«Hay negocios paralelos en Internet donde se compran libros de texto que no valen» José Luis Marín, librero en Badajoz, confirma que las familias extremeñas tiran de redes sociales y plataformas de Internet para intentar reducir el gasto de la vuelta al cole

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 2 de septiembre 2024, 08:21

Los libreros confirman que el mercado de segunda mano de libros de texto existe y a él se apuntan cada vez más particulares e incluso empresas. «Se están creando negocios paralelos que además no tributan. Que se pasen los libros de unos hermanos a otros ha existido toda la vida y nos parece bien, pero lo que hay ahora en Internet habría que atajarlo», lamenta José Luis Marín, presidente de la Asociación de Libreros de Badajoz.

Dice que incluso hay clientes que se acercan a su librerías informando de que compraron un determinado libro de texto por Internet y cuando les llega se dan cuenta de que no es el que necesitan. «Compran libros que no valen. Un libro en Madrid, aunque sea de la misma editorial y sea de la misma asignatura, muchas veces no vale para comunidades autónomas diferentes», comenta Marín.

Reconoce que, en parte, este mercado de segunda mano está dañando a las librerías, pero lo que más les ha perjudicado en el último año son las contrataciones de libros de texto para centros educativos por parte de diversos ayuntamientos extremeños a empresas radicadas en otras comunidades, en lugar de apostar por establecimientos de la región.

La vuelta al cole más cara

Esta vuelta al cole se presenta para las familias como la más cara de los últimos años y muchos padres están recurriendo en estos días al mercado de segunda mano para hacer más llevadero el palo económico. Este año, los libros de texto no cambian, es decir, son los mismo que los del curso pasado, lo que abre la puerta a que las familias puedan comprarlos ya usados de alumnos de un año superior.

Tanto el material escolar como los libros de texto, en consonancia con lo que sucede con casi todos los productos, han incrementado su coste. Según las asociaciones de consumidores, este curso el regreso a las aulas será hasta un 10% más caro que hace un año.

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha alertado del «incremento significativo» que se ha producido en los últimos años en el precio del material escolar. Así, en total, la vuelta al cole supone un gasto aproximado de entre 400 y 500 euros por niño, entre material escolar, libros de texto o ropa.

Para intentar reducir el gasto, las familias extremeñas tiran de redes sociales y plataformas de Internet. Si un libro cuesta 40 euros nuevo, usado puede rondar los 25 o 30 en plataformas especializadas. Si la compraventa es entre particulares y sin mediar una empresa puede rondar los 15.