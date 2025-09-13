HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ángel Peña García, alcalde de Jarilla. A.B.H.
Ángel Peña García, alcalde de Jarilla

«Necesitamos otra vía de evacuación, es una absoluta prioridad para nosotros»

Esta localidad del norte cacereño lleva una década esperando contar con un segundo camino de entrada y salida al pueblo

A. B. Hernández

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:12

Tras el incendio que arrasó 8.000 hectáreas en la Sierra de Gata en el verano del año 2015, y que dejó patente la peligrosidad ... para vecinos que residen en localidades con una única carretera de entrada y salida, la Junta de Extremadura encargó que se hiciera un estudio de las localidades que presentaban esta complicada situación de cara a evacuar a sus vecinos ante un incendio. El resultado se conoció al año siguiente, y fue que había 22 núcleos en esta situación en el conjunto de la región, la inmensa mayoría en el norte cacereño.

