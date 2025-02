Monfragüe será el primer parque nacional en tener un plan contra los incendios forestales

El Plan no se pondrá en marcha antes del verano

El plan contra los incendios forestales en Monfragüe no estará listo antes del verano, asegura la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. No lo estará porque la tramitación exigida antes de ejecutarlo contempla una serie de pasos que no se completarán antes de que comience la época de riesgo alto, que tradicionalmente va de mayo a octubre. El documento pasará por los dos próximos consejos de Gobierno. En el primero, para declarar de interés general los trabajos a realizar. Y en el segundo, para encargar la redacción del proyecto a Tragsa, que además suele ser la que ejecuta este tipo de tareas medioambientales en espacios públicos. Hay que tener en cuenta que el plan afecta al espacio más protegido de la región, lo que implica una tramitación más compleja. «No es un proceso fácil el que hay que seguir hasta poder empezar a ejecutar el plan», asume la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. El documento también lo ha supervisado el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.