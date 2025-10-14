HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alumnos de Primaria esta semana volviendo a casa. La mayoría de sus mochilas excedían el peso recomendado para su edad. Ángel Márquez

Mochilas con exceso de material: «Por las mañana mis hijos parecen dos sherpas»

HOY acude a la puerta de centros escolares con un dinamómetro y constata que la mayoría de los menores acarrean más peso del recomendado en la época de los contenidos digitales

J. López-Lago

J. López-Lago

Martes, 14 de octubre 2025, 07:41

Imagine acudir al trabajo a diario con una garrafa de agua en la mano izquierda y en la derecha otra a medio llenar. En términos ... relativos, cualquier adolescente extremeño que va al instituto acarrea, a la ida y a la vuelta, más peso que un alpinista o senderista que pretende ser autónomo durante varias jornadas en mitad del monte. Un adulto que se va a Gredos a escalar y pasar un par de noches al raso lleva una mochila con todo el material necesario que ronda los 15 kilos. La recomendación (que casi nadie es capaz de cumplir) para un peregrino de 80 kilos que hace el Camino de Santiago es que a la espalda no lleve más del 10 por ciento de su peso corporal es decir, 8 kilos.

