Doctor Pérez Cervera: «Cada vez se ven más jóvenes de 13 a 16 años con dolor de espalda»

Este diario constató la semana pasada a la puerta de varios centros escolares de Badajoz cómo los estudiantes acarrean más peso del recomendado en su ... mochila escolar. Tras varias mediciones al azar varias de ellas pesaban más de ocho kilos, algunas incluso más de diez. Tanto los menores como sus padres coincidían en que era demasiado peso. También resultaba obvio que además la carga estaba mal repartida porque la moda es llevar las hombreras sueltas en vez de ajustadas.

El doctor Pérez Cervera es especialista en traumatología y trabaja en Badajoz. De manera general, confirma que los jóvenes cuando van a clase llevan mucho peso y mal repartido sobre unas espaldas que no tienen una base muscular suficiente. «A mí consulta no llegan casos específicos por culpa de usar la mochila, pero sí se ven cada vez más adolescentes de 13 a 16 años con dolor de espalda. A priori, no tienen una patología importante o justificación anatómica por alteración en morfología de la columna, pero sí son síndromes de dolor musculares por una debilidad muscular de base. Lo que sí tienen en común es que llevan una mochila sobrecargada que llevan mal y esto les obliga a llevar una posición forzada», explica el especialista.

Ampliar Tres adolescentes con sus mochilas a la salida del centro escolar. Ángel Márquez

Esto quiere decir que el peso de sus mochilas y la manera en que la llevan les exige un sobreesfuerzo «porque provoca una hiperextensión de la columna al ir el peso hacia atrás a la altura del culo así que ellos echan el cuerpo hacia adelante y hay una lucha de fuerzas al no llevar una distribución de la carga recomendable».

Tampoco ejercitan la espalda

Además, añade el doctor Pérez Cervera, en estas edades están en pleno desarrollo y aunque hacen deporte, por ejemplo fútbol o baloncesto, no ejercitan patrones específicos para fortalecer la espalda, por lo que existe una debilidad muscular de base, de ahí la aparición de síndromes de dolor musculares, más acentuados si el peso lo llevan colgado de un solo asa, lo cual también ocurre.

En opinión de este traumatólogo, «estaría bien informar en los colegios de como hay que llevar la mochila y unas nociones generales de higiene postural al sentarse»