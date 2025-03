Mujeres de guardia contra los asesinatos machistas

Ocho de enero, 22 de enero, 2 de febrero, 28 de marzo, 9 de abril...y así hasta hasta 52 veces, todas en las que ... se ha producido un asesinato machista en España a lo largo de este año. La Plataforma Mujeres por la Igualdad de Cáceres ha salido a la calle todas esas veces para llevar a cabo un minuto de silencio. A veces hace un calor de justicia, otras llueve o hace frío. Es normal que en ocasiones no haya más de una docena de personas, incluso menos. La Plaza Mayor, junto a la escalinata del Arco de la Estrella (ahora ocupado por todas las actividades navideñas), es su lugar. Y así durante los últimos 14 años, el tiempo en el que este grupo de mujeres feministas, en el que actualmente hay aproximadamente 70, llevan haciéndose presentes en las calles, como una forma de oponerse a la violencia machista en sus distintas formas. Son, de alguna manera, esa luz que se queda permanentemente encendida, de guardia ante el machismo.

Pese a que son decenas las que engrosan estas filas son solo seis las que llevan la coordinación de esta plataforma, explican Rosa Julián y Casimira González, dos de las fijas, las más antiguas. «Al principio además del minuto de silencio por las mujeres asesinadas se hacían tertulias feministas, pero estas cosas van decayendo y eso ya se ha dejado, en lo que más centradas estamos es en cada vez que asesinan a una mujer hacemos un minuto de silencio y cuando surge una cosa puntual, también». Tienen una rápida capacidad de convocatoria, y se sienten interpeladas también por hechos que suceden fuera de nuestras fronteras, comola pérdida de derechos de las mujeres en Afganistán. Y además son las encargadas de coordinar y articular las fechas claves de la lucha feminista: el 8 de marzo (Día internacional de la mujer) y el 25 de noviembre (día internacional de lucha contra la violencia de género).

El pasado miércoles convocaron una concentración en el centro de Cáceres en contra de la moción aprobada por PP y Vox que incluía ofrecer charlas contra el aborto en institutos de la ciudad.

«A veces hemos hecho minutos de silencio con tres personas, no éramos suficientes ni para sujetar la pancarta»

La calle

Asumen que se han hecho presentes en las calles mucho antes de que el feminismo se institucionalizara como sucede ahora, en donde se multiplican los actos para sensibilizar a favor de la igualdad y contra la violencia de género.

González habla de las dificultades que atraviesa el asociacionismo, y cómo al final es un grupo pequeño, reducido, el que termina articulando todo. «La plataforma al principio lo que hizo es que cada cuatro meses se cambiaba el grupo coordinador, se convocaba una asamblea y se hacía así, pero ya desde antes de la pandemia se notaba que a la gente le cuesta un poco participar, algunas pensamos que esto no se puede dejar caer y por eso seguimos adelante, no nos queremos dar por vencidas». Rosa Julián señala que durante un tiempo han sido solo tres o cuatro personas. «A veces hemos hecho minutos de silencio con tres personas, no éramos suficientes ni para sujetar la pancarta pero tenemos que ser constantes».

No es un grupo cerrado. «En la plataforma hay personas de distintas sensibilidades, muchas veces, por ejemplo con la aprobación de la ley trans se ha creado un debate porque había personas a favor y en contra, pero nosotras, como grupo coordinador, siempre hemos dicho que no nos íbamos a definir, porque lo que nos une es más importante que lo que nos separa, porque nos queda mucho por luchar para conseguir la igualdad de la mujer», apunta Julián. Lo que sí remarcan es que ellas tienen una conciencia de izquierdas. «Feminismo es acabar con el patriarcado, no creemos en el feminismo liberal».

En los últimos días se han celebrado distintos actos en la región para conmemorar el día contra la violencia de género. Ayer fue en Cáceres, en el paseo de Cánovas. «La sociedad entera se tiene que sensibilizar, en el último año no ha cambiado nada, ha bajado un poco la cifra, porque ha habido años que ha habido un centenar, pero sin embargo la violencia ha empezado por el acoso a las jovencitas, por las violaciones que hay en manada, porque esto no para», señalan estas mujeres, convencidas de que hay que continuar conquistando la calle.