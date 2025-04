Los modelos de examen de la nueva PAU se conocerán el mes que viene

La Selectividad como prueba de acceso a la universidad se implantó en 1975 en España; en 2006 pasó a llamarse PAU, y en 2017 EBAU. ... En junio de este año el Gobierno aprobó que para este 2025 vuelva a llamarse PAU y el nuevo marco de estos exámenes ha traído mar de fondo este curso, con quejas de docentes extremeños y alumnos de segundo de Bachillerato al no conocer aún el modelo de examen ni los contenidos concretos que entran. De hecho, el Sindicato de Estudiantes ha llamado a la huelga este viernes en toda España por este motivo.

Ayer miércoles en Badajoz, para calmar los ánimos, comparecieron juntos el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández; y la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. «Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a docentes, alumnos y padres», manifestó la representante de la Junta. Por su parte, el rector aseguró que no habrá grandes cambios y los que haya, hacia un modelo menos teórico y más competencial (aplicar conocimientos en al menos una pregunta de cada asignatura y que contará el 20 o el 25% de la nota), se incorporarán de manera gradual y no supondrán un cambio «dramático».

Vaquera comentó como «novedades» lo que ya se conoce hace meses pues lo marca el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Educación en junio para homogeneizar en España este examen de acceso que diseñan la universidades. En cuanto a la información sobre los contenidos, como demandan docentes y alumnos, sobre esto el rector explicó que «a partir del 21 de octubre los coordinadores de materia harán una propuesta a la comisión sobre los modelos de examen y la comisión a lo largo de esa misma semana los definirán y aprobarán». En su opinión, no van tarde para acotar lo que entra en el examen. «Tampoco hay que estresarse sobre los modelos de examen, en convocatorias anteriores se ha hecho con posterioridad, alguna vez incluso en el mes de mayo».

Los antecedentes son el deseo de las doce comunidades gobernadas por el PP de armonizar el modelo de examen y la consejera aseguró que Extremadura es de las primeras comunidades en alcanzar un consenso.

Hoy se avanza más información

Tanto ella como el rector y la consejera respetan el derecho, «pero no entiendo el fondo», dijo Vaquera. Ambos consideran que se está exagerando esa supuesta incertidumbre y aludieron a que esa misma mañana hubo una comisión mixta sobre «el diseño de esta prueba o modelo de examen» («instrucciones generales y matrices de la fase de acceso», dijo el rector) en Extremadura, el cual la consejera no adelantó, solo dijo que seguirá los criterios de otras comunidades y señaló que se publicará en la web de la UEx, supuestamente hoy.

Ayer se supo que las sedes serán las mismas once de 2024 y se informó de cuestiones que ya se sabían: el orden de los exámenes, su duración de 90 minutos, que no habrá optatividad y habrá que dominar todo el temario, que los exámenes serán del 3 al 5 de junio y del 1 al 3 de julio, o de los descuentos en la nota a partir de este curso por faltas de ortografía: en los de Lengua Castellana y Literatura II podrán restar hasta de dos puntos, y en el resto un punto, siempre teniendo en cuenta que los dos primeros errores no se penalizan y tampoco la repetición de la misma falta. Otro tipo de incorrecciones, por ejemplo de coherencia o presentación, restarán un máximo de medio punto en el primer caso y un punto en el segundo. «Es importante que los estas competencias lingüísticas no se limiten solo a las humanidades», valoró el rector.