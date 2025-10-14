HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tomás Pérez Cervera, médico traumatólogo en Badajoz. HOY

Doctor Pérez Cervera: «Cada vez se ven más jóvenes de 13 a 16 años con dolor de espalda»

El traumatólogo alerta de la forma errónea -pegada al culo- en que los adolescentes llevan al instituto una mochila que suele pesar más de lo recomendado

J. López-Lago

J. López-Lago

Martes, 14 de octubre 2025, 07:40

Comenta

Este diario constató la semana pasada a la puerta de varios centros escolares de Badajoz cómo los estudiantes acarrean más peso del recomendado en su ... mochila escolar. Tras varias mediciones al azar varias de ellas pesaban más de ocho kilos, algunas incluso más de diez. Tanto los menores como sus padres coincidían en que era demasiado peso. También resultaba obvio que además la carga estaba mal repartida porque la moda es llevar las hombreras sueltas en vez de ajustadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  8. 8 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  9. 9 Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años
  10. 10

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Doctor Pérez Cervera: «Cada vez se ven más jóvenes de 13 a 16 años con dolor de espalda»

Doctor Pérez Cervera: «Cada vez se ven más jóvenes de 13 a 16 años con dolor de espalda»