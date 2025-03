Los monumentos siguen atrayendo a Extremadura más viajeros que el paisaje

Los monumentos siguen siendo el principal atractivo turístico de la región, por delante del paisaje y la gastronomía. Esta es una de las conclusiones que ... se obtienen al analizar las encuestas que los viajeros rellenan en las oficinas de turismo de la comunidad autónoma, según recoge la última Memoria anual del Observatorio Turístico de Extremadura, publicada hace unos días.

«El principal motivo para viajar a la región continúa siendo visitar su patrimonio histórico y artístico, que destaca por encima del conjunto de motivaciones», resumen los autores, pertenecientes al grupo de investigación DELSOS (Desarrollo Local y Sostenible), de la Universidad de Extremadura.

Un tercio de los visitantes que recibió la región durante el año 2022 señaló ese motivo como exclusivo para la visita, concreta el informe, que aclara también que «la degustación gastronómica no es una actividad que exclusivamente sirva como elemento central de la visita, pero se combina con otras motivaciones, como son las de conocer espacios naturales, hacer senderismo, las compras o la observación de aves».

Entre Monfragüe, el Tajo Internacional, Geoparque y La Siberia suman el 12% del total de viajeros que recibe la comunidad

Las encuestas de las oficinas turísticas constatan «un incremento de casi diez puntos en el último año analizado (de 2021 a 2022) en el porcentaje de personas que manifiestan no tener ninguna relación con Extremadura». En concreto, se ha pasado del 59% al 68%.

«Esto indica que en el momento actual, el atractivo de la comunidad supera los marcos de las relaciones personales o familiares», explican los autores de la Memoria, que dedica un capítulo a analizar la situación en lo que denomina el Corredor Unesco de Extremadura, integrado por cuatro espacios naturales: las reservas de la Biosfera del Tajo Internacional, La Siberia y Monfragüe, y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

No duermen en las zonas protegidas

Entre todos ellos suman algo menos del 12% de los viajeros que recibió la región, un dato que refrenda lo que los visitantes responden en las encuestas, o sea, la primacía de los monumentos sobre el paisaje. «Hay que tener en cuenta, no obstante, que una parte importante de quienes visitan esas zonas naturales protegidas, no duermen en ellas sino en localidades próximas», apunta Yolanda García García, economista, profesora de Estadística en la facultad de Empresas, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura (UEx) y coautora de la Memoria. Ocurre por ejemplo que una parte relevante de quienes visitan Monfragüe no se hospeda en ninguno de sus pueblos, sino en Plasencia. O en Cáceres quienes visitan el parque natural del Tajo Internacional.

De esos cuatro territorios, el más popular con diferencia desde el punto de vista turístico es Monfragüe, que durante el año 2022 recibió a más de noventa mil visitantes, o sea, el 40% del total de los que suman entre los cuatro territorios Unesco.

La investigación del Observatorio Turístico también recoge que casi cuatro de cada diez viajeros elige hoteles, y también un aumento de las pernoctaciones pero una disminución del gasto medio por visitante, que en el año 2018 era de 65 euros por persona y día, superó los 72 en 2021 y ha bajado a 71 en 2022.