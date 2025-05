A cualquiera que le sobren ideas en su cabeza Beatriz Mariño le recomienda levantarse a las seis de la mañana, ponerse un café, encender una ... lámpara y ponerse a escribir. Ella lo practicó durante cinco años y le salió 'Oleus de piel mezclada'. Se trata de un volumen de 266 páginas impulsado desde la Editora Regional para estrenar su colección Kaizén (palabra japonesa relacionada con el progreso, el cambio y la madurez), con la que pretende enganchar a nuevos lectores. La idea es reconducirlos a la literatura en unos tiempos donde las historias largas que requieren concentración cotizan a la baja.

Con Tiktok, Twitch o Instagram tan a mano, el desafío de Beatriz Mariño y la Editora Regional es enorme, pero la autora cacereña en su primer libro no obedece a ninguna estrategia comercial sino a sí misma. Insiste en que solo ha dado rienda suelta a una imaginación forjada por la lectora voraz que fue desde pequeña y que, aun atendiendo cualquier género, se inclinó durante mucho tiempo hacia la literatura fantástica. Ahora quiere que los lectores más jóvenes suelten el móvil y se evadan de su mano.

Por inercia o por intención, el universo subterráneo Oleus que ha recreado –gracias también al artista pacense Raulowsky que ilustra la historia–, proyecta mensajes como el ecologismo, la diversidad o la tolerancia. En cuanto a los personajes, avisa, el lector no se va a encontrar con buenos buenísimos ni malos malísimos pues la autora ha apostado por los grises. «Hace cinco años empezó a pulular por mi cabeza un primer personaje, Mathias, por la historia real de un niño adoptado con cicatrices en la espalda por quemaduras de cigarrillo, algo que me impactó muchísimo. El niño protagonista tiene una discapacidad, pero también poderes extraordinarios. A partir de ahí en mi cabeza empezaron a surgir personajes, como la hechicera de las sombras, que es el contrapunto, y muchos más. Hay historias de amor de seres totalmente diferentes, un guardián que lucha contra su destino,... pero sobre todo he intentado romper estereotipos».

Una novela ágil y visual

Beatriz Mariño procede del mundo audiovisual. Ha trabajado en Canal Extremadura Televisión prácticamente desde los inicios de la cadena y ha realizado documentales como 'Mérida oculta, patrimonio vivo' (2021), por lo que tiene claras las reglas para que un texto fluya de manera ágil. En cualquier caso, un mapa sobre Oleus y sus cinco reinos guían al lector para que el disfrute sea pleno.

Madre de dos niños de 9 y 4 años (Jacobo y José Pablo), insiste en que a ellos la biblioteca les resulte un espacio atractivo y natural, pero como escritora asegura que no ha tenido presente a sus hijos ni ha escrito la novela que a ellos les gustaría leer. «Estaba pensando en sumergirme en un mundo de aventuras totalmente distinto a mi realidad. La fantasía que había en mi cabeza estaba creando ese universo que creo le puede interesar a un lector joven o bien al que le interese la ciencia ficción. También reconozco que escribir esta novela ha sido un poco terapéutico».

«He tenido mucha libertad»

Hasta ahora su incursión en la literatura se basaba en fogonazos. Más allá de los típicos cuentos de cuando una era pequeña, se aficionó a un género creado por ella. «A veces hago fotocuentos y los publico en Instagram, los cuales no son más que fotos que me sugieren relatos cortos», explica Beatriz Mariño, quien opina que la literatura fantástica se ha revitalizado y vuelve a ser muy demandada. Pero, aun sabiendo que hay un público que satisfacer ella, dice que la libertad para darle forma a esta novela, su primer proyecto literario, ha sido total.

ALGUNOS DATOS Personal Se crió en Cáceres, donde nació y estudió en Las Carmelitas, pero reside en Mérida por motivos profesionales. Es madre de dos hijos de nueve y cuatro años. Profesional Estudió Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca y luego hizo un máster en comunicación política e institucional en la Complutense de Madrid. Ha trabajado en Europa Press, fue corresponsal de El Mundo y en la actualidad es redactora de informativos de Canal Extermadura y además ha realiado varos decumentales, el último 'Mérida oculta, patrimonio vivo', en 2021. Ahora acaba de publicar 'Oleus de piel mezclada' (Editora Regional), una novela fantástica con ilustración del artista Raulowsky.

«A la hora de escribir no me he puesto en la mente del lector que me va a leer. Era una historia que nacía de mí, que me apetecía contar y siempre he tenido mucha libertad. Presenté mi historia y como querían captar a un público distinto al que no llegaban en la Editora Regional conmigo han sido muy receptivos».

El libro lo presentó su compañera de Canal Extremadura, Olga Ayuso, el jueves pasado en Mérida, ciudad donde reside Mariño, cacereña. Fue en la Biblioteca Pública del Estado en un acto diferente con luces apagadas y la recreación de ese ambiente fantástico y tenebroso, puesta en escena que incluyó una lectura dramatizada para evocar el inframundo de Oleus. No son pocos quienes piensan que seguramente este volumen sea el inicio de una saga, de ahí que le propusieran un subtítulo –'De piel mezclada'– en cuanto su editora detectó que la imaginación de esta periodista extremeña da mucho más de sí.