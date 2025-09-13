«Necesitamos otra vía de evacuación, es una absoluta prioridad para nosotros»

Tras el incendio que arrasó 8.000 hectáreas en la Sierra de Gata en el verano del año 2015, y que dejó patente la peligrosidad ... para vecinos que residen en localidades con una única carretera de entrada y salida, la Junta de Extremadura encargó que se hiciera un estudio de las localidades que presentaban esta complicada situación de cara a evacuar a sus vecinos ante un incendio. El resultado se conoció al año siguiente, y fue que había 22 núcleos en esta situación en el conjunto de la región, la inmensa mayoría en el norte cacereño.

Desde entonces, la carencia solo se ha ido resolviendo en algunos pueblos, pero una década después una quincena de localidades siguen con un único acceso y una de ellas es Jarilla, la zona cero del mayor incendio forestal registrado hasta la fecha en Extremadura.

«Llevamos desde 2015 tratando de conseguir con los diferentes gobiernos regionales que se resuelva el problema que tenemos, la última persona a la que se lo hemos dicho recientemente ha sido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, con motivo del incendio que hemos sufrido y que ha puesto de manifiesto que necesitamos una segunda vía de evacuación, que para los vecinos de Jarilla es una absoluta prioridad, y la presidenta ha coincidido en ello», afirma el alcalde, Ángel Peña.

La solución que el pueblo lleva esperando una década pasa por ampliar y adecuar el camino, hoy intransitable para vehículos, que une Jarilla con la vecina Villar de Plasencia. «Un camino que nos permitiría tener dos carreteras de acceso al pueblo y que sería crucial en situaciones como la que he hemos vivido este agosto», reitera Peña.

Las 17 localidades

«En esta ocasión nos ha salvado el hecho de que las llamas venían desde la sierra, por tanto no por la carretera de acceso al pueblo; si hubiera sido en caso contrario, no habríamos tenido vía de evacuación».

Ángel Peña confía en que esta vez la demanda de este pueblo de apenas 140 vecinos, muchos de ellos mayores, sea atendida por la Administración regional. «Lo que ha ocurrido ha puesto de manifiesto con claridad que lo que pedimos es una prioridad».

Son 17 las poblaciones con esta situación. Cuatro tienen ayuntamiento propio: Cabañas del Castillo, Jarilla, Manchita y Santibáñez el Alto. El resto son pedanías o alquerías: Estorninos (que dependen de Alcántara), La Calera (pedanía de Alía), Trevejo (Villamiel), La Fontañera (Valencia de Alcántara) y nueve alquerías hurdanas: Horcajo, Avellanar, Ovejuela (todas dependientes del Consistorio de Pinofranqueado), Casarrubia, La Huetre (las dos pertenecen a Casares de Las Hurdes), Cambrón, Huerta (Caminomorisco), y por último, El Gasco y Aceitunilla (Nuñomoral).