La negociación para la mejora salarial de los docentes comenzará el 27 de enero

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, se comprometió el pasado diciembre con los cinco sindicatos del ámbito educativo –PIDE, ANPE, CSIF, UGT y CC ... OO– a iniciar una negociación para subir el sueldo de maestros y profesores.

«Hace 18 años que no se suben los sueldos a los docentes de la región, estamos por debajo de la media nacional, y este gobierno es sensible a la situación en la que se encuentran», expuso entonces la consejera. «Por eso vamos a trabajar por esta subida salarial con o sin presupuesto, aunque no será igual». De hecho, «en el borrador del presupuesto figura un incremento de 71 millones de euros solo para el personal docente», recordó, pero por el momento las cuentas regionales para este año están en el aire.

El inicio de la negociación está fijada para el próximo día 27 y los sindicatos docentes confían en que arranquen las conversaciones que hagan posible mejoras salariales para maestros y profesores, que les permitan recuperar poder adquisitivo.

Según las centrales docentes, «Extremadura está en el furgón de cola en las retribuciones del profesorado respecto al resto de comunidades autónomas y no se produce una revisión de los complementos salariales desde hace 18 años, provocando el agravamiento de la brecha salarial intercomunitaria ya existente, cada vez más alejada con respecto a la media nacional». En concreto, según el portavoz de los sindicatos, el presidente de PIDE, José Manuel Chapado, «somos los terceros por la cola en el conjunto del país en maestros y profesores y los últimos en el caso de los inspectores, con diferencias en salarios que suponen más de 500 euros al mes con respecto a docentes del País Vasco y de 800 con los Ceuta, Melilla o Canarias». Los sindicatos confían por eso en lograr la mejora salarial que reclaman y por cuya negociación han paralizado las protestas que habían convocado.