soy partidaria ni siquiera de que repasen la tarde antes. Si repasan un poquito, que se den un paseo y estén tranquilos. Luego en el examen que lo lean bien. Merece la pena que pierdan cinco minutos para leer bien la pregunta y que subrayen o lo que sea, pero que sepan qué les están preguntando».

Rosa Morán Madre de una alumna «Le tengo que decir que deje los libros, dé una vuelta y desconecte»

Ampliar Rosa Morán. Casimiro Moreno

Su hija Rosa va al Instituto Zurbarán de Badajoz y acaba de pasar al aula para enfrentarse a la EBAU. Como madre, Rosa ya ha pasado por esto porque su hijo se examinó hace cuatro años y luego se puso a estudiar Enfermería. «Mi hija quiere hacer Relaciones Internacionales, a ver si le da la nota porque en Sevilla piden un 12,2. Pero viene bien de Bachillerato, con todo diez, y se pone muy nerviosa al principio, aunque luego se le pasa».

Según decía, «ese año ha sido horrible, había días que se le podía hablar, pero otros no se le podía mirar a la cara. Lo bueno es que ella es muy organizada y muy responsable. A veces le tengo que decir que deje los libros un rato, que dé una vuelta y desconecte». Según la madre, su hija apenas ha dormido anoche, y luego por la mañana no ha desayunado por los nervios, «solo un aquarius», indica sosteniendo la lata casi vacía.

Para ella, «en cuanto rompa el hielo» este martes, los otros dos días de exámenes irán mejor. «Luego irá todo rodado porque ahora acaban de llegar a lo desconocido y no saben cómo va a ser el examen. Vienen con mucha presión porque desde que empiezan segundo de bachillerato ya nada más que les hablan de la EBAU y de las notas. El mismo jueves tienen por fin una fiesta cuando acaben y ahora ya el verano que haga lo que quiera».